Slavia Praha vs Arsenal: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Fortuna Arena

Ambisi Arteta di Eropa diuji atmosfer panas Ceko

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Pertandingan Eropa kembali hadir di bawah sorotan lampu Praha saat dua tim yang baru meraih hasil mengesankan di kompetisi domestik berhadapan dalam duel menarik pada laga keempat. Arsenal asuhan Mikel Arteta tiba di ibu kota Ceko dengan kepercayaan diri tinggi. Arsenal meredam Liverpool di Anfield pada Minggu sore lewat penampilan bertahan yang tangguh, meraih tiga poin berkat penyelesaian Kai Havertz pada menit ke-16 dan pertahanan yang rapat. Belum terkalahkan dalam kiprah mereka di Eropa setelah menang atas Napoli dan Lille serta bermain imbang 2-2 dalam laga sengit di Munich, Arsenal berupaya menempatkan satu kaki di babak gugur.

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Slavia Praha asuhan Jindřich Trpišovský siap menyambut mereka dengan semangat tinggi. Meski Slavia Praha menjalani kiprah yang naik turun di kompetisi Eropa setelah kalah dari Lens dan Sabah sebelum bermain imbang 2-2 dengan Fenerbahçe, mereka menyambut laga Rabu dengan kemenangan telak 5-0 yang mengesankan di kandang FK Jablonec pada Sabtu.

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