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Premier League
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Hill Dickinson Stadium
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Pratinjau Premier League Everton vs Manchester United: Moyesie jadi sorotan utama

Premier League
FC United of Manchester
Everton
D. Moyes
B. Fernandes

Pratinjau lengkap pertandingan Everton vs Manchester United di Premier League di Hill Dickinson Stadium. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 3
Hill Dickinson Stadium

Everton vs Manchester United dimulai pada 6 September 2026 pukul 09.00 EST dan 14.00 GMT.

David Moyes bertemu beberapa teman lama

Kini menjalani periode keduanya sebagai manajer Everton, David Moyes memiliki kenangan yang campur aduk dari masanya sebagai manajer Man United antara 2013 dan 2014. Everton mengawali kampanye ini dengan baik, dengan kemenangan kandang atas Crystal Palace, serta hasil imbang 1-1 di markas Bournemouth setelah gol penyeimbang telat James Tarkowski yang dieksekusi dengan sangat baik menyusul sepak pojok. Everton mengincar kemenangan beruntun di liga di Hill Dickinson Stadium untuk baru kali kedua. Penjualan winger Senegal Iliman Ndiaye pada hari terakhir bursa transfer akan menjadi pukulan yang harus diatasi Moyes.

AFC Bournemouth v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Harapkan hal tak terduga dari United yang berbahaya

United kebobolan lebih dulu dalam kedua pertandingan Premier League mereka musim ini sejauh ini. Mereka membuka musim dengan kekalahan mengejutkan 0-3 dari Hull lalu selamat dari ancaman awal melawan Ipswich sebelum mendominasi babak kedua dan menang 5-2. Talisman Bruno Fernandes mencetak hat-trick dan menyumbang satu assist untuk melanjutkan performanya sebagai Pemain Terbaik PFA 2025-26. Tak ada yang bisa mengatakan United tidak pantas meraih kemenangan itu. Mereka melepaskan 33 tembakan, jumlah terbanyak mereka dalam pertandingan liga sejak Oktober 2016. Sebanyak 11 di antaranya mengarah ke gawang, dan mereka menghasilkan angka xG 4,77.

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik kunci & kabar cedera

  • Satu-satunya pemain Everton yang absen karena cedera adalah rekrutan musim panas Christian Norgaard.
  • Striker Everton Thierno Barry sudah mengoleksi empat gol di semua kompetisi musim ini, termasuk hat-trick melawan mantan klub Moyes, Preston, di Piala EFL.
  • United tidak diperkuat lima pemain yang cedera, yakni Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton, dan Manuel Ugarte.
  • Ini akan menjadi pertandingan Premier League ke-20 dalam periode kedua Carrick sebagai pelatih, dan tidak ada klub yang meraih poin lebih banyak daripada 42 milik United dalam periode itu.
  • Bruno Fernandes terlibat dalam 11 gol EPL, enam gol dan lima assist, dalam 13 pertandingan melawan Everton.
Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images

Perkiraan XI

Everton (4231): Pickford; Rohl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Armstrong, Garner; Johnson, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Man United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbuemo, Fernandes, Rashford; Cunha.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Everton vs Manchester United

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Everton
EVE
Formasi
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Manchester United
MUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Manajer

  • D. Moyes

David Moyes memiliki satu pemain yang dipastikan absen untuk Everton, dengan Christian Noergaard terdaftar sebagai cedera. Tidak ada skorsing untuk Everton, dan belum ada susunan pemain probable yang dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan tersedia mendekati kick-off.

Skuad Manchester United jauh lebih terkuras. Michael Carrick tidak bisa memainkan Matthijs de Ligt, Amad Diallo, Carlos Baleba, Tom Heaton, dan Manuel Ugarte karena cedera. Tidak ada skorsing untuk tim tamu, meski banyaknya pemain absen akan menguji kedalaman skuad Carrick, terutama di lini pertahanan.

Performa

EVE

EVE - Performa

NEW
M3-1
LIL
S1-1
CRY
M2-0
PNE
M0-4
BOU
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MUN

MUN - Performa

PSG
S1-1
LEE
M1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
IPS
M5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Everton menatap laga ini dengan catatan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Bournemouth di Premier League, sementara awal liga sebelumnya menghasilkan kemenangan 2-0 atas Crystal Palace. Di antara hasil tersebut, ada kemenangan 4-0 di Carabao Cup atas Preston North End. Everton mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tiga gol, dengan nirbobol melawan Crystal Palace menjadi salah satu kontribusi pertahanan yang paling menonjol.

Performa terbaru Manchester United lebih beragam. Tim asuhan Carrick meraih kemenangan 5-2 atas Ipswich Town dalam laga terakhir mereka, setelah sebelumnya kalah 2-0 di Premier League di markas Hull City. United juga kalah 4-2 dari AC Milan pada pramusim. Dalam lima pertandingan, mereka mencetak 10 gol tetapi kebobolan sembilan, menegaskan rapuhnya pertahanan yang telah mengundang sorotan.

Rekor pertemuan

Head to Head

EvertonSeriManchester United
1
2
2
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Everton badge
Everton
EVE
1
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
5Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Manchester United menang 1-0 di Hill Dickinson Stadium dalam ajang Premier League. Sebelumnya, United juga menang 1-0 saat kedua tim bertemu di Old Trafford pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, masing-masing klub meraih dua kemenangan dengan satu hasil imbang, dan laga-laga tersebut menghasilkan total 11 gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
M
M
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
M
M
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
S
M
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
M
S
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
S
M
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
S
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
M
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
M
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
M
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
S
S
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
S
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
S
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Di klasemen Premier League, Everton saat ini berada di posisi keenam sementara Manchester United di peringkat ke-10.

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