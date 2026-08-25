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Pratinjau Premier League Manchester United vs Ipswich Town: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester United vs Ipswich Town
Premier League
Manchester United
Ipswich Town

Pratinjau pertandingan komprehensif Manchester United vs Ipswich Town di Premier League. Kami mengulas hasil pekan pembuka, performa terkini, dan sorotan utama jelang laga hari Minggu ini di Old Trafford.

Manchester United vs Ipswich Town: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 2
Old Trafford

Manchester United dan Ipswich Town akan kick-off pada 30 Agustus 2026 pukul 15.30 GMT (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST).

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Laga hari Minggu di Old Trafford

Manchester United kembali ke kandang untuk menghadapi Ipswich Town dalam laga pekan ke-2 Premier League pada Minggu, 30 Agustus. Setelah melalui performa yang kontras pada akhir pekan pembuka, United mencari respons cepat di depan pendukungnya sendiri untuk memulai kampanye mereka. Bagi Ipswich, lawatan hari Minggu ke Old Trafford menjadi panggung ideal untuk membangun momentum positif dari laga pembuka mereka dan menguji perkembangan mereka di kasta tertinggi saat bermain tandang.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United mencari kebangkitan instan setelah kemunduran melawan Hull

Manchester United memasuki pertandingan hari Minggu ini dengan mencari respons tegas setelah kalah 2-0 di kandang Hull City pada laga pembuka (22 Agustus). Gol-gol babak pertama dari Semi Ajayi dan Nobel Mendy membuat United tertinggal, dan meski melakukan pergantian menyerang pada babak kedua termasuk memasukkan Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan Benjamin Šeško, Manchester United tidak mampu membongkar blok pertahanan rapat Hull. Kembali ke Old Trafford, manajer dan skuad sama-sama akan fokus pada stabilitas pertahanan dan membangun kendali di area tengah melalui Bruno Fernandes untuk membongkar lini Ipswich.

Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Gol dramatis telat Ipswich memastikan poin pembuka

Ipswich Town bertandang ke Manchester dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Sunderland di Portman Road pada 22 Agustus. Emersonn membuka skor pada menit ke-24 sebelum Nilson Angulo dari Sunderland menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Ipswich terus menekan tanpa henti pada babak kedua, dan pemain pengganti Jack Clarke tampil sebagai pahlawan lewat gol penentu pada menit ke-90 untuk mengamankan tiga poin penuh pada akhir pekan pembuka. Ipswich akan berusaha membawa permainan sayap agresif dan semangat pantang menyerah itu ke Old Trafford.

Sejarah memihak Manchester United dalam duel terbuka

Secara historis, Manchester United unggul dalam pertemuan ini, memenangi laga Premier League terbaru mereka 3-2 di Old Trafford pada Februari 2025, yang menampilkan gol dari Matthijs de Ligt dan Harry Maguire. Namun, Ipswich telah membuktikan mampu menekan lini belakang United dengan serangan balik cepat dan ancaman bola mati, menyiapkan 90 menit penuh tensi saat kedua tim berjuang untuk posisi penting di awal musim.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Ipswich Town

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Manchester United
MUN
Formasi
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Manajer

  • M. Carrick

Manchester United menghadapi pertandingan ini dengan daftar cedera yang cukup menonjol. Matthijs de Ligt, Tom Heaton, dan Manuel Ugarte semuanya menepi, dan skuad juga mendapat pukulan baru dengan Amad Diallo diperkirakan absen enam pekan setelah mengalami cedera engkel dalam latihan. Belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dikonfirmasi klub jelang kick-off, dan pembaruan diharapkan akan datang mendekati pertandingan.

Ipswich Town juga memiliki pemain absen yang harus diatasi. Jack Taylor, Azor Matusiwa, dan Julio Enciso semuanya dipastikan absen untuk tim Gary O'Neil. Seperti United, belum ada proyeksi susunan XI yang dirilis, dan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

MUN

MUN - Performa

ATM
M2-1
PSG
S1-1
LEE
M1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
IPS

IPS - Performa

WYC
M1-2
LEH
M1-0
RAY
M3-0
FCU
M2-4
SUN
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Manchester United meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Hull City di Premier League pada 22 Agustus, hasil yang datang setelah kekalahan 4-2 dari AC Milan dalam laga uji coba pramusim. United memang menunjukkan beberapa tanda positif lebih awal di pramusim, dengan mengalahkan Atletico Madrid 2-1 dan bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain.

Ipswich Town datang dengan performa yang jauh lebih tajam, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan tanpa hasil imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Sunderland di Premier League pada 22 Agustus. Tim O'Neil juga mencatat kemenangan 4-2 di markas Union Berlin dan kemenangan 3-0 atas Rayo Vallecano selama pramusim, hanya kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan terakhir mereka sambil mencetak sepuluh gol.

Rekor head-to-head

Head to Head

Manchester UnitedSeriIpswich Town
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
12Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir dengan kemenangan 3-2 Manchester United di Old Trafford dalam Premier League pada 26 Februari 2025. Sebelum itu, kedua tim bermain imbang 1-1 di Portman Road pada November 2024. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Manchester United meraih tiga kemenangan, dengan satu hasil imbang dan satu hasil yang berpihak kepada Ipswich tidak tercantum dalam dataset. Rekor keseluruhan United dalam pertemuan ini mencerminkan dominasi kandang, setelah juga menang 3-0 dalam laga Carabao Cup di Old Trafford pada September 2015.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
M
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
M
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
M
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
M
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
M
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
M
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
S
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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