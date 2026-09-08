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Pratinjau Premier League Chelsea vs Hull City: Chelsea menghadapi Hull City yang belum terkalahkan

Premier League
Chelsea
Hull City
M. Rogers

Pratinjau pertandingan komprehensif Chelsea vs Hull di Premier League. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 4
Stamford Bridge

Chelsea vs Hull City dimulai pada 12 Sep 2026 pukul 10.00 EST dan 15.00 GMT.

Chelsea menjilat luka setelah kekalahan pertama musim ini

Setelah dua kemenangan yang menghibur, Chelsea kembali dibumikan lewat kekalahan 2-1 di kandang juara sekaligus rival sesama London, Arsenal. Chelsea membuka musim dengan kemenangan 3-2 atas Fulham dan melanjutkannya dengan sukses 4-3 melawan Brighton di Stamford Bridge. Mereka juga sempat unggul lebih dulu di Emirates saat menghadapi Arsenal. Gol-gol cepat menjadi ciri Chelsea di bawah Xabi Alonso, dengan Chelsea unggul pada menit pertama, keempat, dan kedua dalam masing-masing pertandingan mereka. Namun, minimnya clean sheet akan menjadi kekhawatiran bagi bos baru mereka asal Spanyol.

Chelsea goal 2026-27 Cole Palmer Morgan RogersGetty Images

Hull Tigers terus menjadi tim kejutan pada 2026

Beberapa bulan terakhir terasa seperti dongeng bagi Tigers milik Hull City. Setelah promosi ke Premier League dengan memenangi final play-off musim lalu, mereka memulai dengan kuat lewat kemenangan atas Manchester United dan Coventry, serta hasil imbang 0-0 melawan Aston Villa. Jika ada yang mengatakan Hull tidak akan kebobolan gol sama sekali setelah tiga laga pertama mereka di musim baru EPL, orang-orang mungkin tidak akan percaya. Namun, ini jelas akan menjadi ujian terberat mereka sejauh musim ini, menghadapi unit serang yang menarik dan dinamis dengan Morgan Rogers, Cole Palmer, dan Joao Pedro.

Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik kunci

  • Hull belum kebobolan satu gol pun musim ini di liga, tetapi kalah dalam seluruh sembilan pertemuan historis EPL melawan Chelsea.
  • Joao Pedro telah mencatatkan dua gol dan dua assist di liga musim ini untuk Chelsea.

Perkiraan susunan pemain

Chelsea (3421): Martinez; Acheampong, Lacroix, Fofana; Neto, Lavia, James, Hato; Palmer, Rogers; Joao Pedro.

Hull (541): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Slater, Gourna-Douath, Stroud; McBurnie.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Hull City

Manajer

  • X. Alonso

Manajer Chelsea Xabi Alonso tidak bisa memainkan dua gelandang untuk laga ini. Jordan Henderson masih menepi, dan rekrutan musim panas Marco Palestra juga tidak tersedia karena cedera. Saat ini tidak ada skorsing yang tercantum, dan belum ada probable XI yang dikonfirmasi jelang kick-off. Pembaruan akan ditambahkan mendekati pertandingan.

Pelatih kepala Hull City Sergej Jakirovic menghadapi daftar cedera yang lebih panjang. Kiper Jack Butland, para gelandang Darko Gyabi, Eliot Matazo, dan Oscar Zambrano, serta bek Charlie Hughes semuanya absen. Dengan lima pemain tidak tersedia, Jakirovic harus mengandalkan kedalaman skuad yang ada di Stamford Bridge.

Performa

CHE

CHE - Performa

RSO
M3-1
FUL
M2-3
LUT
M2-0
BHA
M4-3
ARS
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
HUL

HUL - Performa

NCE
S0-0
MUN
M2-0
STK
M1-1
COV
M0-1
AVL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Chelsea memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu kali imbang. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-3 atas Brighton di Premier League, melanjutkan rangkaian yang juga mencakup kemenangan tandang 2-3 atas Fulham dan kemenangan 2-0 di Carabao Cup melawan Luton Town. Dalam lima pertandingan itu, Chelsea mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh kali, mencerminkan pendekatan yang berorientasi menyerang di bawah Alonso.

Hull City memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Coventry City di Premier League. Mereka juga mengalahkan Manchester United 2-0 dan menyingkirkan Stoke City lewat adu penalti di Carabao Cup setelah bermain imbang 1-1. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu terjadi dalam laga persahabatan pramusim melawan Eintracht Frankfurt.

Rekor pertemuan

Head to Head

ChelseaSeriHull City
5
0
0
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
FT
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
FA Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
14Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Piala FA pada Februari 2026, ketika Chelsea menang 4-0 di kandang Hull City. Sebelumnya, Chelsea menang 2-1 dalam laga Piala FA di venue yang sama pada Januari 2020. Dalam lima pertemuan terakhir, Chelsea memenangi kelima pertandingan tersebut, mencetak 12 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
M
M
M
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
S
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
K
M
M
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
M
S
S
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
S
S
M
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
S
S
M
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
S
K
M
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
S
M
K
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
S
M
K
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
M
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
K
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
S
S
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
S
S
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
S
K
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
S
K
K
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
K
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Di klasemen Premier League, Hull City berada di posisi ketiga dan Chelsea di posisi keempat jelang laga ini.

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