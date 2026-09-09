PSV memulai petualangannya di fase liga Liga Champions pada Kamis melawan Shakhtar Donetsk. Peter Bosz melakukan beberapa perubahan, demikian prediksi Voetbalzone. Pertemuan di Philips Stadion itu dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport Select.

Matej Kovar akan berdiri di bawah mistar untuk PSV, yang ingin membawa performa bagusnya di Vriendenloterij Eredivisie ke Eropa. Sergiño Dest mengisi sisi kanan, sementara Filip Kostic menjalani debutnya sebagai starter di sisi kiri. Semua ini terjadi karena skorsing yang dijatuhkan kepada Mauro Júnior.

Lutsharel Geertruida memberikan kesan kuat pada Sabtu lalu melawan Ajax (menang 1-3) dan bahkan mencetak gol dengan cara yang indah. Armando Obispo menjadi pasangannya di jantung pertahanan saat menghadapi Shakhtar.

Di lini tengah, Bosz tidak memilih Noah Fernandez, melainkan Paul Wanner, yang tampil kuat sebagai pemain pengganti saat melawan Ajax pada Sabtu. Kodai Sano dan Guus Til akan melengkapi lini tengah PSV pada Kamis.

Di lini depan, pelatih PSV itu tetap mempertahankan nama-nama andalan. Ivan Perisic yang tak kenal lelah akan menjadi winger kanan, dengan Ruben van Bommel yang banyak dibicarakan di sisi kiri. Ricardo Pepi menjadi target man di lini depan bagi juara bertahan liga tersebut.

PSV memupuk kepercayaan diri yang dibutuhkan pada Sabtu lewat kemenangan 1-3 atas Ajax. Shakhtar menang saat bertandang ke markas FC Karpaty Lviv (1-2) dan menempati posisi kedua di liga Ukraina.

Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.