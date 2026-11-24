Sporting CP vs Manchester United: Detail pertandingan
Dua era baru beradu di bawah lampu sorot Lisbon
Manchester United bertandang ke Lisbon untuk menghadapi Sporting CP dalam laga Liga Champions di Estadio Jose Alvalade.
Sporting datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Paulo Fonseca memenangi lima pertandingan terakhir mereka dan mengalahkan Uniao Serra 4-0 di Taca de Portugal pada Sabtu.
Mereka juga meraih kemenangan 1-0 di kandang Shakhtar Donetsk pada awal bulan ini, hasil yang turut menjelaskan posisi mereka di separuh atas klasemen Liga Champions.
United datang setelah mengalami laga yang menyakitkan. Pertandingan pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih berakhir dengan kekalahan 4-0 di kandang Liverpool, setelah Leny Yoro mendapat kartu merah sebelum laga berjalan sepuluh menit.
Lawatan ke Portugal memberi mereka kesempatan untuk segera bangkit. United mengalahkan Roma 3-2 di kompetisi ini pada awal bulan, tetapi telah kebobolan 15 gol dalam lima pertandingan terakhir.
Pochettino kini harus menstabilkan tim yang berada di peringkat ke-17 klasemen Liga Champions dan terpuruk dalam persaingan menghindari degradasi di Liga Primer. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.
Kabar tim & skuad
Kemungkinan susunan pemain Sporting CP vs Manchester United
Susunan Pemain Utama
Manajer
- P. Fonseca
- M. Pochettino
Performa
SCP - Performa
MUN - Performa
Rekor pertemuan
Head to Head
Klasemen
|#
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
M
M
M
M
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|7
|+6
|12
M
M
M
M
|3
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|+5
|10
M
S
M
M
|4
|4
|3
|0
|1
|19
|6
|+13
|9
M
M
K
M
|5
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
M
K
M
M
|6
|4
|3
|0
|1
|12
|6
|+6
|9
K
M
M
M
|7
|4
|3
|0
|1
|12
|7
|+5
|9
M
M
K
M
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
K
M
M
M
|9
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
M
M
M
K
|10
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
M
K
M
M
|11
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
K
M
M
M
|12
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|9
M
M
K
M
|13
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
M
S
S
M
|14
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
K
S
M
M
|15
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
M
M
K
K
|16
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
M
M
K
K
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
M
K
K
M
|18
|4
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|6
M
M
K
K
|19
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
M
S
K
S
|20
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
K
M
K
S
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
K
K
M
S
|22
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
M
K
S
K
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
K
S
M
K
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
K
M
K
S
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
S
K
M
K
|26
|4
|1
|0
|3
|6
|7
|-1
|3
M
K
K
K
|27
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
K
M
K
K
|28
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
K
K
M
K
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
K
K
K
M
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
K
K
M
K
|31
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
K
K
M
K
|32
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
K
K
M
K
|33
|4
|1
|0
|3
|4
|16
|-12
|3
K
K
K
M
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
K
S
K
K
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
S
K
K
K
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
K
K
K
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