Prancis vs Turki: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Matmut Atlantique

Kekalahan di San Siro membuat laga penentuan di Bordeaux semakin menegangkan

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Baca selengkapnya: Bintang Prancis: Jika Anda memberi Italia sedikit saja peluang, mereka akan memanfaatkannya

Beberapa hari lalu, Prancis tampaknya tinggal menuntaskan tugas dengan mudah. Kini, mereka harus meraih hasil pada laga terakhir di tengah tekanan besar. Zinedine Zidane menelan kekalahan pertamanya sebagai pelatih Prancis pada Kamis malam di San Siro. Gol pembuka Michael Olise pada menit ke-10 tak cukup setelah Italia bangkit untuk menang 3–1, kemenangan kandang pertama Italia atas Prancis dalam 64 tahun. Hasil itu membuat Prancis mengoleksi 10 poin, sama dengan pemuncak grup Italia dan hanya unggul satu poin atas Belgia di posisi ketiga. Artinya, Prancis harus meraih hasil yang dibutuhkan di Bordeaux, kemungkinan masih tanpa kapten Kylian Mbappé yang cedera, untuk memastikan tempat di perempat-final pada Maret.

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Lawan yang menanti mereka adalah Turki, yang tengah memasuki masa transisi di bawah pelatih baru Sergen Yalçın. Kekalahan kandang 2–1 dari Belgia di İzmir pada Kamis membuat Turki menelan kekalahan kelima berturut-turut di fase grup dan otomatis terdegradasi ke Liga B. Namun, gol cepat Arda Güler lewat tembakan tajam menunjukkan potensi yang ingin dimanfaatkan Turki untuk menggagalkan ambisi Prancis.

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