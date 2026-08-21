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Pratinjau Premier League Fulham vs Chelsea: Duel derbi yang menarik pada pekan pertama

Chelsea
Fulham
A. Arbeloa
X. Alonso
M. Rogers
Premier League

Pratinjau lengkap pertandingan Fulham vs Chelsea saat musim Premier League 2026-27 dimulai. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 1
Craven Cottage

Fulham vs Chelsea dimulai pada 24 Agustus 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Ketidakpastian besar menyelimuti rival London Barat, Fulham dan Chelsea, saat kedua tim memasuki era baru di bawah manajemen anyar.

Setelah lima tahun di Craven Cottage, Marco Silva meninggalkan Fulham pada akhir 2025-26. Álvaro Arbeloa menggantikannya. Pria Spanyol itu relatif masih minim pengalaman, dengan hanya 28 pertandingan sebagai pelatih senior. Masalah pertama yang harus ia pecahkan adalah kehilangan gelandang bintang Harry Wilson ke Leeds.

arbeloaGetty Images

Musim panas Chelsea tidak pernah membosankan belakangan ini. Xabi Alonso, mantan rekan setim Arbeloa, adalah sosok baru di kursi pelatih Stamford Bridge dan dia sudah menggelontorkan dana besar, termasuk biaya rekor Inggris senilai £117 juta untuk Morgan Rogers dari Aston Villa.

Xabi AlonsoGetty Images

Siapa yang dibeli Fulham dan Chelsea?

Sepasang pemain Real Madrid mengikuti Álvaro Arbeloa ke Craven Cottage, karena Gonzalo García dan César Palacios menjadi dua dari empat pemain yang didatangkan dari bursa transfer musim panas ini. Fulham memusatkan rekrutmennya pada talenta muda, dengan Jonah Kusi-Asare yang berusia 19 tahun, Shea Charles yang berusia 22 tahun, Gonzalo Garcia yang berusia 22 tahun, dan Cesar Palacios yang berusia 21 tahun bergabung.

Tim baru Chelsea racikan Alonso telah menghabiskan £333 juta yang mencengangkan untuk pemain sejauh ini pada bursa transfer. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, dan Marco Palestra adalah beberapa rekrutan baru yang berkilau dan mahal. Para veteran Premier League Danny Welbeck dan Jordan Henderson juga datang untuk menambah pengalaman besar.

Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

Statistik kunci, cedera & skorsing

  • Chelsea menang dalam enam dari delapan kunjungan terakhir mereka ke Craven Cottage (K2), tetapi setelah kalah dalam pertemuan terakhir, Chelsea berisiko dikalahkan dalam pertemuan beruntun di venue mana pun untuk pertama kalinya sejak 1979.
  • Joachim Andersen dari Fulham dan Wesley Fofana dari Chelsea membawa hukuman skorsing dari musim lalu.

Perkiraan susunan pemain

Fulham (4231): Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Bobb, King, Kevin; Garcia.

Chelsea (343): Sanchez; James, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Caicedo, Palestra; Palmer, Joao Pedro

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Fulham vs Chelsea

4-2-3-1
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Fulham
FUL
Formasi
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Chelsea
CHE
3-4-3
1B. Leno4J. Cuenca33A. Robinson3C. Bassey21T. Castagne11Kevin17A. Iwobi16S. Berge14O. Bobb24J. King7G. Garcia1R. Sanchez6L. Colwill24R. James23M. Lacroix45R. Lavia2M. Palestra25M. Caicedo7P. Neto20J. Pedro17M. Rogers10C. Palmer
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Chelsea
CHE
4-2-3-1
Fulham

Susunan Pemain Utama

Chelsea

Manajer

  • A. Arbeloa
  • X. Alonso

Manajer Fulham Alvaro Arbeloa tidak bisa memainkan Tom Cairney karena cedera, sementara Joachim Andersen terkena skorsing dan tidak akan ambil bagian dalam laga pembuka. Belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dikonfirmasi menjelang kick-off, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati pertandingan.

Pelatih kepala Chelsea Xabi Alonso menghadapi daftar cedera yang lebih panjang, dengan Caleb Wiley, Jordan Henderson, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Emanuel Emegha, dan Geovany Quenda semuanya dipastikan absen. Wesley Fofana terkena skorsing dan juga akan absen dalam lawatan ke Craven Cottage. Chelsea belum mengonfirmasi proyeksi XI mereka, dan kabar tim akan diperbarui saat tersedia.

Performa

FUL

FUL - Performa

AHL
S1-1
FAR
M1-2
CRY
K1-2
MAL
S2-2
VFB
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CHE

CHE - Performa

TOT
K1-2
JUV
K0-1
MIL
M3-0
JDT
S3-3
RSO
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Fulham menatap laga pembuka Premier League ini dengan modal pramusim yang campuran, mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga uji coba terakhir mereka. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas VfB Stuttgart pada 15 Agustus, dan mereka bermain imbang 2-2 dengan Malaga tiga hari sebelumnya. Kekalahan 1-2 dari Crystal Palace menjadi titik terendah dalam agenda musim panas mereka. Dalam lima pertandingan itu, Fulham mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Performa pramusim Chelsea menunjukkan cerita inkonsistensi yang serupa. Lima laga uji coba terakhir mereka menghasilkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan kemenangan 3-1 atas Real Sociedad pada 15 Agustus menjadi hasil terbaru. Kemenangan 3-0 atas AC Milan pada awal pekan menjadi penampilan paling menonjol pada musim panas mereka, meski kekalahan dari Juventus dan Tottenham Hotspur menunjukkan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Chelsea mencetak 10 gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tujuh.

Rekor pertemuan

Head to Head

FulhamSeriChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan Fulham 2-1 di Craven Cottage pada Januari 2026, hasil yang akan memberi tim tuan rumah kepercayaan diri menjelang pertandingan hari Senin. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Chelsea menang dua kali, Fulham menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, dengan masing-masing kemenangan Fulham itu terjadi di Craven Cottage. Kemenangan tandang terbaru Chelsea dalam laga ini terjadi pada Agustus 2025, ketika mereka mengalahkan Fulham 2-0 di Stamford Bridge.

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