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Feyenoord mengincar kemenangan di Liga Champions untuk menebus kekalahan 2-3 dari Excelsior pada Sabtu. Giovanni van Bronckhorst diprediksi mengubah timnya di sejumlah posisi saat menghadapi FC Porto, menurut Voetbalzone. Laga Eropa di De Kuip ini dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport 1.

Menurut Rijnmond, Tjark Ernst, yang kerap mendapat kritik, akan digantikan oleh Florian Kastenmeier. Givairo Read menempati sisi kanan, sementara Javi López kembali sebagai bek kiri. Mika Mármol kembali bermain sebagai bek tengah bersama Tsuyoshi Watanabe.

Charles Vanhoutte mempertahankan tempatnya di lini tengah Feyenoord. Oussama Targhalline kembali mendapat tempat sebagai starter saat menghadapi Porto, begitu pula Gjivai Zechiël.

Anis Hadj Moussa pulih tepat waktu untuk laga besar Eropa di De Kuip. "Dia sudah bisa berlatih seperti biasa, jadi dia siap untuk Selasa," kata Van Bronckhorst dalam sesi jumpa pers pada Senin.

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Menurut Rijnmond, Shaqueel van Persie akan mendapat kesempatan bermain melawan Porto, sehingga Nacho Ferri harus duduk di bangku cadangan. Van Bronckhorst kembali menempatkan Luciano Valente sebagai sayap kiri setelah ia bermain sebagai gelandang saat menghadapi Excelsior pada Sabtu.

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Kekalahan 2-3 dari sesama klub Rotterdam, Excelsior, menjadi persiapan terakhir yang sangat mengecewakan bagi Feyenoord. PSV dan Ajax memanfaatkan sepenuhnya hasil buruk pesaing mereka itu.

Porto menang atas USC Paredes pada putaran keempat Piala Portugal. Di liga, tim asuhan Francesco Farioli memimpin klasemen dengan keunggulan lima poin atas Benfica.

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Prediksi susunan pemain Feyenoord: Kastenmeier; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie, Valente.