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Pratinjau Viking vs Bayern Munich di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu diketahui

Viking vs Bayern Munich
Champions League
Viking
Bayern Munich

Pratinjau lengkap pertandingan Viking FK melawan FC Bayern Munich di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil terbaru di kompetisi domestik, performa kedua tim, dan hal-hal utama yang menjadi sorotan menjelang pertemuan pada laga kedua, Selasa malam, di Lyse Arena, Stavanger.

Viking vs Bayern Munich: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 2
Lyse Arena

Viking FK dan FC Bayern Munich akan memulai pertandingan pada 13 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Viking menjamu raksasa Jerman di Stavanger

Klub Norwegia Viking FK menjamu juara Jerman FC Bayern Munich di Lyse Arena pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Dengan dukungan penuh dari suporter tuan rumah di Stavanger, Viking bertekad menguji organisasi pertahanan mereka menghadapi salah satu tim dengan lini serang terkuat di Eropa. Bagi Bayern Munich asuhan Vincent Kompany, perjalanan ke Skandinavia menjadi kesempatan untuk bangkit dari hasil imbang dramatis di kompetisi domestik dan segera menegaskan dominasi di klasemen Liga Champions.

VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Kemenangan tandang Viking di Bergen

Viking FK menyambut pertandingan Eropa pada Selasa dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang impresif 2-0 atas SK Brann di Eliteserien pada 9 Oktober. Gol cepat Henrik Heggheim (11') dan Peter Christiansen (20') memberi Viking keunggulan sebelum mereka menunjukkan ketangguhan taktis untuk mempertahankannya meski menerima kartu merah pada babak kedua. Dengan kapten Zlatko Tripić bersama Henrik Heggheim dan Erik Botheim, klub Norwegia itu membawa momentum dan keyakinan ke pertandingan bersejarah pada Selasa.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Kekuatan serangan Bayern: 30 tembakan dalam laga sengit melawan Augsburg

Bayern Munich bertandang ke Norwegia setelah bermain imbang 2-2 dalam laga tandang yang berlangsung kacau melawan FC Augsburg di Bundesliga pada 10 Oktober. Meski mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 30 tembakan, dengan empat gol dianulir, Ismael Saibari dan Nathaniel Brown mencetak gol berkat dua assist dari kapten Harry Kane. Dengan lini serang yang diperkuat Michael Olise, Luis Díaz, dan Harry Kane, skuad Kompany memiliki daya gedor luar biasa untuk mengancam sejak peluit awal.

Duel di Lyse Arena

Dari sisi taktik, pertandingan Selasa mempertemukan tekanan tinggi tanpa henti Bayern dengan pertahanan rendah dan serangan balik Viking. Bayern Munich akan berupaya mengendalikan tempo di lini tengah melalui Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlović, sembari menempatkan Michael Olise dan Luis Díaz dalam duel satu lawan satu dengan para bek sayap. Sementara itu, Viking FK akan mengandalkan kedisiplinan Joe Bell dan Gianni Stensness di area tengah untuk meredam tekanan dan mengalirkan bola kepada Peter Christiansen saat melancarkan serangan balik cepat. Dengan poin penting fase liga Liga Champions dipertaruhkan, laga Selasa menjanjikan pertandingan Eropa yang menarik di Stavanger.

Perkiraan susunan pemain

Viking FK: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Viking vs Bayern Munich

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Formasi
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessJ. DalandJ. DalandH. HeggheimH. HeggheimT. MoiT. MoiO. VistedO. VistedJ. BellJ. BellZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. Christiansenteam-logoH. BjoerdalM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-3-3
Viking

Susunan Pemain Utama

Bayern Munich

Manajer

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Viking dilatih oleh Morten Jensen, tetapi belum ada informasi terkonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah menjelang pertandingan ini. Pembaruan diperkirakan tersedia mendekati waktu sepak mula.

Vincent Kompany menangani Bayern Munich, dan saat ini juga belum ada informasi terkonfirmasi mengenai cedera atau skorsing dalam skuad tim tamu. Kabar tim selengkapnya akan diperbarui ketika informasi tersedia sebelum pertandingan.

Performa

VIK

VIK - Performa

VFB
K3-1
KBK
M8-1
LIL
M3-0
MAD
M0-3
BRA
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FCB

FCB - Performa

S04
S0-0
BOD
M5-0
ELV
M1-2
FCU
M7-0
FCA
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Viking mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Madla di ajang piala pada 1 Oktober. Mereka juga meraih kemenangan impresif 8-1 atas Kristiansund BK di Eliteserien. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat mereka takluk 3-1 dari VfB Stuttgart di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Viking mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali.

Bayern Munich meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, mereka menang telak 7-0 atas Union Berlin di Bundesliga. Dalam periode itu, mereka juga mengalahkan Bodø/Glimt 5-0 di Liga Champions. Satu-satunya laga ketika mereka kehilangan poin adalah hasil imbang 0-0 di kandang Schalke 04. Bayern mencetak 17 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu kali.

Rekor pertemuan

Tidak tersedia data pertemuan antara Viking dan Bayern Munich dari pertandingan-pertandingan terbaru. Laga ini menjadi pertemuan kompetitif yang jarang terjadi antara kedua klub.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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