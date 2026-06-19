Félix Díaz, pemimpin redaksi surat kabar Spanyol "Marca", mengeluarkan pernyataan yang menarik, di mana ia memprediksi perjalanan Arab Saudi dan Maroko di Piala Dunia 2026.

Pada babak pertama, Arab Saudi bermain imbang dengan Uruguay (1-1), hasil yang sama dengan yang diraih Maroko saat menghadapi Brasil, sehingga mendorong banyak pakar untuk membicarakan performa gemilang tim-tim Arab tersebut.

Diaz mengatakan dalam wawancara di program "Dorina Ghir": "Timnas Arab Saudi bisa mengalahkan kami, karena mereka memiliki banyak senjata andalan."

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Ia menambahkan: “Segala sesuatu mungkin terjadi dalam sepak bola; tim nasional Saudi mampu menghadapi Spanyol dan tanpa ragu mampu meraih kemenangan.”

Ia melanjutkan: “Timnas Saudi bisa lolos ke babak berikutnya, begitu pula dengan Maroko yang merupakan salah satu tim terkuat di dunia.”

Dan ia menyimpulkan: “Spanyol tidak lagi seperti dulu, tetapi mereka memiliki banyak pemain yang mampu membalikkan keadaan, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi.”