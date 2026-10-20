Feyenoord kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu, menghadapi Real Betis pada fase liga. Giovanni van Bronckhorst diprediksi menurunkan susunan pemain yang kuat di Spanyol, menurut Voetbalzone. Pertandingan di Sevilla dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Sabtu lalu, Van Bronckhorst menurunkan Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn, dan Gaoussou Diarra saat menghadapi Telstar (menang 3-4). Ketiganya diperkirakan tidak menjadi starter saat melawan Real Betis pada Rabu.

Tjark Ernst akan mengawal gawang Feyenoord, dengan Givairo Read sebagai bek kanan dan Mika Mármol sebagai bek kiri. Jeremiah St. Juste kembali mengisi jantung pertahanan bersama Tsuyoshi Watanabe.

Di lini tengah, Oussama Targhalline menggantikan Steijn, yang mencetak dua gol saat menghadapi Telstar. Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël melengkapi lini tengah Feyenoord di Spanyol.

Anis Hadj Moussa akan menempati posisi penyerang sayap kanan pada Rabu, sementara Luciano Valente kembali ke sayap kiri. Nacho Ferri menjadi ujung tombak dalam skema tiga penyerang tim tamu.

Feyenoord meraih kemenangan impresif 3-2 atas Como pekan lalu. Real Betis mengalahkan FC Porto 3-2, lalu tiga hari kemudian menelan kekalahan 2-5 di kandang dari FC Barcelona.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.