Chelsea vs Leeds United: Detail pertandingan
Laga ulang duel banjir gol di ajang piala hadir dengan pertaruhan besar di liga
Chelsea menjamu Leeds United di Stamford Bridge dalam laga Premier League. Tim asuhan Xabi Alonso berupaya mengakhiri rentetan hasil tidak konsisten yang membuat mereka berada di peringkat kelima klasemen.
Chelsea memasuki laga ini setelah kalah 1-0 dari Sunderland, hasil yang memperpanjang laju tersendat-sendat skuad Alonso di kompetisi domestik. Chelsea hanya memenangi dua dari lima pertandingan liga terakhir mereka, dengan kekalahan dari Tottenham dan Sunderland mengapit kemenangan atas Manchester United.
Leeds datang ke London barat di peringkat kesembilan, tetapi dengan momentum positif. Tim asuhan Daniel Farke mengalahkan Tottenham 1-0 akhir pekan lalu dan hanya sekali kalah dalam tiga pertandingan Premier League terakhir mereka.
Penjaga gawang James Trafford kembali ke Stamford Bridge dalam performa bagus setelah tampil meyakinkan untuk Inggris selama jeda internasional. Dua penyelamatannya secara beruntun pada menit-menit akhir membantu Inggris mengamankan kemenangan 3-2 atas Spanyol di Madrid dalam laga Liga Negara.
Dengan kedua klub mengincar posisi di separuh atas klasemen, laga ini memiliki arti penting di tengah ketatnya persaingan papan tengah Premier League.
Kabar tim & skuad
Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Leeds United
Susunan Pemain Utama
Manajer
- X. Alonso
- D. Farke
Performa
CHE - Performa
LEE - Performa
Rekor pertemuan
Head to Head
Klasemen
|#
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
M
M
M
M
M
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
M
M
K
M
M
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
K
K
K
M
M
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
M
K
M
M
K
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
K
M
K
M
M
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
M
M
K
K
S
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
M
M
M
M
K
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
K
M
S
K
S
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
M
K
S
S
K
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
S
S
M
M
S
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
K
M
M
M
S
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
S
K
M
K
K
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
K
S
S
K
S
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
K
S
S
K
M
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
S
S
M
M
K
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
M
K
S
K
K
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
K
M
K
K
M
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
S
K
K
S
S
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
M
K
S
K
K
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
K
K
K
K
M