Ajax akan menjamu AZ pada Sabtu dalam laga papan atas Vriendenloterij Eredivisie. Míchel Sánchez diprediksi menurunkan tim kuat untuk Ajax, menurut Voetbalzone. Laga besar ini dimulai pukul 21.00 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Daley Blind masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga melawan Sparta Rotterdam dan tersedia untuk menghadapi AZ, meski pemain berpengalaman itu tidak akan menjadi starter. Hal yang sama berlaku bagi Steven Berghuis, yang kembali bugar. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra, dan Oliver Edvardsen tidak dapat dimainkan.

Marc ter Stegen akan berdiri di bawah mistar, sementara Lucas Rosa menjadi starter di posisi bek kanan. Aaron Bouwman kembali ke posisi bek tengah, dengan Youri Baas bergeser dari bek kiri ke jantung pertahanan. Owen Wijndal akan mengisi sisi kiri pertahanan.

Tidak ada kejutan di lini tengah Ajax. Jorthy Mokio dan Sofyan Amrabat bertugas menjaga keseimbangan dan kendali permainan. Julian Brandt menjadi penghubung lini tengah dengan lini serang tim tuan rumah.

Kapten Davy Klaassen kembali dimainkan sebagai penyerang sayap kanan, sehingga Viktor Tsyhankov tersisih. Tolu Arokodare dan Abdellah Ouazane melengkapi lini depan tim asuhan Míchel saat menghadapi AZ.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

Ajax mendapat suntikan kepercayaan diri berkat kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Sparta. Sementara itu, AZ mengincar hasil penebusan setelah pekan lalu kalah 0-2 di kandang dari FC Twente, yang menghantam mereka pada fase akhir pertandingan.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.