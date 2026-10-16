Prediksi susunan pemain Feyenoord: Apa yang akan dilakukan Van Bronckhorst terhadap Valente?

Pemuncak klasemen Feyenoord melanjutkan kiprahnya di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu dengan menghadapi Telstar. Pelatih Giovanni van Bronckhorst diprediksi mengubah susunan timnya di beberapa posisi, menurut Voetbalzone. Laga Liga Champions melawan Real Betis pada pertengahan pekan menjadi alasan utamanya. Pertandingan di Velsen-Zuid dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Van Bronckhorst berbicara mengenai kondisi kebugaran skuadnya dalam sesi jumpa pers pada Jumat. Luciano Valente harus keluar saat menghadapi Como pada Rabu, tetapi bisa dimainkan pada Sabtu. "Saya tidak menyangka. Saat jeda, ia merasakan sedikit gangguan pada hamstringnya. Ia juga pernah mengalaminya tahun lalu. Untungnya tidak ada kerusakan, masalahnya lebih pada posisi tubuhnya. Kami sudah mengatasinya," kata pelatih Feyenoord itu.

Tjark Ernst tetap menempati posisi penjaga gawang Feyenoord, dengan Givairo Read sebagai bek kanan. Jeremiah St. Juste mengalami keluhan kelelahan saat menghadapi Como dan akan digantikan Tsuyoshi Wattanabe melawan Telstar. Mika Mármol dan Javi López melengkapi lini belakang tim asal Rotterdam itu.

Di lini tengah, Oussama Targhalline diistirahatkan oleh pelatihnya dan Sem Steijn akan tampil sejak awal. Gjivai Zechiël dan Charles Vanhoutte mempertahankan tempat mereka di susunan pemain inti pemuncak klasemen asal Rotterdam tersebut.

Anis Hadj Moussa, yang tampil menonjol saat melawan Como, akan menjadi penyerang sayap kanan. Nacho Ferri menjadi tumpuan di lini depan, sementara Gaoussou Diarra, yang tampil cukup baik sebagai pemain pengganti melawan Como, menggantikan Valente di sisi kiri.

Pertandingan berikutnya TEL Eredivisie 14.00 FEY

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.