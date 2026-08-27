Ajax pada Kamis malam kembali akan menghadapi FC Sion di play-off Conference League. Voetbalzone memperkirakan susunan pemain yang sama seperti sepekan lalu, ketika menang 2-4 di Swiss. Duel di Amsterdam dimulai pukul 20.00 dan disiarkan oleh Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar di Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (kanan) dan Caio Henrique (kiri) menjadi bek sayap Ajax. Aaron Bouwman dan Youri Baas membentuk jantung pertahanan tim Amsterdam. Daley Blind masih belum cukup fit untuk mendapatkan menit bermain.

Youri Regeer harus memberikan kontrol di lini tengah Ajax. Davy Klaassen dan Julian Brandt yang baru saja direkrut bertanggung jawab untuk menghubungkan dengan lini serang.

Steven Berghuis, yang tampaknya diizinkan meninggalkan Ajax, akan tampil sebagai winger kanan melawan Sion. Oscar Gloukh menjadi winger kiri, dengan Marcos Leonardo kembali sebagai penyerang tengah di kubu tuan rumah. Dengan demikian, Kasper Dolberg kembali menjadi pemain cadangan.

Ajax menang 2-4 di kandang Sion pekan lalu. Fase liga Conference League pun sudah sangat dekat bagi tim asuhan Míchel, meski Sion tidak boleh diremehkan.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.