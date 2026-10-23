Paris Saint-Germain vs Lyon: Detail pertandingan

Ligue 1 - Pekan 8 25 Okt 2026 - 15.45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain menjamu Olympique Lyonnais pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 19.45 GMT (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) di Parc des Princes pada pekan kedelapan Ligue 1.

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Ketajaman PSG diuji ketangguhan Lyon dalam laga besar di ibu kota

Penampilan gemilang di kompetisi Eropa di Parc des Princes menjadi pembuka bagi laga besar Ligue 1 pada Minggu, saat Paris Saint-Germain menjamu rival lamanya, Lyon. Tim juara asuhan Luis Enrique datang dengan performa mengesankan setelah mengalahkan Barcelona 4-2 di Liga Champions pada Selasa, berkat gol-gol di pengujung laga dari Vitinha dan Fabián Ruiz. Penampilan di Eropa itu melengkapi dua kemenangan beruntun setelah mereka menang 3-1 di kandang Strasbourg dalam laga liga. Mereka akan menghadapi Lyon yang ingin bangkit setelah kalah telak 3-0 dari Hoffenheim di Liga Europa pada Kamis, meski baru-baru ini meraih kemenangan atas OGC Nice di liga.

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Duel kunci: Désiré Doué vs Moussa Niakhaté

Penggerak serangan yang tengah tampil apik: Désiré Doué tampil menonjol saat menghadapi Barcelona pada pertengahan pekan, mencetak gol pembuka dan memberikan satu assist penting. Pergerakannya yang cair antara sisi kiri dan ruang di tengah menjadi ancaman langsung bagi lini belakang Lyon.

Pemimpin lini pertahanan: Moussa Niakhaté menjadi andalan di jantung pertahanan Lyon. Niakhaté harus menjaga kedisiplinan posisi untuk membatasi ruang bagi Doué dan Khvicha Kvaratskhelia, sekaligus menghadapi transisi cepat Paris saat kembali menekan lawan.

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Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Analisis pertandingan: PSG menjadi unggulan kuat di kandang sendiri, dengan mengandalkan dominasi penguasaan bola di tengah dan pergerakan bek sayap yang kerap naik membantu serangan lewat Achraf Hakimi. Peluang utama Lyon untuk membuat kejutan bertumpu pada transisi cepat ke depan melalui Keito Nakamura dan Rémi Himbert guna memanfaatkan celah di pertahanan yang mungkin muncul saat PSG terus menekan tinggi.

Kabar tim & skuad

Luis Enrique tidak dapat mengandalkan dua pemain untuk laga ini. Senny Mayulu dan Nuno Mendes sama-sama tercatat cedera dan tidak dapat dipilih. Tidak ada pemain PSG yang dilaporkan menjalani skorsing, sementara pembaruan mengenai prediksi susunan pemain akan ditambahkan mendekati waktu sepak mula.

Paulo Fonseca harus menghadapi satu masalah cedera, dengan Mohamed Ouedraogo dipastikan absen untuk Lyon. Keito Nakamura menjalani skorsing dan juga akan melewatkan pertandingan ini. Susunan pemain tim tamu akan dikonfirmasi mendekati waktu sepak mula.

Performa

PSG memenangi kelima pertandingan terakhirnya di Ligue 1 dan Liga Champions, mencetak 11 gol dan kebobolan lima gol sepanjang periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan tandang 3-1 atas Strasbourg di Ligue 1. Mereka juga mengalahkan Manchester City 4-2 pada fase liga Liga Champions serta meraih kemenangan atas Le Mans, Marseille, dan Brest di liga. Lima kemenangan dari lima laga menunjukkan konsistensi hasil tanpa satu pun hasil imbang atau kekalahan.

Lyon memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1 dan Liga Europa. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-1 dari Lens. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Nice di Ligue 1. Mereka juga mengalahkan Crystal Palace 3-2 di Liga Europa dan menang telak 4-0 atas Rennes di liga. Tim asuhan Fonseca mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhirnya.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada April 2026, ketika Lyon menang 2-1 di Parc des Princes dalam laga Ligue 1. Hasil itu menjadi kekalahan kandang terakhir PSG dalam duel ini. Dari lima pertemuan terakhir, PSG menang tiga kali dan Lyon dua kali. PSG mencetak 10 gol, sementara Lyon mencetak delapan gol dalam rangkaian pertemuan tersebut.