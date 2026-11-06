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City Ground, Nottingham
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Pratinjau Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League
E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

Pratinjau lengkap laga Nottingham Forest vs Man City di City Ground. Mampukah tim asuhan Enzo Maresca memutus rentetan dua kekalahan di Liga Primer?

Pratinjau Nottingham Forest vs Man City di Liga Primer Inggris

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Premier League - Pekan 10
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest menjamu Manchester City di City Ground dalam laga Liga Primer Inggris pada Sabtu, 6 November, pukul 13.30 EST dan 17.30 GMT.

Forest kesulitan mencetak gol dan terpuruk di zona degradasi

Forest berada di posisi ke-19 setelah kalah dalam empat dari lima laga liga terakhir di bawah pelatih baru Oliver Glasner. Mereka sangat membutuhkan poin, tetapi hal yang sama berlaku bagi Manchester City, yang menelan dua kekalahan beruntun dari Aston Villa dan Brighton. Rentetan hasil itu membuat juara bertahan Arsenal menyalip mereka dan naik ke puncak klasemen. City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait keuangan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran sepanjang 2009 hingga 2018. Dua kekalahan tersebut bisa menjadi pertanda bahwa tekanan mulai terasa, tetapi Erling Haaland terus tampil tajam. Pemain Norwegia berusia 26 tahun itu telah mencetak 14 gol di Liga Primer Inggris dan Liga Champions untuk tim tersubur di liga.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Bisakah Nottingham Forest membuat kejutan?

Forest tampil buruk di kandang, gagal mencetak gol dalam empat laga kandang pertama mereka di Liga Primer Inggris. Namun, mereka berharap pertemuan-pertemuan terakhir dengan City menjadi pertanda baik. Forest memenangkan laga kandang melawan City pada Maret 2025 dan meraih hasil imbang 2-2 di Etihad Stadium musim lalu, ketika Elliot Anderson mencetak gol penyeimbang bagi Forest. Pemain Inggris itu kini menghadapi mantan klubnya untuk pertama kali sejak pindah dengan biaya besar. City belum pernah kalah dalam tiga laga Liga Primer Inggris berturut-turut sejak 2016, dan Enzo Maresca tentu ingin menghindari hal itu.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • City belum pernah kalah dalam dua laga tandang Liga Primer Inggris berturut-turut sejak November 2025.
  • Lima dari enam kemenangan tandang terakhir City di Liga Primer Inggris diraih tanpa kebobolan.

Perkiraan susunan pemain

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (433): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Nottingham Forest vs Manchester City

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formasi
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapG. DonnarummaG. DonnarummaA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasJ. DokuJ. DokuA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

Susunan Pemain Utama

Manchester City

Manajer

  • O. Glasner
  • E. Maresca

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