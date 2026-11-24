Pratinjau Sabah FK vs Barcelona di Liga Champions

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 12.45 Baku Olimpiya Stadionu

Barcelona bertandang ke Azerbaijan pada Rabu untuk menghadapi Sabah FK di Baku Olimpiya Stadionu dalam ajang Liga Champions. Perjalanan ini cukup jauh bagi tim asuhan Hansi Flick, yang datang setelah meraih kemenangan dramatis di Camp Nou. Laga dimulai pada Rabu, 25 November, pukul 13.45 EST atau 17.45 GMT.

Sabah kesulitan dalam debut di Liga Champions

Sabah menempati peringkat ke-31 di klasemen fase liga dan kesulitan meraih hasil positif di Eropa. Mereka kalah 4-1 dari Viking awal bulan ini, dan Valdas Dambrauskas tahu timnya akan menghadapi lawan yang jauh lebih kuat kali ini. Di kompetisi domestik, Sabah menghajar Sumqayit 5-1 pada 20 November di Liga Primer Azerbaijan untuk mengakhiri rentetan lima pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi.

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Laga Barcelona hampir selalu menghasilkan banyak gol

Barcelona berada di peringkat kelima klasemen dan sedang tampil impresif. Mereka bangkit setelah tertinggal dua gol dalam tujuh menit pertama untuk mengalahkan Villarreal 3-2 pada Minggu. Tiga gol dalam rentang sepuluh menit setelah jeda menjaga posisi kokoh mereka di puncak klasemen LaLiga. Kemenangan itu membuat sang juara Spanyol tetap unggul tiga poin atas Real Madrid di puncak klasemen, dengan catatan hampir sempurna berupa 12 kemenangan dari 13 laga liga musim ini. Satu-satunya kekalahan mereka belakangan ini terjadi saat takluk 2-1 dari Real Madrid pada akhir Oktober.

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Statistik penting & kabar cedera

Lamine Yamal absen membela Barcelona dalam laga ini karena masalah ringan pada pergelangan kaki, tetapi akan kembali pada akhir pekan di LaLiga.

Seluruh 10 laga terakhir Barcelona di semua kompetisi menghasilkan lebih dari 2,5 gol. Hal yang sama terjadi dalam 14 dari 16 laga terakhir mereka di Liga Champions.

Perkiraan susunan pemain

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic; Mbina.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Lopez, Gordon; Jesus.

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