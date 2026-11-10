Portugal vs Denmark: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Estadio Municipal de Braga

Duel sengit di Kopenhagen menjadi pembuka laga krusial di Braga

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Portugal menjamu Denmark di Estadio Municipal de Braga pada 14 November dalam fase akhir Grup A4 UEFA Nations League. Tim asuhan Jorge Jesus ingin memastikan posisi puncak setelah lebih dulu mengamankan tempat di perempat-final.

Ini akan menjadi laga kandang pertama Portugal pada era baru. Cristiano Ronaldo pensiun dari sepakbola internasional pekan lalu menyusul kabar perselisihan dengan Jesus mengenai perannya dalam skuad. Keputusan itu mengakhiri kariernya selama 23 tahun, dengan catatan 146 gol dalam 234 penampilan. Jesus memanggil tujuh wajah baru ke dalam skuad saat mulai membentuk ulang timnya.

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Bernardo Silva berada di urutan teratas dalam hierarki kepemimpinan baru, dengan jabatan kapten ditentukan berdasarkan jumlah penampilan internasional. Gelandang Real Madrid itu bergabung dalam kelompok pemain senior bersama Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves, dan Bruno Fernandes. Portugal datang dengan performa bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Nations League.

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Denmark menempati posisi kedua di grup dan akan tampil tanpa dua pemain penting. Bek tengah Barcelona, Andreas Christensen, masih absen akibat cedera paha yang dialaminya pada September, sementara Patrick Dorgu dari Manchester United juga dipastikan absen. Tim asuhan Brian Riemer mengandalkan Joachim Andersen dan Oliver Provstgaard di lini belakang serta menunjukkan ketangguhan dalam sejumlah pertandingan terakhir.

Denmark akan termotivasi oleh hasil pertemuan sebelumnya. Portugal menang 4-2 di Kopenhagen pada Oktober, dan Denmark ingin membalas kekalahan itu di tanah Portugal.

Kebugaran Rafael Leao juga menjadi perhatian tuan rumah setelah penyerang Galatasaray itu ditarik keluar saat turun minum dalam pertandingan Super Lig pada 8 November. Namun, ia menyebut masalah tersebut tidak serius dan memperkirakan pemeriksaan lebih lanjut akan selesai sebelum skuad berkumpul.

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