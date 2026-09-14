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Europa League
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
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Pratinjau UEFA Europa League Real Sociedad vs Bournemouth: Semua yang perlu Anda ketahui

Real Sociedad vs AFC Bournemouth
Europa League
Real Sociedad
AFC Bournemouth

Pratinjau pertandingan lengkap Real Sociedad vs AFC Bournemouth di Liga Europa UEFA. Kami mengulas hasil-hasil domestik terkini, performa, dan alur cerita utama jelang bentrokan Kamis malam ini di Stadion Anoeta.

Real Sociedad vs AFC Bournemouth: Detail pertandingan

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Europa League - Pekan 1
Reale Arena

Real Sociedad dan AFC Bournemouth akan kick-off pada 17 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Pembuka Eropa di San Sebastián

Real Sociedad kembali ke kandang untuk menjamu klub Inggris AFC Bournemouth di Stadion Anoeta pada Matchday 1 fase liga Liga Europa UEFA 2026/27. Setelah akhir pekan yang menantang di LaLiga, La Real bertekad bangkit di bawah sorotan lampu stadion dan meraih poin penting lebih awal di depan para pendukungnya. Bagi Bournemouth, bertandang ke Spanyol setelah dua hasil imbang beruntun di kompetisi domestik menjadi peluang menarik untuk menegaskan kapasitas mereka di Eropa pada laga pembuka.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Kemunduran La Real melawan Atlético Madrid

Real Sociedad memasuki laga Kamis ini dengan tekad bangkit setelah kalah 3-0 di kandang dari Atlético Madrid di LaLiga pada Matchday 5 (13 September). Setelah babak pertama tanpa gol, La Real kebobolan penalti di akhir laga sebelum gol-gol dari Jonathan David dan Giuliano Simeone memastikan hasil untuk tim tamu. Penampilan itu menyusul kemenangan tandang 3-2 atas Elche CF pada Matchday 4 dan hasil imbang tanpa gol melawan Celta Vigo, yang membuat tim asuhan Pellegrino Matarazzo berambisi memulihkan ketenangan di lini belakang.

AFC Bournemouth v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Hasil imbang mendebarkan The Cherries di Vitality Stadium

Bournemouth bertolak ke Spanyol setelah bermain imbang 2-2 dalam laga dengan banyak gol melawan Brentford di Premier League pada Matchday 4 (12 September). Justin Kluivert dan Marcus Tavernier mencetak gol untuk Bournemouth, tetapi dwigol Kevin Schade memaksa hasil imbang. Penampilan itu melanjutkan hasil imbang 2-2 di markas Newcastle United dan kemenangan 4-0 di EFL Cup atas Lincoln City, membuktikan bahwa tim asuhan Marco Rose membawa ancaman serangan besar ke panggung Eropa.

Bisakah tekanan tinggi Bournemouth mengganggu ritme San Sebastián?

Pertemuan antara kontrol teknis ala Spanyol dan intensitas Premier League selalu menghadirkan duel taktik yang dinamis. Mesin lini tengah Real Sociedad yang digerakkan Carlos Soler, Luka Sučić, dan Mikel Oyarzabal akan berusaha mengatur tempo dan mengendalikan penguasaan bola. Sementara itu, Bournemouth akan mengandalkan pressing intens dan transisi cepat dari sisi sayap lewat Justin Kluivert, Marcus Tavernier, dan Evanilson. Dengan poin penting fase liga dipertaruhkan pada Matchday 1, duel Kamis ini menjanjikan aksi berkualitas tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Real Sociedad vs AFC Bournemouth

Manajer

  • P. Matarazzo

Real Sociedad ditangani Pellegrino Matarazzo untuk laga Liga Europa ini. Belum ada informasi susunan pemain perkiraan, cedera, atau skorsing yang terkonfirmasi untuk tim tuan rumah pada tahap ini, dan pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Marco Rose memimpin Bournemouth untuk lawatan ke San Sebastian. Sama seperti tim tuan rumah, belum ada detail skuad, cedera, atau skorsing yang terkonfirmasi, dan kabar tim lebih lanjut akan menyusul saat pertandingan semakin dekat.

Performa

RSO

RSO - Performa

RMA
K4-1
ESP
M2-1
CEL
S0-0
ELC
M2-3
ATM
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BOU

BOU - Performa

MCI
K2-1
EVE
S1-1
NEW
S2-2
LIN
M4-0
BRE
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Real Sociedad menatap laga ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 2-3 dari Elche di LaLiga, sementara kemenangan 2-1 atas Espanyol menjadi salah satu penampilan yang lebih positif dalam periode tersebut. Kemunduran terberat datang saat melawan Real Madrid, yakni kekalahan 4-1 pada Agustus. Dalam lima pertandingan itu, Real Sociedad mencetak enam gol dan kebobolan tujuh.

Lima hasil terakhir Bournemouth adalah satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 2-2 melawan Brentford di Premier League, dan sebelumnya mereka menang 4-0 atas Lincoln City di Carabao Cup. Bournemouth juga bermain imbang 2-2 di markas Newcastle United dan 1-1 di markas Everton, dengan satu-satunya kekalahan mereka adalah kalah 2-1 dari Manchester City. Dalam lima pertandingan itu, Bournemouth mencetak sembilan gol dan kebobolan enam.

Rekor head-to-head

Head to Head

Real SociedadSeriAFC Bournemouth
1
2
0
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FT
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FT
3Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/3

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 9 Agustus 2025, ketika mereka bermain imbang 1-1 dalam laga pramusim. Pada hari yang sama, laga kedua antara kedua tim berakhir 0-0. Satu-satunya pertemuan tercatat lainnya adalah laga pramusim pada Juli 2022, yang dimenangi Real Sociedad 2-1. Ketiga pertandingan dalam catatan head-to-head yang tersedia semuanya merupakan laga persahabatan, tanpa ada pertemuan kompetitif yang tercatat antara kedua klub.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Lolos ke 16 besar

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