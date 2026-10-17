Pemuncak klasemen Feyenoord kembali berlaga di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu melawan Telstar. Pelatih Giovanni van Bronckhorst diprediksi mengubah susunan timnya di beberapa posisi, menurut Voetbalzone. Hal itu terutama berkaitan dengan laga Liga Champions melawan Real Betis pada tengah pekan. Pertandingan di Velsen-Zuid dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Van Bronckhorst berbicara tentang kondisi fisik skuadnya dalam sesi bersama media pada Jumat. Luciano Valente harus keluar saat menghadapi Como pada Rabu, tetapi bisa dimainkan pada Sabtu. "Saya tidak menduganya. Ia merasa sedikit tidak nyaman pada hamstringnya saat jeda. Ia juga pernah mengalaminya sekali tahun lalu. Untungnya, tidak ada kerusakan. Itu terutama berkaitan dengan posisi tubuhnya. Kami sudah mengatasinya," kata pelatih Feyenoord itu.

Tjark Ernst mempertahankan tempatnya di bawah mistar Feyenoord, dengan Givairo Read sebagai bek kanan. Jeremiah St. Juste mengalami masalah kelelahan saat melawan Como dan akan digantikan Tsuyoshi Wattanabe saat menghadapi Telstar. Mika Mármol dan Javi López melengkapi lini belakang tim Rotterdam tersebut.

Di lini tengah, Oussama Targhalline diistirahatkan oleh pelatihnya dan Sem Steijn tampil sejak menit awal. Gjivai Zechiël dan Charles Vanhoutte mempertahankan tempat mereka di susunan starter pemuncak klasemen asal Rotterdam itu.

Anis Hadj Moussa, yang tampil gemilang melawan Como, menjadi starter di sayap kanan. Nacho Ferri menjadi tumpuan di lini depan, sementara Gaoussou Diarra, yang tampil cukup baik sebagai pemain pengganti melawan Como, menggantikan Valente di sisi kiri.

Pertandingan berikutnya TEL Eredivisie 14.00 FEY

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.