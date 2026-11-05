Valencia vs Real Madrid: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 12 7 Nov 2026 - 15.00 Estadio Mestalla

Mesin ibu kota menghadapi atmosfer tak bersahabat di Valencia

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Hanya sedikit pertandingan dalam sepakbola Spanyol yang diwarnai ketegangan, gesekan emosional, dan sengitnya adu taktik seperti saat Real Madrid bertandang ke Mestalla. Pasukan José Mourinho tiba di wilayah Valencia dengan performa yang begitu solid. Setelah membuka lebar persaingan gelar juara dengan mengalahkan Barcelona di Camp Nou dan menaklukkan Racing Santander 3-0, Madrid melewati lawatan sulit ke Yunani di Champions League pada Rabu dengan kemenangan tipis 3-2 atas AEK Athens. Itu merupakan kemenangan ketujuh mereka secara beruntun.

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Namun Valencia asuhan Javier Aguirre akan memandang laga Sabtu malam sebagai kesempatan menentukan untuk menjegal Madrid dan membalikkan arah musim mereka. Meski Los Che menjalani musim gugur yang berat dengan berkutat di dekat persaingan menghindari degradasi, kemenangan 1-0 di kandang Elche pada Minggu menyuntikkan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan skuad yang kerap menyimpan penampilan paling agresifnya untuk menghadapi raksasa ibu kota.

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