Paris Saint-Germain vs Barcelona: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. menjamu FC Barcelona pada Selasa, 20 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST) dalam laga fase liga Liga Champions UEFA yang mempertemukan dua tim papan atas di Parc des Princes.

Reuni di Eropa dengan taruhan besar

Juara bertahan Liga Champions kembali bermain di kandang untuk laga besar saat Luis Enrique menyambut mantan klubnya di Paris. Kedua kekuatan besar Eropa itu sama-sama mencatat kemenangan dalam seluruh pertandingan mereka di fase liga Liga Champions 2026/27. PSG telah mengalahkan Slovan Bratislava dan Manchester City, sementara Barcelona asuhan Hansi Flick yang tak terbendung menyapu bersih laga melawan Galatasaray dan Feyenoord. Dengan posisi puncak klasemen fase liga menjadi taruhan, laga Selasa malam menjanjikan intensitas, permainan atraktif, dan adu taktik di ibu kota Prancis.

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Kebangkitan PSG pada babak kedua di Strasbourg

Paris Saint-Germain menatap laga Selasa malam dengan modal kemenangan tandang 3-1 yang diraih lewat perjuangan keras atas RC Strasbourg Alsace di Ligue 1 pada Sabtu, 17 Oktober. Setelah tertinggal 1-0 saat turun minum, tim asuhan Luis Enrique bangkit pada babak kedua melalui gol Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85'), dan Désiré Doué (90+3'). Kemenangan di kompetisi domestik itu menjadi respons ideal setelah mereka kalah tipis 2-1 dari Manchester City di Liga Champions. Para pemain depan Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, dan Khvicha Kvaratskhelia pun mulai menemukan performa terbaik menjelang laga Selasa.

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Barcelona mencetak lima gol ke gawang Real Betis

FC Barcelona bertandang ke Paris dalam performa gemilang setelah meraih kemenangan tandang 5-2 atas Real Betis di LaLiga pada Sabtu, 17 Oktober. Gol Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62'), dan Dani Olmo (81') mewarnai penampilan dominan itu. Ditambah kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Liga Champions pada 13 Oktober, tim asuhan Hansi Flick telah mencetak sembilan gol dalam dua laga terakhir, berkat kreativitas Pedri, Lamine Yamal, dan Dani Olmo.

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Duel kunci: Ousmane Dembélé vs Jules Koundé

Duel kecepatan: Kemampuan menggiring bola Ousmane Dembélé di sayap akan mendapat ujian berat dari rekan setimnya di tim nasional, Jules Koundé. Setelah mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir melawan Strasbourg, Dembélé akan berupaya memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan Barcelona yang agresif.

Perebutan kendali lini tengah: João Neves dan Vitinha akan berduel langsung dengan Pedri dan Rodri untuk mengatur tempo, mengendalikan umpan yang menembus lini pertahanan, dan meredam peluang serangan balik cepat.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.

Analisis pertandingan: Luis Enrique diperkirakan menerapkan tekanan tinggi yang intens untuk mengganggu upaya Barcelona membangun serangan dari belakang. Sebaliknya, tim asuhan Hansi Flick akan mengandalkan peralihan serangan cepat melalui sayap yang ditempati Lamine Yamal dan Anthony Gordon untuk mengeksploitasi celah PSG lewat serangan balik.

Kabar tim & skuad

Luis Enrique belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain PSG menjelang pertandingan, sementara informasi mengenai cedera dan skorsing juga belum dipastikan. Informasi terbaru akan ditambahkan mendekati sepak mula.

Untuk Barcelona, Hansi-Dieter Flick juga belum mengumumkan skuad maupun susunan pemain yang telah dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi mengenai cedera atau skorsing tim tamu saat ini belum tersedia, dan rincian lebih lanjut diperkirakan muncul menjelang pertandingan.

Performa

PSG memenangi seluruh lima pertandingan terakhirnya di Liga Champions dan Ligue 1, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan lima kali dalam periode tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Manchester City di Liga Champions. Kemenangan sebelumnya termasuk kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava di kompetisi Eropa dan kemenangan 3-1 atas Le Mans di liga. Tim asuhan Enrique secara konsisten mampu mencetak banyak gol sekaligus membatasi peluang lawan di berbagai kompetisi.

Barcelona juga memenangi lima pertandingan terakhirnya tanpa kekalahan di Liga Champions dan LaLiga. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Liga Champions. Mereka juga produktif di kompetisi domestik, termasuk saat mengalahkan Racing Santander 7-2 sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Tim asuhan Flick menunjukkan ketajaman serangan dan ketangguhan pertahanan sepanjang periode ini.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk PSG di kandang Barcelona dalam laga Liga Champions pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir mereka di Liga Champions, PSG menang tiga kali, Barcelona sekali, dan satu laga berakhir imbang. Namun, Barcelona sempat meraih kemenangan 3-2 di Paris pada April 2024. PSG mencetak 13 gol dalam lima pertemuan tersebut, sedangkan Barcelona mencetak tujuh gol.