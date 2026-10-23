Udinese vs AC Milan: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 8 25 Okt 2026 - 15.45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese Calcio menjamu AC Milan pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 19.45 GMT (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) dalam pertandingan pekan kedelapan Serie A di Bluenergy Stadium.

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AC Milan prioritaskan kebangkitan di liga saat menguji ketangguhan Udinese

AC Milan harus segera melupakan kekecewaan pada tengah pekan saat kembali berlaga di Serie A Minggu ini. Milan kalah 3-0 di markas Bournemouth dalam pertandingan Liga Europa pada Kamis, dengan jalannya laga sangat dipengaruhi kartu merah yang diterima kiper Mike Maignan pada menit ke-27. Meski tersandung di kompetisi Eropa, performa Milan di liga tetap kuat, seperti ditunjukkan lewat kemenangan dramatis 3-2 atas Atalanta akhir pekan lalu. Mereka akan menghadapi Udinese yang ingin bangkit di kandang setelah kekalahan mengecewakan 3-0 dari Lecce.

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Duel kunci: Keinan Davis vs Strahinja Pavlović

Penyerang tumpuan: Keinan Davis menjadi ujung tombak Udinese. Ia bertugas memenangi duel udara yang mengandalkan kekuatan fisik dan menahan bola agar gelandang serang Giorgi Chakvetadze dan Jurgen Ekkelenkamp dapat terlibat dalam serangan transisi.

Andalan pertahanan: Bek tengah asal Serbia, Strahinja Pavlović, memimpin lini pertahanan Milan. Pavlović harus menjaga disiplin posisi untuk membatasi ruang Davis di kotak penalti dan meredam ancaman Udinese dari bola mati.

Analisis taktik dan prediksi susunan pemain

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp,Chakvetadze; Davis.

AC Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Gambaran pertandingan: Di atas kertas, Milan memiliki keunggulan statistik yang jelas dan menjadi favorit meski bermain tandang. Untuk meraih tiga poin, Milan harus segera menguasai lini tengah dan mengisolasi para pemain bertahan Udinese di sisi lapangan, sembari menghindari kehilangan bola saat transisi yang bisa membuat tiga bek mereka terekspos.

Kabar tim dan skuad

Udinese menghadapi pertandingan ini tanpa Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo, dan Vakoun Issouf Bayo karena cedera. Kondisi itu membatasi pilihan Runjaic saat ia berupaya menghentikan rentetan hasil buruk. Saat ini tidak ada pemain tim tuan rumah yang tercatat terkena skorsing, meski informasi tersebut dapat diperbarui menjelang sepak mula.

Di kubu Milan, Amorim tidak dapat menurunkan Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, dan Pietro Terracciano karena ketiganya cedera. Tim tamu tidak memiliki pemain yang terkena skorsing untuk pertandingan ini.

Performa

Udinese hanya mencatat satu hasil imbang dan empat kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, rentetan yang menunjukkan beratnya kesulitan mereka saat ini. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 di kandang dari Lecce, dengan penampilan yang menuai kritik tajam. Sebelumnya, mereka kalah 5-3 dari Inter, 1-0 dari Cagliari, dan 2-1 dari Torino. Hasil imbang 1-1 melawan Pogon Szczecin menjadi satu-satunya pertandingan saat mereka meraih poin. Dalam lima laga tersebut, Udinese mencetak lima gol dan kebobolan sembilan kali.

Performa terkini Milan sangat berbeda. Tim asuhan Amorim meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Atalanta, yang didahului kemenangan tandang 4-0 atas Salzburg di Liga Europa. Satu-satunya hasil buruk dalam rentetan itu adalah kekalahan 2-0 dari Benfica.

Rekor pertemuan

Rekor pertemuan terkini kedua tim sangat berpihak kepada Milan. Pertemuan terakhir berlangsung pada April 2026, ketika Milan menang 3-0 di kandang atas Udinese dalam pertandingan Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Milan menang empat kali dan Udinese sekali. Milan mencetak 13 gol dan hanya kebobolan lima kali sepanjang periode tersebut. Satu-satunya kemenangan Udinese dalam rangkaian itu terjadi di kandang pada Januari 2024, ketika mereka mengalahkan Milan 2-3. Hasil itu merupakan pengecualian, bukan gambaran umum dari pertemuan kedua tim.