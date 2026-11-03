Pratinjau Trabzonspor vs Freiburg di Liga Konferensi

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 Papara Park

Trabzonspor menjamu Freiburg di Liga Konferensi UEFA di Papara Park, Trabzon. Pertandingan dimulai pada Kamis, 5 November, pukul 13.45 EST atau 17.45 GMT.

Trabzonspor memburu kejayaan di kompetisi domestik dan Eropa

Trabzonspor asuhan Thomas Reis memenangi lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, termasuk kedua laga mereka di Liga Konferensi UEFA musim ini melawan Heart of Midlothian dan KuPS. Sebagai penantang gelar di Turki, mereka kini ingin mencuri perhatian di Eropa dengan mengandalkan kualitas bintang rekrutan baru Mohamed Salah. Reis memenangi ketujuh pertandingannya sejak mengambil alih tim, awal yang sempurna bagi pelatih baru tersebut. Legenda Liverpool Salah mencetak gol dan menyumbang satu assist dalam laga kandang terakhir mereka di Liga Konferensi UEFA. Ia juga mencetak gol dalam kemenangan kandang atas Besiktas di liga Turki.

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Freiburg bangkit menjelang lawatan ke Trabzon

Freiburg kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, tetapi penampilan mereka belakangan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Mereka memenangi dua laga beruntun di kompetisi domestik, masing-masing atas Wolfsburg di DFB-Pokal dan Augsburg di Bundesliga. Namun, masih banyak yang harus mereka benahi di Liga Konferensi Europa. Mereka membuka kiprah di kompetisi itu dengan kemenangan atas Jablonec, tetapi kembali menelan kenyataan pahit setelah kalah 3-0 dari Monaco pada laga terakhir.

Statistik penting dan kabar cedera

Trabzonspor tidak pernah bermain imbang dalam 13 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

Freiburg gagal mencatatkan nirbobol dalam sembilan pertandingan.

Penyerang asal Kroasia, Igor Matanovic, mencetak gol dalam masing-masing dari dua pertandingan terakhir Freiburg.

Ernest Muci mencatatkan satu gol dan empat assist dalam dua pertandingan terakhirnya bersama Trabzonspor.

Franculino Djú absen dalam pertandingan terakhir Trabzonspor karena cedera, sementara Sidny Lopes Cabral menjalani skorsing untuk laga ini.

Kabar tim dan skuad