Ajax akan menjamu AZ pada Sabtu dalam laga besar Vriendenloterij Eredivisie. Voetbalzone memprediksi Míchel Sánchez akan menurunkan tim kuat untuk kubu Amsterdam. Pertandingan ini dimulai pukul 21.00 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Daley Blind masuk sebagai pemain pengganti sesaat sebelum laga melawan Sparta Rotterdam berakhir dan tersedia untuk menghadapi AZ, meski pemain berpengalaman itu tidak akan menjadi starter. Hal yang sama berlaku bagi Steven Berghuis, yang kembali bugar. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra, dan Oliver Edvardsen tidak dapat dimainkan.

Marc ter Stegen akan berdiri di bawah mistar, sementara Lucas Rosa menjadi starter di posisi bek kanan. Aaron Bouwman kembali mengisi posisi bek tengah, didampingi Youri Baas yang bergeser dari posisi bek kiri ke jantung pertahanan. Owen Wijndal akan bermain di sisi kiri.

Tidak ada kejutan di lini tengah Ajax. Jorthy Mokio dan Sofyan Amrabat bertugas menjaga keseimbangan dan kendali permainan. Julian Brandt menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang tuan rumah.

Kapten Davy Klaassen kembali dimainkan sebagai penyerang sayap kanan, sehingga Viktor Tsyhankov tersisih. Tolu Arokodare dan Abdellah Ouazane melengkapi lini depan tim asuhan Míchel saat menghadapi AZ.

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

Ajax mendapat suntikan kepercayaan diri berkat kemenangan 1-2 yang diraih dengan susah payah atas Sparta. Sebaliknya, AZ mengincar hasil yang lebih baik setelah pekan lalu kalah 0-2 di kandang dari FC Twente, yang menghukum mereka tanpa ampun pada menit-menit akhir.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.