Prediksi klub berikutnya Rabiot: apakah ia akan tetap di Milan? Napoli terus mendesak

Performa buruk Milan di paruh kedua musim ini telah membuat Massimiliano Allegri kehilangan jabatannya. Pelatih asal Livorno itu merupakan pendukung utama kedatangan Adrien Rabiot pada musim panas lalu, dan situasi ini kini berpotensi berubah bagi sang pemain asal Prancis tersebut. Setelah tiga tahun berturut-turut tidak berlaga di Liga Champions, Rabiot mungkin akan memutuskan untuk mencari klub baru. Tentu saja, Milan harus memiliki manajemen yang bisa diajak berdiskusi terlebih dahulu. Baru setelah itu, semua evaluasi yang diperlukan akan dimulai. Di bawah ini adalah odds terbaru mengenai tim baru Rabiot.









Peluang Rabiot bergabung dengan Napoli sangat rendah dan sudah dianggap sebagai hal yang pasti karena sang pemain merupakan pengikut setia Massimiliano Allegri. Bersama Allegri, ia telah bermain dalam 159 pertandingan dan mencetak 22 gol. Bergabung dengan Napoli akan memungkinkannya bermain di Liga Champions, tetap berada di Serie A, dan melihat kualitasnya ditonjolkan oleh seorang pelatih yang sepenuhnya mempercayainya.