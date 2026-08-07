Persiapan pramusim mendekati akhir, pertandingan resmi pertama sudah dimainkan, dan bursa transfer bergerak dengan sangat cepat. Musim Eredivisie yang baru kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian pratinjau musim, pekan ini kami mengulas seluruh delapan belas klub Eredivisie. Dalam artikel ini, fokus tertuju pada PSV. Kami menganalisis musim panas transfer mereka, menelisik gaya bermain Peter Bosz, menunjuk satu pemain yang bisa memberi kejutan, dan membuat sejumlah prediksi lain yang (berani) untuk musim baru.

Setelah tiga gelar liga secara beruntun, PSV kembali memulai sebagai favorit utama untuk menjadi juara. Klub asal Eindhoven itu tampil sangat dominan di Eredivisie musim lalu dan menorehkan sejarah dengan gelar liga tercepat serta keunggulan terbesar atas tim peringkat kedua. Namun, Peter Bosz sama sekali tidak punya alasan untuk bersantai. Sang pelatih tidak hanya ingin membawa timnya kembali menjadi juara, tetapi juga ingin membuat mereka naik ke level berikutnya dalam hal pertahanan. Di situlah mungkin tantangan terbesar musim ini berada.

Kilas balik musim lalu

PSV kembali menjalani musim yang bersejarah. Tim asuhan Bosz menobatkan diri sebagai juara liga untuk tahun ketiga berturut-turut dan melakukannya dengan cara yang meyakinkan. PSV sudah mengunci gelar dalam waktu yang sangat cepat. Dengan itu, mereka kembali menegaskan bahwa mereka adalah tim paling dominan di Belanda.

Gaya bermain mereka juga menuai banyak pujian. Di bawah Bosz, PSV dalam tiga musim terakhir memainkan sepakbola yang rapi dan menyerang, dengan banyak pertukaran posisi serta pressing tinggi. Lawan kerap sudah dikunci di area permainan mereka sendiri.

Meski begitu, musim tersebut juga memiliki sisi negatif yang jelas. Terlepas dari permainan yang dominan, PSV kebobolan sampai 45 gol di Eredivisie, angka yang sangat tinggi bagi seorang juara. Di Liga Champions, tim ini juga sempat memperlihatkan bahwa mereka mampu bersaing dengan elite Eropa. Pikirkan kemenangan impresif atas Liverpool dan Napoli. Tempat di babak play-off akhirnya gagal diraih secara tipis setelah kekalahan telat dari Bayern Munich. Karena itu, tugas Bosz sangat jelas: mempertahankan sepakbola menyerang, tetapi pada saat yang sama mengurangi kerentanan di lini belakang.

Transfer masuk dan keluar

Meski PSV menerima dana jutaan euro pada musim panas ini untuk bintang utama Ismail Saibari, eksodus besar tidak terjadi. Pemain internasional Maroko itu, bersama Anass Salah-Eddine, adalah satu-satunya starter mutlak yang hengkang. Saibari pindah ke Bayern Munich dengan nilai rekor sekitar €55 juta. Selain itu, Joël Drommel, Robin van Duiven, Myron Boadu, dan Tygo Land juga dilepas.

Karena skuad juara sebagian besar tetap utuh, PSV musim panas ini tidak memilih perombakan total skuad, melainkan perekrutan yang terarah. Mijnans harus menutup kepergian Saibari dan membawa daya jelajah serta kemampuan mencetak gol. Kostic bisa dilihat sebagai pengganti Salah-Eddine. Selain itu, PSV juga mempermanenkan Matej Kovár, setelah sang kiper sudah tampil mengesankan dengan status pinjaman musim lalu.

Direktur teknik Earnest Stewart juga menuntaskan kedatangan Kodai Sano. Pemain Jepang itu harus menghadirkan lebih banyak dinamika dan intensitas, dan bisa bermain di hampir semua posisi di lini tengah. Selain itu, bukan tidak mungkin ia akan bermain bersama Joey Veerman di lini tengah.

Namun, musim panas transfer bagi Stewart tampaknya belum berakhir. PSV berharap masih bisa memperkuat skuad dalam beberapa pekan ke depan dengan seorang bek tengah dan pada saat yang sama juga memperhitungkan adanya minat terhadap Veerman, Sergiño Dest, Ricardo Pepi, dan Ivan Perisic. Karena itu, besar kemungkinan skuad masih akan berubah menjelang akhir periode transfer.

