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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Prediksi dari Spanyol: Arab Saudi bisa mengalahkan kami... dan Maroko termasuk salah satu tim terkuat di dunia

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Scotland vs Morocco
Scotland
Morocco
Spanyol
Arab Saudi
AS
Skotlandia
Maroko

Apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi saksi kebangkitan baru dunia Arab?

Félix Díaz, pemimpin redaksi surat kabar Spanyol "Marca", mengeluarkan pernyataan yang menarik, di mana ia memprediksi perjalanan Arab Saudi dan Maroko di Piala Dunia 2026.

Pada babak pertama, Arab Saudi bermain imbang dengan Uruguay (1-1), hasil yang sama dengan yang diraih Maroko saat menghadapi Brasil, sehingga mendorong banyak pakar untuk membicarakan performa gemilang tim-tim Arab tersebut.

Diaz mengatakan dalam wawancara di program "Dorina Ghir": "Timnas Arab Saudi bisa mengalahkan kami, karena mereka memiliki banyak senjata andalan."

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Ia menambahkan: “Segala sesuatu mungkin terjadi dalam sepak bola; tim nasional Saudi mampu menghadapi Spanyol dan tanpa ragu mampu meraih kemenangan.”

World Cup
Scotland crest
Scotland
SCO
Morocco crest
Morocco
MAR
World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA

Ia melanjutkan: “Timnas Saudi bisa lolos ke babak berikutnya, begitu pula dengan Maroko yang merupakan salah satu tim terkuat di dunia.”

Dan ia menyimpulkan: “Spanyol tidak lagi seperti dulu, tetapi mereka memiliki banyak pemain yang mampu membalikkan keadaan, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi.”

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