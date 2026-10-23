Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoUdinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoAC Milan
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Udinese vs AC Milan di Serie A: AC Milan bertekad bangkit di Udine setelah kalah di kompetisi Eropa pada tengah pekan

Udinese vs AC Milan
Serie A
Udinese
AC Milan

Kembali berlaga di Serie A setelah menelan kekalahan 3-0 dari Bournemouth di kompetisi Eropa, AC Milan bertandang ke Bluenergy Stadium untuk bangkit di liga domestik. Mereka akan menghadapi Udinese, yang juga ingin melupakan kekalahan 3-0 di kandang dari Lecce.

Udinese vs AC Milan: Detail pertandingan

crest
Serie A - Pekan 8
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese Calcio menjamu AC Milan pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 19.45 GMT (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) dalam pertandingan pekan kedelapan Serie A di Bluenergy Stadium.

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

AC Milan prioritaskan kebangkitan di liga saat menguji ketangguhan Udinese

AC Milan harus segera melupakan kekecewaan pada tengah pekan saat kembali berlaga di Serie A Minggu ini. Milan kalah 3-0 di markas Bournemouth dalam pertandingan Liga Europa pada Kamis, dengan jalannya laga sangat dipengaruhi kartu merah yang diterima kiper Mike Maignan pada menit ke-27. Meski tersandung di kompetisi Eropa, performa Milan di liga tetap kuat, seperti ditunjukkan lewat kemenangan dramatis 3-2 atas Atalanta akhir pekan lalu. Mereka akan menghadapi Udinese yang ingin bangkit di kandang setelah kekalahan mengecewakan 3-0 dari Lecce.

AC Monza v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Duel kunci: Keinan Davis vs Strahinja Pavlović

Penyerang tumpuan: Keinan Davis menjadi ujung tombak Udinese. Ia bertugas memenangi duel udara yang mengandalkan kekuatan fisik dan menahan bola agar gelandang serang Giorgi Chakvetadze dan Jurgen Ekkelenkamp dapat terlibat dalam serangan transisi.

Andalan pertahanan: Bek tengah asal Serbia, Strahinja Pavlović, memimpin lini pertahanan Milan. Pavlović harus menjaga disiplin posisi untuk membatasi ruang Davis di kotak penalti dan meredam ancaman Udinese dari bola mati.

Analisis taktik dan prediksi susunan pemain

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp,Chakvetadze; Davis.

AC Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Gambaran pertandingan: Di atas kertas, Milan memiliki keunggulan statistik yang jelas dan menjadi favorit meski bermain tandang. Untuk meraih tiga poin, Milan harus segera menguasai lini tengah dan mengisolasi para pemain bertahan Udinese di sisi lapangan, sembari menghindari kehilangan bola saat transisi yang bisa membuat tiga bek mereka terekspos.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Udinese vs AC Milan

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
AC Milan crest
AC Milan
MIL
3-4-2-1
M. OkoyeM. OkoyeO. SoletO. SoletE. EbosseE. EbosseN. BertolaN. BertolaH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaO. ZarragaO. ZarragaJ. KarlstroemJ. KarlstroemJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeK. DavisK. DavisM. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. RabiotS. ChukwuezeS. ChukwuezeL. ModricL. ModricC. PulisicC. Pulisicteam-logoD. MoreiraY. MusahY. MusahG. RamosG. Ramos
AC Milan crest
AC Milan
MIL
3-4-2-1
Udinese

Susunan Pemain Utama

AC Milan

Manajer

  • K. Runjaic
  • R. Amorim

Udinese menghadapi pertandingan ini tanpa Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo, dan Vakoun Issouf Bayo karena cedera. Kondisi itu membatasi pilihan Runjaic saat ia berupaya menghentikan rentetan hasil buruk. Saat ini tidak ada pemain tim tuan rumah yang tercatat terkena skorsing, meski informasi tersebut dapat diperbarui menjelang sepak mula.

Di kubu Milan, Amorim tidak dapat menurunkan Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, dan Pietro Terracciano karena ketiganya cedera. Tim tamu tidak memiliki pemain yang terkena skorsing untuk pertandingan ini.

Performa

UDI

UDI - Performa

INT
K5-3
CGL
K0-1
POG
S1-1
TOR
K2-1
LEC
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MIL

MIL - Performa

LEC
M3-0
SAS
S1-1
SAL
M0-4
ATA
M3-2
BOU
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Udinese hanya mencatat satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, rentetan yang menunjukkan beratnya kesulitan mereka saat ini. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 di kandang dari Lecce, dengan penampilan yang menuai kritik tajam. Sebelumnya, mereka kalah 5-3 dari Inter, 1-0 dari Cagliari, dan 2-1 dari Torino. Hasil imbang 1-1 melawan Pogon Szczecin menjadi satu-satunya pertandingan saat mereka meraih poin. Dalam lima laga tersebut, Udinese mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali.

Performa terkini Milan sangat berbeda. Tim asuhan Amorim meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Atalanta, yang didahului kemenangan tandang 4-0 atas Salzburg di Liga Europa. Satu-satunya hasil buruk dalam rentetan itu adalah kekalahan 2-0 dari Benfica.

Rekor pertemuan

Head to Head

UdineseSeriAC Milan
1
0
4
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
3
FT
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
FT
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
4
FT
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FT
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
FT
5Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Rekor pertemuan terkini kedua tim sangat berpihak kepada Milan. Pertemuan terakhir berlangsung pada April 2026, ketika Milan menang 3-0 di kandang atas Udinese dalam pertandingan Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Milan menang empat kali dan Udinese sekali. Milan mencetak 13 gol dan hanya kebobolan lima kali sepanjang periode tersebut. Satu-satunya kemenangan Udinese dalam rangkaian itu terjadi di kandang pada Januari 2024, ketika mereka mengalahkan Milan 2-3. Hasil itu merupakan pengecualian, bukan gambaran umum dari pertemuan kedua tim.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
7610219+1219
M
M
S
M
M
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
M
M
M
S
M
3
RomaRomaROM
7520163+1317
M
S
S
M
M
4
AC MilanAC MilanMIL
7430147+715
M
S
M
S
S
5
ComoComoCOM
7421127+514
M
S
K
M
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
M
K
M
S
M
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
K
S
M
M
M
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
K
S
M
K
S
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
7313107+310
K
M
S
M
K
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
M
M
S
K
M
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
K
M
K
K
K
12
LecceLecceLEC
7304912-39
M
K
K
M
K
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
K
S
K
M
S
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
M
K
M
K
S
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
K
M
S
K
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
K
K
K
K
K
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
K
M
K
S
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
K
K
S
M
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
K
K
M
K
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
M
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google