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Hasil di pramusim

Pramusim PSV menghasilkan hasil yang beragam. Klub asal Eindhoven itu bermain imbang melawan Royal Antwerp (1-1) dan menang atas Raków dari Polandia (3-2) serta Union Sint-Gillis (7-3). Di sisi lain, ada kekalahan dari Villarreal (1-3), ketika tim asuhan Peter Bosz menampilkan kesan yang sangat rapuh secara defensif.

Johan Cruijff Schaal juga menghadirkan kekecewaan besar. PSV kalah 4-0 dari AZ, meski sang juara liga bermain hampir sepanjang pertandingan dengan sepuluh orang setelah kartu merah cepat untuk Joey Veerman. Karena itu, laga tersebut nyaris tidak merepresentasikan perbandingan kekuatan sebenarnya, meski Bosz kembali pasti mengkhawatirkan kerentanan tanpa bola.

Bahwa justru organisasi pertahanan masih membutuhkan perhatian, tidak akan mengejutkan sang pelatih. Bosz selama pramusim sudah beberapa kali menyatakan bahwa ia ingin secara signifikan menurunkan jumlah gol yang bersarang dibandingkan musim lalu. Karena itu, beberapa pekan ke depan tidak hanya akan diisi dengan upaya memasukkan pemain baru seperti Kostic dan Sano, tetapi juga dengan terus mempertajam otomatisme pertahanan.

Gaya bermain

Tidak banyak yang akan berubah dari filosofi sepakbola Peter Bosz musim ini. Sang pelatih akan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang membawa PSV meraih begitu banyak kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir: pressing tinggi, dominan dalam penguasaan bola, banyak pertukaran posisi, dan langsung bertahan ke depan. Klub asal Eindhoven itu berusaha mengunci lawan sedini mungkin dan merebut kembali bola dalam hitungan detik setelah kehilangan penguasaan.

Gaya bermain itu menuntut banyak dari setiap pemain. Di seluruh lapangan diterapkan penjagaan satu lawan satu, para full-back rutin bergerak naik ke lini tengah, dan para penyerang juga dituntut untuk terus menekan. Justru karena itulah PSV bisa memberi tekanan kepada lawan untuk waktu lama, tetapi juga tercipta banyak ruang ketika lawan mampu keluar dari tekanan pertama itu.

Di situlah tugas terpenting Bosz musim ini. Meski PSV musim lalu menjadi juara dengan meyakinkan, tim itu kebobolan sampai 45 gol di Eredivisie. Menurut sang pelatih, angka itu harus turun, tanpa timnya meninggalkan gaya bermain menyerang yang sudah menjadi ciri khas. Pramusim memperlihatkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, meski pada saat yang sama Bosz menegaskan bahwa ia tidak berniat mengubah total gaya bermainnya.

Dengan kedatangan pemain seperti Sano dan Kostic, PSV berharap bisa melangkah ke level berikutnya dalam hal itu. Selain itu, Bosz juga tidak menutup kemungkinan akan lebih sering bervariasi dalam susunan di lapangan sepanjang musim. Meski 4-3-3 tetap menjadi titik tolak, sang pelatih sudah memberi isyarat selama pramusim bahwa sistem dengan tiga bek tengah juga menjadi salah satu kemungkinan. Titik tolaknya tetap sama: memainkan sepakbola dominan dan mendikte pertandingan.

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Pemain kunci

Setelah musim ketika ia lama menepi karena cedera lutut parah, Ruben van Bommel tampaknya siap memberikan capnya di PSV. Winger itu memulai musim lalu dengan menjanjikan, sampai nasib buruk menimpanya. Kini ia sudah pulih sepenuhnya.

Van Bommel memiliki kualitas yang sangat cocok dengan gaya bermain Peter Bosz. Dengan pergerakan menusuk, kecepatan, dan ancamannya dalam situasi satu lawan satu, ia bisa membuka pertandingan dari situasi yang seolah tidak ada apa-apa. Justru tipe penyerang seperti itulah yang dibutuhkan PSV untuk mengubah dominasi penguasaan bola menjadi gol dan aksi penentu.

Joey Veerman masih dianggap sebagai salah satu pemain terpenting PSV, tetapi gelandang itu tengah secara serius diminati klub-klub luar negeri. Karena itu, bukan tidak mungkin ia tetap hengkang pada musim panas ini. Van Bommel justru tampak berada di ambang terobosan finalnya. Jika ia tetap bugar, maka ia tanpa diragukan bisa menjadi penentu dalam perburuan gelar.

