Pratinjau Premier League Manchester City vs Coventry City: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester City vs Coventry City: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 3 5 Sep 2026 - 10.00 Etihad Stadium

Manchester City dan Coventry City akan kick-off pada 5 September 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST).

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Raksasa Premier League vs tim promosi di Manchester

Manchester City kembali ke kandang untuk menjamu tim promosi, Coventry City, di Stadion Etihad untuk Matchweek 3. Setelah meraih dua kemenangan beruntun untuk memulai kampanye domestik mereka di bawah manajer baru Enzo Maresca, City membidik perpanjangan rekor sempurna dan mempertahankan posisi puncak klasemen Premier League. Bagi Coventry City asuhan Frank Lampard, lawatan pada Sabtu ke markas penantang gelar menjadi ujian monumental saat mereka mencari poin pertama dan gol pertama mereka di musim kasta tertinggi ini.

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Masterclass Haaland & Cherki di Selhurst Park

Manchester City memasuki laga Sabtu dengan kepercayaan diri meluap setelah kemenangan dominan 4-1 di markas Crystal Palace pada Matchday 2 (28 Agustus). Erling Haaland membuka skor lebih awal sebelum Rayan Cherki tampil memukau dengan mencetak dua gol untuk mengambil kendali penuh atas pertandingan. Dengan Haaland menambahkan gol keempat di akhir laga, City mengoleksi enam poin dari enam setelah kemenangan 2-1 atas Bournemouth pada laga pembuka. Kembali ke Manchester, pergerakan sentral dan serangan dinamis City terlihat mematikan seperti biasa di bawah Maresca.

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Gol kemenangan telat menenggelamkan laga kandang perdana Coventry

Coventry City bertandang ke Manchester dengan harapan bangkit setelah kekalahan pahit 1-0 di kandang dari Hull City pada Matchday 2 (29 Agustus). Meski berjuang keras di depan dukungan kandang yang bergelora di CBS Arena, Coventry dihukum oleh gol serangan balik menit ke-82 dari Liam Millar. Ditambah kekalahan 3-0 dari Arsenal pada laga pembuka, tim asuhan Lampard sangat ingin menemukan efisiensi serangan dari Taiwo Awoniyi dan Jack Rudoni.

David vs Goliath di bawah matahari Manchester

Secara historis, Manchester City mendominasi duel ini di atas kertas, meski pertandingan melawan tim promosi yang energik selalu menyimpan potensi jebakan. Susunan permainan kompak Coventry akan benar-benar diuji oleh pergerakan sentral tanpa henti dan kelebihan pemain di area sayap milik Manchester City. Dengan margin tipis yang menentukan momentum awal masing-masing dalam perburuan gelar dan pertarungan bertahan di liga, laga Sabtu ini menjanjikan drama tinggi sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Manchester City menatap laga ini tanpa Jeremy Doku dan Matheus Nunes, yang keduanya terdaftar mengalami cedera. Enzo Maresca tidak memiliki pemain yang harus absen karena skorsing, dan belum ada susunan pemain awal yang mungkin dikonfirmasi jelang pertandingan. Pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Coventry City menghadapi daftar cedera yang lebih signifikan. Frank Lampard tidak bisa memainkan Haji Wright, Luke Woolfenden, dan Kaine Kesler-Hayden, dengan ketiganya menepi karena cedera. Tidak ada skorsing yang tercatat di kubu tim tamu, dan belum ada proyeksi starting XI yang dirilis pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Manchester City memenangi empat dan kalah satu dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 di Premier League di markas Crystal Palace pada 28 Agustus, dengan Rayan Cherki tampil menonjol sepanjang pertandingan. City juga mengalahkan AFC Bournemouth 2-1 di liga pada 23 Agustus. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian ini datang saat melawan Arsenal di Community Shield, yakni kalah 3-0 pada 16 Agustus. Dua kemenangan laga pramusim, 3-1 atas Atletico Madrid dan 3-1 di markas K-League All Stars, melengkapi rangkaian lima pertandingan tersebut. City mencetak 12 gol dalam lima laga itu.

Coventry City memenangi dua dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil tambahan dari laga piala. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 di Premier League di markas Hull City pada 29 Agustus. Sebelumnya, mereka menang 4-2 di markas Plymouth Argyle di Carabao Cup pada 25 Agustus. Coventry kalah 3-0 dari Arsenal pada laga pembuka Premier League mereka pada 21 Agustus. Pramusim menghadirkan kemenangan atas Monaco, 2-0, dan Espanyol, 3-1, yang menunjukkan tim asuhan Lampard bisa mencetak gol dengan bebas ketika kondisi mendukung. Coventry telah kebobolan tujuh gol dalam tiga pertandingan kompetitif mereka di rangkaian ini.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru yang tercatat antara kedua klub ini terjadi di Championship pada 3 Maret 2002, ketika Manchester City mengalahkan Coventry City 4-2 di kandang. Dari lima pertemuan head-to-head yang tersedia, kedua tim berbagi hasil dengan cukup seimbang, dengan City mencatat dua kemenangan, Coventry mengklaim dua kemenangan, dan satu pertandingan berakhir imbang. Lima pertemuan itu mencakup kompetisi seperti Premier League, Championship, dan Piala FA, dengan duel Premier League terbaru berakhir 1-1 pada 1 Januari 2001.