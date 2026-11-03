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Pratinjau RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
Champions League
E. Haaland
E. Maresca

Pratinjau lengkap pertandingan RB Leipzig vs Man City di Liga Champions. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan hal lainnya saat Enzo Maresca menghadapi hambatan pertama dalam masa jabatannya sebagai pelatih Manchester City.

RB Leipzig vs Man City: Pratinjau Liga Champions

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Champions League - Pekan 4
Red Bull Arena Leipzig

Man City bertandang ke Red Bull Arena di Leipzig untuk menjalani laga Liga Champions setelah menelan dua kekalahan beruntun di Liga Primer. Bisakah Enzo Maresca mengembalikan kestabilan tim? Laga dimulai pukul 16.00 EST dan 18.00 GMT pada Rabu, 4 November.

Maresca mulai merasakan tekanan di City?

City kalah dalam dua laga beruntun di Liga Primer melawan Aston Villa dan Brighton, sehingga Arsenal, sang juara bertahan, menggeser mereka dari puncak klasemen. Maresca menyayangkan kesalahan individu Matheus Nunes dalam kekalahan timnya dari Brighton pada akhir pekan. City mengawali kiprah di Liga Champions musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Porto, lalu kalah 2-4 dari PSG di kandang sebelum menang telak 5-1 atas AEK Athens. Mesin gol asal Norwegia, Erling Haaland, sejauh ini telah mencetak empat gol di Liga Champions musim ini. Ia mencetak 12 gol dalam delapan penampilan sepanjang kariernya melawan Leipzig, sehingga akan menghadapi laga ini dengan percaya diri.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Leipzig mulai menemukan ritme bersama Demichelis

RB Leipzig punya alasan untuk percaya diri setelah memenangi lima laga kandang beruntun di semua kompetisi tanpa kebobolan satu gol pun dalam rangkaian tersebut. Namun, mereka menelan kekalahan telak dalam laga tandang musim ini, terutama saat menghadapi Como dan Real Madrid di Liga Champions, keduanya dengan skor 4-1, serta ketika kalah 6-1 di markas Bayern Munich pada pertengahan Oktober. Meski begitu, Martin Demichelis tentu sangat terdorong oleh performa kandang timnya, yang mencetak 19 gol dalam lima laga kandang terakhir. Secara keseluruhan, mereka meraih 10 kemenangan kandang beruntun, termasuk kemenangan 1-0 atas PSV di kompetisi ini.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Maxime Estève absen saat Leipzig menang atas Schalke pada akhir pekan. Antoine Semenyo menjadi satu-satunya pemain Man City yang absen karena cedera saat menghadapi Brighton pada akhir pekan.
  • Erling Haaland mencetak 12 gol dalam delapan penampilan sepanjang kariernya melawan Leipzig.
  • Rekan senegara Haaland, Antonio Nusa, mencatatkan satu gol dan empat assist dalam tiga laga terakhir Leipzig.
FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain RB Leipzig vs Manchester City

4-2-3-1
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RB Leipzig
RBL
Formasi
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Manchester City
MCI
4-2-3-1
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Manchester City
MCI
4-2-3-1
RB Leipzig

Susunan Pemain Utama

Manchester City

Manajer

  • M. Demichelis
  • E. Maresca

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