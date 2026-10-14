Pratinjau Nottingham Forest vs Arsenal di Liga Primer: Sang juara harus mengejar ketertinggalan

Premier League - Pekan 7 18 Okt 2026 - 11.30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest vs Arsenal dimulai pada 18 Oktober 2026 pukul 11.30 EST dan 15.30 GMT.

Arsenal bertandang ke markas Forest setelah kembali ke jalur kemenangan

Mikel Arteta dan Arsenal harus menanggung kekecewaan akibat kekalahan 3-0 dari Brighton sepanjang jeda internasional selama tiga pekan. Mereka merespons dengan sempurna lewat kemenangan 2-1 pada Sabtu atas Leeds, yang belum pernah kalah sebelum akhir pekan itu. Arsenal harus bangkit dari penampilan kurang rapi pada babak pertama dan gol Leeds pada menit ke-55, sebelum membalikkan keadaan lewat gol Riccardo Calafiori dan pemain pengganti Bruno Guimaraes. Mereka kemudian mengalahkan Lille 3-0 di Liga Champions berkat gol Eberechi Eze, Jurrien Timber, dan Bukayo Saka.

Getty Images

Forest belum menemukan ritme permainan

Nottingham Forest mengawali kiprah di bawah pelatih baru Pierre Sage dengan hasil yang tidak konsisten. Mereka meraih lima poin dari enam pertandingan pertama, tetapi kalah dalam dua laga terakhir. Anehnya, mereka belum pernah menang di kandang dalam semua kompetisi musim ini, setelah kalah dari Coventry dan Leeds serta bermain imbang 0-0 dengan Tottenham yang sedang kesulitan. Sage tentu menyayangkan kurangnya ketajaman timnya setelah mereka menciptakan delapan peluang besar, tetapi tetap kalah 3-1 di markas Crystal Palace. Forest berharap bisa menyulitkan sang juara setelah tidak kebobolan dalam dua pertemuan terakhir dengan Arsenal di Premier League di stadion ini.

Getty Images





Statistik penting dan kabar cedera

Tiga pemain Forest, Igor Jesus, Nikola Milenkovic, dan Nicolo Savona, absen karena cedera.

Arsenal masih tanpa William Saliba dan Christos Tzolis, tetapi pemain lainnya dalam kondisi fit.

Arsenal selalu kebobolan dalam tiga pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Dua pertemuan terakhir kedua tim di Premier League di City Ground berakhir 0-0.

Getty Images

Kabar tim dan skuad

Oliver Glasner tidak dapat memainkan Igor Jesus, Nikola Milenkovic, dan Nicolo Savona karena cedera, sementara saat ini tidak ada pemain dalam skuadnya yang terkena skorsing. Informasi terbaru mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan menjelang pertandingan.

Mikel Arteta harus menyusun rencana tanpa William Saliba dan Christos Tzolis, yang sama-sama tercatat cedera. Tidak ada pemain tim tamu yang tercatat terkena skorsing, dan informasi terbaru mengenai skuad akan menyusul sebelum pertandingan.

Performa

Nottingham Forest mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga Premier League terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Crystal Palace, dan mereka juga kalah 1-0 dari Coventry City di liga. Satu-satunya kemenangan Forest dalam rentetan itu diraih dengan skor 2-1 di kandang Aston Villa. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Tottenham dan 2-2 dengan Liverpool. Dalam lima laga tersebut, Forest mencetak lima gol dan kebobolan enam.

Arsenal meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan tidak mencatat hasil imbang dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Leeds United di Premier League, dan mereka juga mencatat kemenangan 2-4 atas Ipswich Town di Piala Carabao. Satu-satunya kekalahan Arsenal dalam periode itu adalah saat takluk 3-0 dari Brighton. Dalam lima pertandingan, Arsenal mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim di City Ground berakhir 0-0 pada 17 Januari 2026 di Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Arsenal menang tiga kali, dua pertandingan berakhir imbang, dan Forest belum meraih kemenangan. Kemenangan Arsenal mencakup dua kemenangan 3-0 di Emirates dan kemenangan 2-1 di City Ground pada Januari 2024, sedangkan kedua laga yang berakhir imbang tanpa gol berlangsung di Nottingham.

Klasemen

Arsenal menempati posisi kedua klasemen Premier League dan menjadi salah satu kandidat kuat juara, sementara Nottingham Forest berada di posisi ke-14. Laga ini mempertemukan tim yang berambisi bersaing di papan atas dengan tim yang ingin menjauh dari papan bawah.