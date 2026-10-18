Paris Saint-Germain vs Barcelona: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. dan FC Barcelona akan memulai pertandingan pada 20 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Dua raksasa Eropa bertemu di Paris

Paris Saint-Germain menjamu FC Barcelona di Parc des Princes dalam laga menarik pekan ketiga fase liga Champions League UEFA 2026/27. Luis Enrique menghadapi mantan klubnya dalam pertandingan besar di Eropa, saat kedua raksasa itu berupaya memperkuat posisi di papan atas klasemen Champions League. Bagi PSG, meraih poin penuh di kandang menjadi hal utama untuk membangun momentum, sementara Barcelona bertandang ke ibu kota Prancis dengan tekad melanjutkan rentetan kemenangan di semua kompetisi.

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PSG bangkit pada babak kedua di Strasbourg

Paris Saint-Germain menyongsong laga Selasa malam setelah meraih kemenangan tandang 3-1 atas RC Strasbourg Alsace di Ligue 1 pada Sabtu, 17 Oktober. Sempat tertinggal 1-0 saat jeda, tim asuhan Luis Enrique bangkit pada babak kedua lewat gol Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembélé (85'), dan Désiré Doué (90+3'). Kemenangan di liga itu menjadi respons ideal setelah kekalahan tipis 2-1 dari Manchester City di Champions League. Para pemain lini serang, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, dan Khvicha Kvaratskhelia, juga mulai menunjukkan performa terbaik menjelang laga Selasa.

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Barcelona cetak lima gol ke gawang Real Betis

FC Barcelona bertandang ke Paris dalam performa gemilang setelah meraih kemenangan tandang 5-2 atas Real Betis di LaLiga pada Sabtu, 17 Oktober. Gol-gol Lamine Yamal (10'), Rodri (41'), Gabriel Jesus (51'), Eric García (62'), dan Dani Olmo (81') menegaskan dominasi mereka. Ditambah kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Champions League pada 13 Oktober, tim asuhan Hansi Flick telah mencetak sembilan gol dalam dua laga terakhir, berkat kontribusi para pengatur serangan kreatif Pedri, Lamine Yamal, dan Dani Olmo.

Kabar tim & skuad

Luis Enrique belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain PSG menjelang pertandingan, sementara informasi mengenai cedera dan skorsing juga belum dipastikan. Pembaruan akan ditambahkan mendekati waktu pertandingan.

Di kubu Barcelona, Hansi-Dieter Flick juga belum mengumumkan skuad atau susunan pemain yang telah dikonfirmasi pada tahap ini. Belum ada informasi cedera atau skorsing untuk tim tamu, dan rincian lebih lanjut diperkirakan tersedia menjelang pertandingan.

Performa

PSG memenangi seluruh lima laga terakhirnya di Champions League dan Ligue 1, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan lima kali dalam rentetan tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Manchester City di Champions League. Kemenangan sebelumnya mencakup kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava di kompetisi Eropa dan kemenangan 3-1 atas Le Mans di liga. Tim asuhan Enrique konsisten mencetak banyak gol sekaligus membatasi peluang lawan di berbagai kompetisi.

Barcelona juga memenangi lima laga terakhirnya tanpa kekalahan, dalam pertandingan Champions League dan LaLiga. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Champions League. Mereka juga produktif di kompetisi domestik, termasuk saat mengalahkan Racing Santander 7-2 sebelumnya dalam rentetan tersebut. Tim asuhan Flick menunjukkan ketajaman serangan sekaligus ketangguhan pertahanan sepanjang rangkaian laga ini.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi PSG di kandang Barcelona dalam laga Champions League pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Champions League, PSG menang tiga kali, Barcelona sekali, dan satu laga berakhir imbang. Namun, Barcelona sempat meraih kemenangan 3-2 di Paris pada April 2024. PSG mencetak 13 gol dalam lima pertemuan tersebut, sementara Barcelona mengemas tujuh gol.