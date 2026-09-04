Feyenoord akan menghadapi NEC pada Sabtu. Pertanyaan besarnya adalah: siapa yang menggantikan Ayase Ueda di lini depan tim Rotterdam? NEC vs Feyenoord dimulai pukul 16.30 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Tjark Ernst akan mengawal gawang Feyenoord di Nijmegen. Givairo Read bermain sebagai bek kanan, dengan Javi López yang memulai di sisi kiri. Tsuyoshi Watanabe dan Mika Mármol menjadi bek tengah dalam tim asuhan Giovanni van Bronckhorst.

Charles Vanhoutte di lini tengah menjadi pengganti Oussama Targhalline, yang tidak memberikan kesan terbaik saat melawan ADO Den Haag. Gjivay Zechiël dan Luciano Valente adalah gelandang Feyenoord lainnya di De Goffert.

Pengganti Ueda

Anis Hadj Moussa, yang pada pertengahan pekan dikaitkan dengan Al-Ittihad, harus menghadirkan ancaman dari sisi kanan di lini depan. Gaoussou Diarra menjadi pemasok bola di sayap kiri. Nacho Ferri menggantikan Ueda yang telah pindah ke Lille OSC sebagai penyerang tengah. Reiss Nelson yang telah kembali kemungkinan akan digunakan sebagai pemain pengganti.

Feyenoord sempat tertinggal 0-2 melawan ADO, sebelum bangkit dengan kuat dan bermain imbang 2-2 di kandang sendiri. NEC tampil lebih baik: saat bertandang ke markas PEC Zwolle, mereka menang 1-3.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.