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UEFA Nations League A
team-logoPortugal
Estadio Municipal de Braga
team-logoDenmark
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Pratinjau Portugal vs Denmark di UEFA Nations League: Portugal incar kepastian di puncak Grup A4

Portugal vs Denmark
UEFA Nations League A
Portugal
Denmark

Dengan kepercayaan diri berkat catatan sempurna 12 poin setelah memenangi laga beruntun melawan Norwegia dan Denmark, Portugal asuhan Jorge Jesus akan menjamu Denmark di Estadio Municipal de Braga pada Sabtu. Portugal mengincar kemenangan untuk memastikan posisi puncak Grup 4 Liga A.

Portugal vs Denmark: Detail pertandingan

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UEFA Nations League A - Pekan 5
Estadio Municipal de Braga

Duel sengit di Kopenhagen menjadi pembuka laga krusial di Braga

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images

Portugal menjamu Denmark di Estadio Municipal de Braga pada 14 November dalam fase akhir Grup A4 UEFA Nations League. Tim asuhan Jorge Jesus ingin memastikan posisi puncak setelah lebih dulu mengamankan tempat di perempat-final.

Ini akan menjadi laga kandang pertama Portugal pada era baru. Cristiano Ronaldo pensiun dari sepakbola internasional pekan lalu menyusul kabar perselisihan dengan Jesus mengenai perannya dalam skuad. Keputusan itu mengakhiri kariernya selama 23 tahun, dengan catatan 146 gol dalam 234 penampilan. Jesus memanggil tujuh wajah baru ke dalam skuad saat mulai membentuk ulang timnya.

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Bernardo Silva berada di urutan teratas dalam hierarki kepemimpinan baru, dengan jabatan kapten ditentukan berdasarkan jumlah penampilan internasional. Gelandang Real Madrid itu bergabung dalam kelompok pemain senior bersama Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves, dan Bruno Fernandes. Portugal datang dengan performa bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Nations League.

FBL-NATIONS-WAL-DENGetty Images

Denmark menempati posisi kedua di grup dan akan tampil tanpa dua pemain penting. Bek tengah Barcelona, Andreas Christensen, masih absen akibat cedera paha yang dialaminya pada September, sementara Patrick Dorgu dari Manchester United juga dipastikan absen. Tim asuhan Brian Riemer mengandalkan Joachim Andersen dan Oliver Provstgaard di lini belakang serta menunjukkan ketangguhan dalam sejumlah pertandingan terakhir.

Denmark akan termotivasi oleh hasil pertemuan sebelumnya. Portugal menang 4-2 di Kopenhagen pada Oktober, dan Denmark ingin membalas kekalahan itu di tanah Portugal.

Kebugaran Rafael Leao juga menjadi perhatian tuan rumah setelah penyerang Galatasaray itu ditarik keluar saat turun minum dalam pertandingan Super Lig pada 8 November. Namun, ia menyebut masalah tersebut tidak serius dan memperkirakan pemeriksaan lebih lanjut akan selesai sebelum skuad berkumpul.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Portugal vs Denmark

Manajer

  • J. Jesus

Performa

POR

POR - Performa

ESP
K0-1
WAL
M1-0
NOR
M1-2
DEN
M2-4
NOR
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
DEN

DEN - Performa

COD
S0-0
NOR
K3-2
WAL
M2-0
POR
K2-4
WAL
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan

Head to Head

PortugalSeriDenmark
4
0
1
UEFA Nations League A
Denmark badge
Denmark
DEN
2
Portugal badge
Portugal
POR
4
FT
UEFA Nations League A
Portugal badge
Portugal
POR
5
Denmark badge
Denmark
DEN
2
FT
UEFA Nations League A
Denmark badge
Denmark
DEN
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
FT
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Denmark badge
Denmark
DEN
0
FT
European Championship Qualification
Denmark badge
Denmark
DEN
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
FT
8Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Klasemen

Grp. 4

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PortugalPortugalPOR
440094+512
M
M
M
M
2
DenmarkDenmarkDEN
42027706
M
K
M
K
3
WalesWalesWAL
410325-33
K
M
K
K
4
NorwayNorwayNOR
410368-23
K
K
K
M
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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