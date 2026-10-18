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Champions League
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Parc des Princes
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Pratinjau Paris Saint-Germain vs Barcelona di Liga Champions UEFA: Duel Akbar Papan Atas Saat Dua Raksasa Tak Terkalahkan Bertemu

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Champions League
Paris Saint-Germain
Barcelona

Pratinjau lengkap pertandingan Paris Saint-Germain F.C. melawan FC Barcelona di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil terbaru kedua tim di kompetisi domestik dan Eropa, performa mereka, serta sorotan utama menjelang laga besar pekan ketiga pada Selasa malam di Parc des Princes, Paris.

Paris Saint-Germain vs Barcelona: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. dan FC Barcelona akan memulai pertandingan pada 20 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Dua raksasa Eropa bertemu di Paris

Paris Saint-Germain menjamu FC Barcelona di Parc des Princes dalam laga menarik pekan ketiga fase liga Champions League UEFA 2026/27. Luis Enrique menghadapi mantan klubnya dalam pertandingan besar di Eropa, saat kedua raksasa itu berupaya memperkuat posisi di papan atas klasemen Champions League. Bagi PSG, meraih poin penuh di kandang menjadi hal utama untuk membangun momentum, sementara Barcelona bertandang ke ibu kota Prancis dengan tekad melanjutkan rentetan kemenangan di semua kompetisi.

FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGGetty Images

PSG bangkit pada babak kedua di Strasbourg

Paris Saint-Germain menyongsong laga Selasa malam setelah meraih kemenangan tandang 3-1 atas RC Strasbourg Alsace di Ligue 1 pada Sabtu, 17 Oktober. Sempat tertinggal 1-0 saat jeda, tim asuhan Luis Enrique bangkit pada babak kedua lewat gol Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85'), dan Désiré Doué (90+3'). Kemenangan di liga itu menjadi respons ideal setelah kekalahan tipis 2-1 dari Manchester City di Champions League. Para pemain lini serang, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, dan Khvicha Kvaratskhelia, juga mulai menunjukkan performa terbaik menjelang laga Selasa.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona cetak lima gol ke gawang Real Betis

FC Barcelona bertandang ke Paris dalam performa gemilang setelah meraih kemenangan tandang 5-2 atas Real Betis di LaLiga pada Sabtu, 17 Oktober. Gol-gol Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62'), dan Dani Olmo (81') menegaskan dominasi mereka. Ditambah kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Champions League pada 13 Oktober, tim asuhan Hansi Flick telah mencetak sembilan gol dalam dua laga terakhir, berkat kontribusi para pengatur serangan kreatif Pedri, Lamine Yamal, dan Dani Olmo.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Barcelona

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. RuizF. RuizM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueO. DembeleO. DembeleJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Susunan Pemain Utama

Barcelona

Manajer

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Luis Enrique belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain PSG menjelang pertandingan, sementara informasi mengenai cedera dan skorsing juga belum dipastikan. Pembaruan akan ditambahkan mendekati waktu pertandingan.

Di kubu Barcelona, Hansi-Dieter Flick juga belum mengumumkan skuad atau susunan pemain yang telah dikonfirmasi pada tahap ini. Belum ada informasi cedera atau skorsing untuk tim tamu, dan rincian lebih lanjut diperkirakan tersedia menjelang pertandingan.

Performa

PSG

PSG - Performa

B29
M0-1
OM
M1-2
LEM
M3-1
MCI
M2-4
STR
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BAR

BAR - Performa

SAN
M7-2
SEV
M1-3
GET
M3-0
GAL
M1-4
BET
M2-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
22/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

PSG memenangi seluruh lima laga terakhirnya di Champions League dan Ligue 1, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan lima kali dalam rentetan tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Manchester City di Champions League. Kemenangan sebelumnya mencakup kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava di kompetisi Eropa dan kemenangan 3-1 atas Le Mans di liga. Tim asuhan Enrique konsisten mencetak banyak gol sekaligus membatasi peluang lawan di berbagai kompetisi.

Barcelona juga memenangi lima laga terakhirnya tanpa kekalahan, dalam pertandingan Champions League dan LaLiga. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Champions League. Mereka juga produktif di kompetisi domestik, termasuk saat mengalahkan Racing Santander 7-2 sebelumnya dalam rentetan tersebut. Tim asuhan Flick menunjukkan ketajaman serangan sekaligus ketangguhan pertahanan sepanjang rangkaian laga ini.

Rekor pertemuan

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriBarcelona
3
1
1
Champions League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FT
Champions League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
Champions League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
FT
13Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi PSG di kandang Barcelona dalam laga Champions League pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Champions League, PSG menang tiga kali, Barcelona sekali, dan satu laga berakhir imbang. Namun, Barcelona sempat meraih kemenangan 3-2 di Paris pada April 2024. PSG mencetak 13 gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Barcelona mengemas tujuh gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

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