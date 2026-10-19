PSV mengincar pembalasan setelah kekalahan memalukan 2-1 dari ADO Den Haag pada Sabtu. Mereka berpeluang menebusnya saat bertandang ke markas FC Porto pada Selasa dalam fase liga Liga Champions. Siapa yang akan dipilih Peter Bosz untuk menggantikan Ruben van Bommel yang cedera? Laga di Portugal dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan langsung di Ziggo Sport 1 dan Ziggo Sport Totaal.

Bosz tidak perlu khawatir soal lini belakang. Matej Kovár akan berdiri di bawah mistar gawang di Porto, sementara Sergiño Dest (kanan) dan Filip Kostic (kiri) akan mengisi posisi bek sayap PSV. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo menjadi duet bek tengah tim asal Eindhoven itu di Portugal.

Kodai Sano dan Mauro Júnior kembali bertugas mengendalikan lini tengah PSV. Guus Til, yang cukup bugar untuk tampil sejak awal, akan menjadi penghubung ke lini serang tim tamu.

Van Bommel tidak cukup bugar untuk laga tandang melawan Porto, sebagaimana diketahui pada Senin. Karena itu, Ivan Perisic, yang masih duduk di bangku cadangan saat menghadapi ADO, akan bermain sebagai penyerang sayap kiri. Esmir Bajraktarevic akan memulai laga di sayap kanan, sementara Sven Mijnans kembali menjadi ujung tombak dalam formasi 4-2-3-1 racikan Bosz.

PSV dipermalukan tim papan bawah ADO dengan kekalahan 2-1. FC Porto tidak bermain pada akhir pekan lalu. Tim asuhan Francesco Farioli mengawali kiprah di Liga Champions dengan kekalahan 0-2 dari Manchester City dan kekalahan 3-2 saat bertandang ke markas Real Betis.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.