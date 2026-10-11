Semua mata tertuju ke Stadion Internasional Kairo, tempat Al Ahly dan Zamalek bertemu dalam laga puncak yang dinanti-nantikan pada pekan keenam Liga Super Mesir. Kedua rival ini sama-sama memasuki pertandingan dengan koleksi 13 poin, membuntuti pemuncak klasemen Pyramids, di tengah penantian terhadap susunan pemain yang akan diturunkan masing-masing tim, seiring masih berlangsungnya sejumlah pertimbangan sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Jurnalis Ahmed Shobier mengungkap gambaran susunan pemain yang diperkirakan untuk Al Ahly, seraya menyebut bahwa persaingan masih terbuka di beberapa posisi, khususnya di jantung pertahanan dan bek kiri, selain penentuan pemain yang akan tampil mendampingi Marwan Attia di lini tengah.

Nama-nama yang paling dekat untuk tampil mencakup Mostafa Shobier, Mohamed Hany, Yasser Marei, dan Marwan Attia, sementara Shobier mengajukan pertimbangan antara Ashraf Dari dan Hadi Riyad di jantung pertahanan, dengan Karim Fouad masuk dalam hitungan posisi bek kiri.

Di sisi lain, Shobier menjelaskan bahwa gambaran susunan pemain Zamalek tampak lebih jelas, dengan masih berlangsungnya pertimbangan antara Ahmed Fatouh dan Ahmed Rabie di lini tengah, selain belum pastinya kondisi penyerang Oday Dabbagh untuk bisa tampil.

Pertandingan berikutnya ZAM Premier League 13.00 AHL

Ia menuturkan bahwa Dabbagh mengalami pilek, dan peluangnya untuk tampil masih berimbang, dengan persentase 50% untuk masing-masing kemungkinan, sehingga membuka pintu untuk mengandalkan Ahmed Sherif atau Echo jika ia absen.

Perkiraan susunan pemain Al Ahly menghadapi Zamalek

- Penjaga gawang: Mostafa Shobier.

- Lini pertahanan: Mohamed Hany, Hadi Riyad, Yasser Marei, Tawfik Mohamed.

- Lini tengah: Imam Ashour, Marwan Attia, Hussein El Shahat.

- Lini depan: Ahmed Sayed Zizo, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.





Perkiraan susunan pemain Zamalek menghadapi Al Ahly

- Penjaga gawang: Mahdy Soliman.

- Lini pertahanan: Omar Gaber, Mahmoud Hamdy El Wensh, Mohamed Ismail, Mahmoud Bentayg.

- Lini tengah: Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Abdallah El Said.

- Lini depan: Shikabala Banza, Oday Dabbagh, Hossam Ashraf.



