Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP
Diterjemahkan oleh

Prediksi Susunan Pemain Zamalek dan Al Ahly di Laga El Clasico: Pertimbangan Akhir dan Potensi Absen

Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
S. Benjdida
M. Bakrar
Mesir
Maroko
Aljazair
Tunisia
Yordania
Irak

Puncak Perhitungan yang Rumit

Semua mata tertuju ke Stadion Internasional Kairo, tempat Al Ahly dan Zamalek bertemu dalam laga puncak yang dinanti-nantikan pada pekan keenam Liga Super Mesir. Kedua rival ini sama-sama memasuki pertandingan dengan koleksi 13 poin, membuntuti pemuncak klasemen Pyramids, di tengah penantian terhadap susunan pemain yang akan diturunkan masing-masing tim, seiring masih berlangsungnya sejumlah pertimbangan sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Jurnalis Ahmed Shobier mengungkap gambaran susunan pemain yang diperkirakan untuk Al Ahly, seraya menyebut bahwa persaingan masih terbuka di beberapa posisi, khususnya di jantung pertahanan dan bek kiri, selain penentuan pemain yang akan tampil mendampingi Marwan Attia di lini tengah.

Nama-nama yang paling dekat untuk tampil mencakup Mostafa Shobier, Mohamed Hany, Yasser Marei, dan Marwan Attia, sementara Shobier mengajukan pertimbangan antara Ashraf Dari dan Hadi Riyad di jantung pertahanan, dengan Karim Fouad masuk dalam hitungan posisi bek kiri.

Di sisi lain, Shobier menjelaskan bahwa gambaran susunan pemain Zamalek tampak lebih jelas, dengan masih berlangsungnya pertimbangan antara Ahmed Fatouh dan Ahmed Rabie di lini tengah, selain belum pastinya kondisi penyerang Oday Dabbagh untuk bisa tampil.

Ia menuturkan bahwa Dabbagh mengalami pilek, dan peluangnya untuk tampil masih berimbang, dengan persentase 50% untuk masing-masing kemungkinan, sehingga membuka pintu untuk mengandalkan Ahmed Sherif atau Echo jika ia absen.

Perkiraan susunan pemain Al Ahly menghadapi Zamalek

- Penjaga gawang: Mostafa Shobier.

- Lini pertahanan: Mohamed Hany, Hadi Riyad, Yasser Marei, Tawfik Mohamed.

- Lini tengah: Imam Ashour, Marwan Attia, Hussein El Shahat.

- Lini depan: Ahmed Sayed Zizo, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.


Perkiraan susunan pemain Zamalek menghadapi Al Ahly

- Penjaga gawang: Mahdy Soliman.

- Lini pertahanan: Omar Gaber, Mahmoud Hamdy El Wensh, Mohamed Ismail, Mahmoud Bentayg.

- Lini tengah: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Abdallah El Said.

- Lini depan: Shikabala Banza, Oday Dabbagh, Hossam Ashraf.


#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
M
M
M
M
M
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
M
M
M
M
S
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
M
S
M
M
M
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
M
M
M
M
K
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
M
M
K
M
S
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
M
M
M
K
S
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
M
S
M
K
K
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
M
M
K
K
S
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
K
S
K
M
M
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
M
K
M
K
S
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
K
S
S
S
M
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
K
K
K
M
M
13
National BankNational BankNAB
520347-36
K
M
M
K
K
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
K
K
S
M
S
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
K
M
S
K
K
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
M
K
K
S
K
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
K
K
K
K
M
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
K
K
K
S
S
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
K
K
K
S
S
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
K
K
S
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google