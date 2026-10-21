Feyenoord kembali berlaga di Liga Champions pada Rabu, menghadapi Real Betis dalam fase liga. Giovanni van Bronckhorst diprediksi menurunkan susunan pemain yang kuat di Spanyol, menurut Voetbalzone. Laga di Sevilla dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Dalam kemenangan 3-4 atas Telstar pada Sabtu lalu, Van Bronckhorst menurunkan Thijs Kraaijeveld, Sem Steijn, dan Gaoussou Diarra. Ketiganya diperkirakan tidak menjadi starter saat menghadapi Real Betis pada Rabu.

Tjark Ernst akan mengawal gawang Feyenoord, dengan Givairo Read di posisi bek kanan dan Mika Mármol di bek kiri. Jeremiah St. Juste kembali menempati jantung pertahanan bersama Tsuyoshi Watanabe.

Oussama Targhalline menggantikan Steijn, yang mencetak dua gol ke gawang Telstar, di lini tengah. Charles Vanhoutte dan Gjivai Zechiël melengkapi lini tengah Feyenoord di Spanyol.

Anis Hadj Moussa menempati posisi sayap kanan pada Rabu, sementara Luciano Valente kembali ke sisi kiri. Nacho Ferri menjadi penyerang tengah dalam skema tiga penyerang tim tamu.

Feyenoord meraih kemenangan mengesankan 3-2 atas Como pekan lalu. Real Betis mengalahkan FC Porto 3-2, lalu tiga hari kemudian menelan kekalahan 2-5 dari FC Barcelona di kandang sendiri.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Wattanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.