Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoValencia
Estadio Mestalla
team-logoReal Madrid
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Valencia vs Real Madrid di LaLiga: Real Madrid yang sedang tampil apik menguji Valencia yang mulai bangkit

Valencia vs Real Madrid
LaLiga
Valencia
Real Madrid

Berbekal tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi setelah menaklukkan Athena pada pertengahan pekan, Real Madrid asuhan José Mourinho bertandang ke Valencia untuk meningkatkan tekanan dalam perebutan gelar. Mereka akan menghadapi tim tuan rumah yang telah teruji dan bertekad memanfaatkan kemenangan 1-0 dalam derbi di kandang Elche.

Valencia vs Real Madrid: Detail pertandingan

crest
LaLiga - Pekan 12
Estadio Mestalla

Mesin ibu kota menghadapi atmosfer tak bersahabat di Valencia

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images

Hanya sedikit pertandingan dalam sepakbola Spanyol yang diwarnai ketegangan, gesekan emosional, dan sengitnya adu taktik seperti saat Real Madrid bertandang ke Mestalla. Pasukan José Mourinho tiba di wilayah Valencia dengan performa yang begitu solid. Setelah membuka lebar persaingan gelar juara dengan mengalahkan Barcelona di Camp Nou dan menaklukkan Racing Santander 3-0, Madrid melewati lawatan sulit ke Yunani di Champions League pada Rabu dengan kemenangan tipis 3-2 atas AEK Athens. Itu merupakan kemenangan ketujuh mereka secara beruntun.

Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Namun Valencia asuhan Javier Aguirre akan memandang laga Sabtu malam sebagai kesempatan menentukan untuk menjegal Madrid dan membalikkan arah musim mereka. Meski Los Che menjalani musim gugur yang berat dengan berkutat di dekat persaingan menghindari degradasi, kemenangan 1-0 di kandang Elche pada Minggu menyuntikkan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan skuad yang kerap menyimpan penampilan paling agresifnya untuk menghadapi raksasa ibu kota.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Valencia vs Real Madrid

4-4-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Formasi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluC. TarregaC. TarregaJ. GayaJ. Gayateam-logoA. MartinezA. MayolA. MayolL. RiojaL. RiojaG. RodriguezG. RodriguezP. MaffeoP. MaffeoA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. TchouameniA. TchouameniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
Valencia

Susunan Pemain Utama

Real Madrid

Manajer

  • J. Aguirre
  • J. Mourinho

Performa

VAL

VAL - Performa

RSO
K2-3
SAN
S2-2
ATH
S0-0
VIL
K1-2
ELC
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

SEV
M4-1
RBL
M4-1
BAR
M1-2
SAN
M0-3
AEK
M2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

ValenciaSeriReal Madrid
1
1
3
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
5Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
M
K
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
M
M
M
M
K
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
M
S
K
M
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
K
M
M
M
M
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
K
M
K
S
K
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
M
M
K
S
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
M
K
S
K
S
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
K
M
S
K
M
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
K
S
M
S
M
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
K
S
K
K
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
M
K
S
S
M
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
M
K
S
K
M
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
M
K
K
S
K
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
K
K
M
K
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
K
M
K
S
K
17
ElcheElcheELC
112451418-410
K
M
S
S
M
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
K
K
M
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
M
K
S
S
K
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
K
S
K
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google