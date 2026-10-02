Portugal vs Norwegia: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 4 4 Okt 2026 - 14.45 Estadio do Dragao

Portugal dan Norwegia akan kick-off pada 4 Oktober 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Pemuncak Grup A4 menjamu Norwegia yang bangkit

Portugal kembali ke kandang di Estádio do Dragão, Porto, untuk menjamu Norwegia pada matchday 4 kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di League A Grup A4. Setelah menyapu bersih laga-laga pembuka mereka, Seleção asuhan Jorge Jesus berupaya mempertahankan kampanye sempurna mereka dan mengunci kendali di puncak klasemen. Bagi Norwegia asuhan Ståle Solbakken, lawatan ke Portugal setelah kemunduran yang menyakitkan di Cardiff menghadirkan peluang mendesak untuk menghidupkan kembali upaya mereka bertahan di League A.

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Thriller enam gol Seleção di Kopenhagen

Portugal memasuki Minggu malam dengan penuh kepercayaan diri setelah melaju menuju kemenangan tandang eksplosif 4-2 atas Denmark di Kopenhagen pada matchday 3 (1 Oktober). Gol-gol dari João Cancelo (13'), Gonçalo Ramos (25'), Vitinha (67'), dan pemain pengganti João Félix (87') memastikan kemenangan mendebarkan. Setelah sebelumnya meraih kemenangan atas Wales (1-0) dan Norwegia (2-1 di Oslo), Portugal duduk di puncak Grup A4 dengan poin sempurna.

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Frustrasi Løvene: Patah hati telat di Cardiff

Norwegia bertolak ke Porto dengan harapan mengatur ulang kampanye mereka setelah kekalahan tandang 2-1 yang membuat frustrasi dari Wales pada matchday 3 (1 Oktober). Gelandang Oscar Bobb membawa Norwegia unggul cepat pada menit ke-11, tetapi kartu merah untuk bek Torbjørn Heggem tepat menjelang turun minum mengubah pertandingan. Wales memanfaatkan situasi itu di babak kedua untuk merebut tiga poin penuh, membuat Erling Haaland dan kapten Martin Ødegaard bertekad memicu respons di tanah Portugal.

Haaland dan Ødegaard menantang pembangunan serangan Portugal

Pertemuan antara kedua tim ini menghadirkan duel-duel individu yang dinamis dan kualitas serangan elite. Mesin lini tengah Portugal yang dipimpin Vitinha, Bruno Fernandes, dan Rúben Neves akan berupaya mendikte penguasaan bola dan melepas Rafael Leão serta Gonçalo Ramos ke ruang terbuka. Sementara itu, Norwegia akan sangat bergantung pada visi kreatif Martin Ødegaard untuk membuka jalan bagi Erling Haaland menghadapi Rúben Dias dan Renato Veiga. Dengan poin penting Grup A4 dipertaruhkan, duel hari Minggu ini menjanjikan drama tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Portugal ditangani Jorge Jesus, meski saat ini belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi untuk tim tuan rumah. Pembaruan skuad akan ditambahkan mendekati kick-off.

Norwegia dipimpin Stale Solbakken, dan demikian pula, belum ada data resmi mengenai cedera atau skorsing yang terkonfirmasi pada tahap ini. Namun, Martin Odegaard terlihat pincang setelah pertemuan pertama di Oslo dan kondisi kebugarannya akan dipantau jelang laga ini. Kabar tim lebih lanjut akan diberikan saat tersedia.

Performa

Portugal datang ke laga ini dalam performa kuat, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka serta satu kekalahan, yaitu kalah 1-0 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Norwegia di Nations League di Oslo, dan sebelum itu mereka mengalahkan Wales 1-0 pada laga pembuka Nations League. Dalam lima pertandingan tersebut, Portugal mencetak sembilan gol dan hanya kebobolan dua, menunjukkan soliditas pertahanan yang menjadi ciri khas era Jesus.

Norwegia memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Portugal di Oslo, meski mereka datang dengan semangat bagus setelah mengalahkan Denmark 3-2 pada matchday 1. Norwegia juga mencapai perempat-final Piala Dunia, mengalahkan Brasil dan Pantai Gading di babak gugur sebelum kalah 2-1 dari Inggris. Mereka mencetak delapan gol dalam lima pertandingan terakhir mereka, tetapi kebobolan sembilan, dan tidak mencatatkan clean sheet dalam satu pun laga tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Oslo pada 27 September 2026, ketika Portugal menang 2-1 di UEFA Nations League, laga pertama dari apa yang menjanjikan menjadi double-header fase grup yang berlangsung ketat. Sebelumnya, kedua tim belum bertemu lagi sejak laga persahabatan pada Mei 2016, ketika Portugal menang 3-0 di kandang. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Portugal menang empat kali dan Norwegia sekali, dengan tim Portugal menunjukkan keunggulan yang konsisten dalam laga ini.

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