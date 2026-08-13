Prediksi susunan pemain Ajax: Míchel tunjuk pengganti Steven Berghuis

Ajax akan menghadapi FC Shelbourne di Irlandia pada Kamis malam. Tim asal Amsterdam itu berharap bisa mencapai play-off Conference League dan mempertahankan keunggulan 3-1.

Setelah pada babak kualifikasi kedua menyingkirkan FK Vojvodina dengan cukup mudah, Shelbourne juga dikalahkan Ajax dengan mudah di Johan Cruijff ArenA pada Kamis pekan lalu.

Ajax menyia-nyiakan banyak peluang besar dan kebobolan satu gol pada fase akhir laga, sehingga Shelbourne masih menyimpan secercah harapan untuk mencapai play-off.

Untuk itu, tim Irlandia harus setidaknya dua kali menaklukkan Marc ter Stegen. Kiper Jerman itu tampil sebagai starter saat menghadapi PEC Zwolle akhir pekan lalu (menang 2-0) dan memberikan kesan yang bagus.

Di depannya, lini belakang Ajax akan diisi Owen Wijndal, yang menggantikan Caio Henrique, Daley Blind, yang lebih dipilih ketimbang Youri Baas, Aaron Bouwman, dan Lucas Rosa.

Di lini tengah, Míchel akan memilih Youri Regeer, Davy Klaassen, dan Oscar Gloukh. Trio tersebut sejauh ini bermain bersama di setiap pertandingan Conference League.

Di lini depan, pelatih asal Spanyol itu harus membuat keputusan, karena Steven Berghuis tidak hadir di Dublin karena urusan pribadi. Mika Godts, yang memulai laga melawan PEC Zwolle dari bangku cadangan karena disebut belum sepenuhnya fit, juga kemungkinan akan diistirahatkan.

Karena itu, Míchel akan memulai dengan Abdellah Ouazane di sayap kiri, seperti saat melawan PEC Zwolle. Di kanan, sang pelatih akan memainkan Maher Carrizo dan di posisi penyerang tengah, seperti dalam setiap laga sejauh ini, Kasper Dolberg akan menjadi starter.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Regeer, Klaassen, Gloukh; Ouazane, Dolberg, Carrizo