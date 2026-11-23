Real Madrid vs PSV Eindhoven: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Rekor sempurna di Eropa diuji ambisi wakil Belanda di Bernabéu

Real Madrid menjamu PSV Eindhoven di Estadio Bernabeu, Madrid, dalam laga Liga Champions pada Selasa.

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Tim asuhan Jose Mourinho datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka memperpanjang rentetan kemenangan menjadi sembilan pertandingan pada Sabtu dengan mengalahkan Celta Vigo 2-1 setelah tertinggal pada menit keenam.

Madrid harus bangkit untuk meraih kemenangan itu. Kylian Mbappe gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, Jude Bellingham menyamakan kedudukan pada menit ke-66, dan pemain pengganti Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada menit ke-85 lewat umpan silang Vinicius Junior.

Thibaut Courtois turut berperan lewat dua penyelamatan penting saat skor masih 1-0 yang mencegah Celta memperbesar keunggulan. Mourinho menyoroti permainan yang lebih baik pada babak kedua serta respons yang lebih baik dari para pemainnya selepas jeda.

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PSV datang ke Spanyol dengan performa bagus di kompetisi domestik di bawah Peter Bosz. Mereka mengalahkan NEC Nijmegen 4-1 di Eredivisie pada Sabtu, tetapi laga terakhir mereka di Liga Champions berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Club Brugge.

Hasil itu membuat tim asal Belanda tersebut masih punya pekerjaan rumah di Eropa, dan lawatan ke Bernabeu bukan tempat yang mudah untuk mulai membenahinya.

Kabar tim & skuad

Performa

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 0 0 1 Club Friendlies Real Madrid RMA 1 PSV PSV 2 FT 1 Gol yang Dicetak 2 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

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