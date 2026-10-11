Pratinjau Viking vs Bayern Munich di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Viking vs Bayern Munich: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Lyse Arena

Viking FK dan FC Bayern Munich akan memulai pertandingan pada 13 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Kuda hitam menjamu raksasa Jerman di Stavanger

Klub Norwegia Viking FK menjamu juara Jerman FC Bayern Munich di Lyse Arena pada laga kedua fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Dengan dukungan penuh penonton tuan rumah di Stavanger, Viking ingin menguji organisasi pertahanannya menghadapi salah satu tim dengan serangan terkuat di Eropa. Bagi Bayern Munich asuhan Vincent Kompany, perjalanan ke Skandinavia menjadi kesempatan untuk bangkit dari hasil imbang dramatis di kompetisi domestik dan segera memantapkan posisi di klasemen Liga Champions.

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Kemenangan tandang sang kuda hitam di Bergen

Viking FK menyambut laga Eropa hari Selasa dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang impresif 2-0 atas SK Brann di Eliteserien pada 9 Oktober. Gol-gol cepat Henrik Heggheim (menit ke-11) dan Peter Christiansen (menit ke-20) menjadi awal yang bagus sebelum Viking menunjukkan ketangguhan taktis untuk mempertahankan keunggulan meski menerima kartu merah pada babak kedua. Dengan kapten Zlatko Tripić, Henrik Heggheim, dan Erik Botheim, klub Norwegia itu membawa momentum serta keyakinan menuju pertemuan bersejarah hari Selasa.

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Kekuatan serangan Bayern Munich: 30 tembakan dalam laga sengit kontra Augsburg

Bayern Munich bertandang ke Norwegia setelah bermain imbang 2-2 dalam laga tandang yang berlangsung sengit melawan FC Augsburg di Bundesliga pada 10 Oktober. Bayern mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 30 tembakan, sementara empat gol dianulir. Ismael Saibari dan Nathaniel Brown mencetak gol, dengan kapten Harry Kane menyumbang dua assist. Dengan lini serang yang diperkuat Michael Olise, Luis Díaz, dan Harry Kane, skuad Kompany memiliki daya gedor luar biasa untuk mengancam sejak peluit pertama.

Duel di Lyse Arena

Dari sisi taktik, pertemuan hari Selasa mempertemukan tekanan tinggi Bayern yang tak kenal henti dengan pertahanan rendah dan serangan balik Viking. Bayern Munich akan berupaya mengendalikan tempo di tengah melalui Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlović, sembari menempatkan Michael Olise dan Luis Díaz dalam situasi satu lawan satu dengan bek sayap. Sementara itu, Viking FK akan mengandalkan kedisiplinan Joe Bell dan Gianni Stensness di tengah untuk meredam tekanan dan mengalirkan bola kepada Peter Christiansen saat melancarkan serangan balik cepat. Dengan poin penting di fase liga Liga Champions dipertaruhkan, duel hari Selasa menjanjikan pertandingan Eropa yang menarik di Stavanger.

Kabar tim & skuad

Viking ditangani Morten Jensen, tetapi belum ada informasi pasti mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah menjelang pertandingan ini. Informasi terbaru diperkirakan akan ditambahkan mendekati waktu pertandingan.

Vincent Kompany menangani Bayern Munich, yang juga belum memiliki informasi pasti mengenai cedera atau skorsing dalam skuadnya untuk laga tandang ini. Kabar lengkap tim akan diperbarui begitu tersedia sebelum pertandingan.

Performa

Viking mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 3-0 atas Madla di ajang piala pada 1 Oktober. Mereka juga mencatat kemenangan impresif 8-1 atas Kristiansund BK di Eliteserien. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi saat mereka takluk 1-3 dari VfB Stuttgart di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Viking mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali.

Bayern Munich meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin di Bundesliga. Dalam rangkaian itu, mereka juga mengalahkan Bodø/Glimt 5-0 di Liga Champions. Satu-satunya kegagalan mereka meraih poin penuh terjadi saat bermain imbang 0-0 di kandang Schalke 04. Bayern mencetak 17 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu kali.

Rekor pertemuan

Tidak tersedia data pertemuan terbaru antara Viking dan Bayern Munich. Pertandingan ini merupakan pertemuan kompetitif yang jarang terjadi antara kedua klub.