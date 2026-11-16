Prediksi susunan pemain Belanda: Xavi tunjuk pengganti De Jong

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Timnas Belanda menghadapi Jerman pada Senin, tiga hari setelah menang telak 7-0 atas Yunani di Johan Cruijff ArenA. Pelatih Xavi menunjuk Teun Koopmeiners sebagai pengganti Frenkie de Jong, menurut prediksi Voetbalzone. Laga di Olympiastadion, Berlin, dimulai pukul 20.45 dan disiarkan langsung di NPO3.

De Jong harus absen sejak Sabtu karena cedera dan tidak akan tampil di Berlin. Sebelumnya, Xavi juga telah mencoret Virgil van Dijk dan Brian Brobbey, yang absen saat Belanda mencetak tujuh gol ke gawang Yunani.

Bart Verbruggen akan menjaga gawang Belanda pada Senin di Jerman. Tidak ada perubahan di lini belakang. Dari kanan ke kiri, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, dan Jurriën Timber akan menjadi starter.

Koopmeiners, yang masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Yunani, akan mengisi posisi De Jong di lini tengah. Joey Veerman dan Tijjani Reijnders melengkapi lini tersebut bagi timnas Belanda.

Iklan Iklan

Tidak ada nama baru pula di lini depan Belanda. Crysencio Summerville membuka skor saat melawan Yunani dan kembali mendapat kesempatan di sisi kanan. Donyell Malen, yang juga mencetak gol dalam laga itu, menjadi penyerang tengah, sementara Cody Gakpo diharapkan menciptakan ancaman dari sisi kiri.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya GER UEFA Nations League A 14.45 NED Tonton

Belanda memuncaki grup B Nations League dengan sebelas poin dari lima pertandingan. Jerman terpaut tiga poin dari tim asuhan Xavi dan berada di posisi ketiga.

Jerman menambah kepercayaan diri pada Jumat berkat kemenangan 1-3 saat bertandang ke Serbia. Florian Wirtz termasuk pencetak gol bagi tim asuhan pelatih Jürgen Klopp.

Iklan

Belanda dan Jerman juga bertemu pada September di Amsterdam. Tim tamu tampak akan menang, hingga Gakpo mencetak gol penyama kedudukan 1-1 pada masa tambahan waktu.

Ini akan menjadi pertemuan ke-50 kedua negara. Jerman menang delapan belas kali, sedangkan Belanda meraih dua belas kemenangan. Sebanyak sembilan belas pertandingan berakhir imbang. Belanda telah mencetak 80 gol dan kebobolan 91 gol.

Iklan

Prediksi susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Koopmeiners, Veerman, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.