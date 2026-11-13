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UEFA Nations League A
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Pratinjau Prancis vs Turki di UEFA Nations League: Prancis berupaya bangkit dari kekalahan kontra Italia saat menghadapi Turki

France vs Turkiye
UEFA Nations League A
France
Turkiye

Tersengat kekalahan 1-3 dari Italia yang bangkit membalikkan keadaan pada Kamis di Milan, hasil yang menggagalkan peluang mereka lolos lebih dini ke perempat-final, Prancis asuhan Zinedine Zidane kembali bermain di kandang, di Bordeaux, pada Minggu malam. Mereka membutuhkan penyelesaian akhir yang tajam untuk memastikan tempat di delapan besar saat menghadapi Turki yang sudah terdegradasi tetapi masih berjuang demi harga diri.

Prancis vs Turki: Detail pertandingan

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UEFA Nations League A - Pekan 6
Matmut Atlantique

Kekalahan di San Siro membuat laga penentuan di Bordeaux semakin menegangkan

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Baca selengkapnya: Bintang Prancis: Jika Anda memberi Italia sedikit saja peluang, mereka akan memanfaatkannya

Beberapa hari lalu, Prancis tampaknya tinggal menuntaskan tugas dengan mudah. Kini, mereka harus meraih hasil pada laga terakhir di tengah tekanan besar. Zinedine Zidane menelan kekalahan pertamanya sebagai pelatih Prancis pada Kamis malam di San Siro. Gol pembuka Michael Olise pada menit ke-10 tak cukup setelah Italia bangkit untuk menang 3–1, kemenangan kandang pertama Italia atas Prancis dalam 64 tahun. Hasil itu membuat Prancis mengoleksi 10 poin, sama dengan pemuncak grup Italia dan hanya unggul satu poin atas Belgia di posisi ketiga. Artinya, Prancis harus meraih hasil yang dibutuhkan di Bordeaux, kemungkinan masih tanpa kapten Kylian Mbappé yang cedera, untuk memastikan tempat di perempat-final pada Maret. 

FBL-TUR-NATIONAL-TEAM-PRESSERGetty Images

Lawan yang menanti mereka adalah Turki, yang tengah memasuki masa transisi di bawah pelatih baru Sergen Yalçın. Kekalahan kandang 2–1 dari Belgia di İzmir pada Kamis membuat Turki menelan kekalahan kelima berturut-turut di fase grup dan otomatis terdegradasi ke Liga B. Namun, gol cepat Arda Güler lewat tembakan tajam menunjukkan potensi yang ingin dimanfaatkan Turki untuk menggagalkan ambisi Prancis.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain France vs Turkiye

Manajer

  • Z. Zidane

Performa

FRA

FRA - Performa

TUR
M0-1
BEL
M0-1
ITA
S1-1
BEL
M4-1
ITA
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
TUR

TUR - Performa

FRA
K0-1
ITA
K1-4
BEL
K3-0
ITA
K3-1
BEL
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

FranceSeriTurkiye
3
1
1
UEFA Nations League A
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
France badge
France
FRA
1
FT
European Championship Qualification
France badge
France
FRA
1
Turkiye badge
Turkiye
TUR
1
FT
European Championship Qualification
Turkiye badge
Turkiye
TUR
2
France badge
France
FRA
0
FT
Friendlies
France badge
France
FRA
1
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
FT
Friendlies
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
France badge
France
FRA
4
FT
7Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Klasemen

Grp. 1

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ItalyItalyITA
5311116+510
M
M
S
M
K
2
FranceFranceFRA
531185+310
K
M
S
M
M
3
BelgiumBelgiumBEL
530286+29
M
K
M
K
M
4
TurkiyeTurkiyeTUR
5005313-100
K
K
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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