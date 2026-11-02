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Champions League
team-logoSlavia Praha
Fortuna Arena
team-logoArsenal
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Pratinjau Slavia Praha vs Arsenal di Liga Champions UEFA: Slavia Praha berani menantang kekuatan Arsenal yang sulit dibendung

Slavia Praha vs Arsenal
Champions League
Slavia Praha
Arsenal

Berbekal kemenangan telak 5-0 atas FK Jablonec di kompetisi domestik, klub raksasa Ceko Slavia Praha memasuki atmosfer panas Fortuna Arena dengan tekad menghentikan Arsenal yang tengah tampil perkasa usai meraih kemenangan meyakinkan 1-0 atas Liverpool di Anfield.

Slavia Praha vs Arsenal: Detail pertandingan

crest
Champions League - Pekan 4
Fortuna Arena

Ambisi Arteta di Eropa diuji atmosfer panas Ceko

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Pertandingan Eropa kembali hadir di bawah sorotan lampu Praha saat dua tim yang baru meraih hasil mengesankan di kompetisi domestik berhadapan dalam duel menarik pada laga keempat. Arsenal asuhan Mikel Arteta tiba di ibu kota Ceko dengan kepercayaan diri tinggi. Arsenal meredam Liverpool di Anfield pada Minggu sore lewat penampilan bertahan yang tangguh, meraih tiga poin berkat penyelesaian Kai Havertz pada menit ke-16 dan pertahanan yang rapat. Belum terkalahkan dalam kiprah mereka di Eropa setelah menang atas Napoli dan Lille serta bermain imbang 2-2 dalam laga sengit di Munich, Arsenal berupaya menempatkan satu kaki di babak gugur. 

FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-SLAVIA PRAGUEGetty Images

Slavia Praha asuhan Jindřich Trpišovský siap menyambut mereka dengan semangat tinggi. Meski Slavia Praha menjalani kiprah yang naik turun di kompetisi Eropa setelah kalah dari Lens dan Sabah sebelum bermain imbang 2-2 dengan Fenerbahçe, mereka menyambut laga Rabu dengan kemenangan telak 5-0 yang mengesankan di kandang FK Jablonec pada Sabtu.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Slavia Praha vs Arsenal

3-4-2-1
Slavia Praha crest
Slavia Praha
SLP
Formasi
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaA. N'GuessanA. N'GuessanT. VlcekT. VlcekD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. KubiakL. ProvodL. ProvodD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeM. DowmanM. DowmanD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praha

Susunan Pemain Utama

Arsenal

Manajer

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Performa

SLP

SLP - Performa

HRA
S0-0
FB
S2-2
BOL
S1-1
BRN
M4-0
JAB
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ARS

ARS - Performa

NFO
M0-1
FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
LIV
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Slavia PrahaSeriArsenal
0
2
3
Champions League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FT
Europa League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FT
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
1
FT
Champions League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
FT
1Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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