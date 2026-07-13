Prediksi mengejutkan menjelang semifinal... Prancis akan menghancurkan Spanyol dengan skor 4-0

Analis olahraga Joy Polian dari jaringan "CBS Sports" Amerika Serikat memicu perdebatan luas menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol, dengan prediksinya bahwa Les Bleus akan menang telak dengan skor hingga 3 atau 4 gol tanpa balas.

Dalam wawancara televisi, Boullian mengatakan: “Prancis jauh lebih unggul daripada Spanyol; Prancis mampu menang dengan skor 3 atau 4-0 atas tim Spanyol ini.”

Analis asal Amerika Serikat itu membenarkan prediksinya dengan keunggulan yang jelas dari tim Prancis di semua lini, sambil mengatakan: “Dari segi pertahanan, tim Prancis belum kebobolan satu gol pun di babak gugur; kiper yang luar biasa dan pertahanan yang sangat kokoh; tim Prancis memiliki kekuatan luar biasa di semua posisi.”

Ia menambahkan: “Jika ada pemain yang penampilannya kurang baik, ia akan digantikan oleh pemain kelas dunia yang mampu mengubah jalannya pertandingan,” sambil menyoroti kedalaman bangku cadangan Prancis sebagai faktor penentu dalam pertandingan ini.

Di sisi lain, Polian mengkritik penampilan Spanyol di babak gugur, sambil menjelaskan: “Dari segi serangan, tim nasional Spanyol belum menunjukkan performa terbaiknya, dan kami belum melihat kemampuan terbaik Lamine Yamal.”

Timnas Prancis memasuki pertandingan ini dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Maroko dengan skor 2-0 di perempat final, dalam pertandingan yang sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Didier Deschamps dan menunjukkan ketangguhan pertahanan yang mengesankan.

Sedangkan timnas Spanyol, harus menunggu hingga menit-menit terakhir untuk memastikan lolosnya mereka melawan Belgia dengan skor 2-1, berkat gol penentu dari Mikel Merino, dalam pertandingan yang mengungkap beberapa kelemahan pertahanan di barisan La Roja.