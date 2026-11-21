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Ajax kembali berlaga di Vriendenloterij Eredivisie pada Minggu dengan menjamu ADO Den Haag. Míchel Sanchez tampaknya akan mengubah susunan pemain Ajax di beberapa posisi. Laga di Johan Cruijff ArenA dimulai pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 3.

Marc ter Stegen akan menjaga gawang Ajax. Anton Gaaei sudah fit kembali, tetapi Lucas Rosa akan menjadi bek kanan sejak awal laga. Thilo Kehrer kembali ke jantung pertahanan, berduet dengan Aaron Bouwman. Owen Wijndal kembali mengisi posisi bek kiri.

Sofyan Amrabat cukup fit untuk menjadi starter bagi tuan rumah. Youri Baas dan Davy Klaassen melengkapi lini tengah Ajax saat menghadapi tim tamu dari Den Haag. Julian Brandt belum cukup fit untuk tampil sejak awal.

Di lini depan, Oscar Gloukh bergeser ke sisi kanan karena Abdellah Ouazane kembali menempati sayap kiri. Pekan lalu, pemain sayap itu membawa Maroko lolos ke putaran final Piala Afrika lewat gol pertamanya bersama tim nasional. Tolu Arokodare kembali menjadi ujung tombak Ajax.

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Ajax sempat tampak akan memasuki jeda internasional dengan kemenangan 2-1 atas FC Twente. Namun, penalti pada pengujung laga untuk tim asal Twente itu membuat Ajax kehilangan poin di Enschede.

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ADO menang 3-1 atas Sparta Rotterdam dua pekan lalu dan kini berada di posisi ke-17. Pelatih baru mereka, Maurice Steijn, kembali ke Ajax, tempat ia bekerja selama beberapa bulan pada 2023.

Ini menjadi pekan penting bagi Ajax di berbagai ajang. FC Thun menanti pada Kamis di Conference League, sementara De Klassieker melawan Feyenoord dijadwalkan berlangsung Minggu depan.

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Prediksi susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Kehrer, Wijndal; Baas, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.