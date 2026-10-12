Viking vs Bayern Munich: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Lyse Arena

Viking FK dan FC Bayern Munich akan memulai pertandingan pada 13 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Viking menjamu raksasa Jerman di Stavanger

Klub Norwegia Viking FK menjamu juara Jerman FC Bayern Munich di Lyse Arena pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Dengan dukungan penuh dari suporter tuan rumah di Stavanger, Viking bertekad menguji organisasi pertahanan mereka menghadapi salah satu tim dengan lini serang terkuat di Eropa. Bagi Bayern Munich asuhan Vincent Kompany, perjalanan ke Skandinavia menjadi kesempatan untuk bangkit dari hasil imbang dramatis di kompetisi domestik dan segera menegaskan dominasi di klasemen Liga Champions.

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Kemenangan tandang Viking di Bergen

Viking FK menyambut pertandingan Eropa pada Selasa dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang impresif 2-0 atas SK Brann di Eliteserien pada 9 Oktober. Gol cepat Henrik Heggheim (11') dan Peter Christiansen (20') memberi Viking keunggulan sebelum mereka menunjukkan ketangguhan taktis untuk mempertahankannya meski menerima kartu merah pada babak kedua. Dengan kapten Zlatko Tripić bersama Henrik Heggheim dan Erik Botheim, klub Norwegia itu membawa momentum dan keyakinan ke pertandingan bersejarah pada Selasa.

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Kekuatan serangan Bayern: 30 tembakan dalam laga sengit melawan Augsburg

Bayern Munich bertandang ke Norwegia setelah bermain imbang 2-2 dalam laga tandang yang berlangsung kacau melawan FC Augsburg di Bundesliga pada 10 Oktober. Meski mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 30 tembakan, dengan empat gol dianulir, Ismael Saibari dan Nathaniel Brown mencetak gol berkat dua assist dari kapten Harry Kane. Dengan lini serang yang diperkuat Michael Olise, Luis Díaz, dan Harry Kane, skuad Kompany memiliki daya gedor luar biasa untuk mengancam sejak peluit awal.

Duel di Lyse Arena

Dari sisi taktik, pertandingan Selasa mempertemukan tekanan tinggi tanpa henti Bayern dengan pertahanan rendah dan serangan balik Viking. Bayern Munich akan berupaya mengendalikan tempo di lini tengah melalui Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlović, sembari menempatkan Michael Olise dan Luis Díaz dalam duel satu lawan satu dengan para bek sayap. Sementara itu, Viking FK akan mengandalkan kedisiplinan Joe Bell dan Gianni Stensness di area tengah untuk meredam tekanan dan mengalirkan bola kepada Peter Christiansen saat melancarkan serangan balik cepat. Dengan poin penting fase liga Liga Champions dipertaruhkan, laga Selasa menjanjikan pertandingan Eropa yang menarik di Stavanger.

Perkiraan susunan pemain

Viking FK: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Kabar tim & skuad

Viking dilatih oleh Morten Jensen, tetapi belum ada informasi terkonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah menjelang pertandingan ini. Pembaruan diperkirakan tersedia mendekati waktu sepak mula.

Vincent Kompany menangani Bayern Munich, dan saat ini juga belum ada informasi terkonfirmasi mengenai cedera atau skorsing dalam skuad tim tamu. Kabar tim selengkapnya akan diperbarui ketika informasi tersedia sebelum pertandingan.

Performa

Viking mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Madla di ajang piala pada 1 Oktober. Mereka juga meraih kemenangan impresif 8-1 atas Kristiansund BK di Eliteserien. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat mereka takluk 3-1 dari VfB Stuttgart di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Viking mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali.

Bayern Munich meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang telak 7-0 atas Union Berlin di Bundesliga. Dalam periode itu, mereka juga mengalahkan Bodø/Glimt 5-0 di Liga Champions. Satu-satunya laga ketika mereka kehilangan poin adalah hasil imbang 0-0 di kandang Schalke 04. Bayern mencetak 17 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu kali.

Rekor pertemuan

Tidak tersedia data pertemuan antara Viking dan Bayern Munich dari pertandingan-pertandingan terbaru. Laga ini menjadi pertemuan kompetitif yang jarang terjadi antara kedua klub.