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Siapa yang akan menembus tim utama?

Noah Fernandez tampaknya menjadi kandidat terbesar untuk benar-benar menembus tim utama PSV musim depan. Gelandang berusia 20 tahun itu musim lalu sudah sempat mencicipi tim pertama secara perlahan.

Bahwa Bosz sangat percaya kepada Fernandez juga terlihat dari cara ia menggunakannya. Karena keterbatasan jumlah pemain di lini belakang, sang gelandang bahkan memulai beberapa laga uji coba sebagai bek kiri. Dengan itu, sang pelatih menunjukkan bahwa ia menghargai kualitas sepakbolanya.

Meski demikian, terobosan definitif itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Persaingan di lini tengah Eindhoven sangat besar dengan adanya pemain seperti Joey Veerman, Kodai Sano, Mauro Júnior, dan Sven Mijnans. Selain itu, Bosz juga dikenal baru memberi kesempatan kepada pemain muda ketika ia yakin mereka benar-benar siap. Karena itu, setiap menit bermain yang didapat Fernandez musim ini bisa menjadi penting bagi perkembangan lanjutannya.

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Kapan musim ini dianggap sukses?

Di PSV, targetnya setiap musim selalu sama: menjadi juara. Dengan hilangnya tiket langsung Liga Champions untuk tim peringkat kedua, tugas itu mungkin menjadi semakin penting. Klub asal Eindhoven itu kembali memulai sebagai favorit dan apa pun yang kurang dari gelar liga keempat secara beruntun akan dianggap sebagai kekecewaan.

Selain memenangi Eredivisie, PSV tentu juga ingin berbicara banyak di Liga Champions. Bosz selama pramusim juga menyatakan ambisi untuk memainkan peran berarti di kompetisi elite Eropa tersebut. PSV dalam beberapa tahun terakhir memang sempat memperlihatkan bahwa mereka bisa mengukur diri dengan elite Eropa, tetapi pada akhirnya tetap terlalu sering tampil naik turun. Pikirkan kekalahan kandang 2-0 dari Union Sint-Gillis pada musim lalu atau hasil imbang 1-1 melawan Olympiakos.

Selain itu, Bosz juga ingin membuat timnya naik satu level lagi secara defensif. Jika PSV berhasil mempertahankan gelar liga, kebobolan lebih sedikit, dan mencapai fase gugur Liga Champions, maka mungkin musim itu bisa disebut sebagai musim terbaik di era Bosz.

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Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Tahun Ini: Ruben van Bommel. Setelah musim ketika cedera lutut parah menghambat perkembangannya, Van Bommel tampak siap memimpin PSV sepanjang musim.

Kekecewaan terbesar: Yarek Gasoriowski. Pemain Spanyol itu tanpa ragu memiliki banyak talenta dan musim lalu rutin memperlihatkan mengapa PSV membawanya ke Eindhoven. Meski begitu, ia juga bertanggung jawab atas beberapa kesalahan mahal, antara lain di Liga Champions. Saya memperkirakan musim depan ia tidak berhasil menjadi lebih konsisten, sehingga pada akhirnya kehilangan tempat di tim inti.

Rekrutan terbaik: Kodai Sano. Pemain Jepang itu membuktikan musim lalu di NEC bahwa ia bisa menggabungkan daya jelajah luar biasa dengan kecerdasan bermain. Justru karena ia bisa dimainkan di beberapa posisi, ia tampak sebagai pemain yang bisa digunakan Bosz di hampir setiap pertandingan.

Top skor: Ricardo Pepi. Pemain Amerika Serikat itu musim lalu sudah membuktikan memiliki naluri gol. Kemungkinan ia masih akan meninggalkan PSV tampaknya kian kecil dari hari ke hari. Jika ia tetap fit sepanjang musim, ia akan mencetak lebih dari 25 gol.

Peringkat akhir Eredivisie: juara. PSV pantas memulai musim baru sebagai favorit. Skuad sebagian besar tetap utuh, sementara Sano, Mijnans, dan Kostic didatangkan sebagai penguatan yang terarah. Meski selisih dengan Ajax dan Feyenoord akan jauh lebih kecil dibanding musim lalu, PSV akan menjadi juara untuk tahun keempat berturut-turut.

Hasil di Eropa: babak play-off Liga Champions. PSV dalam beberapa musim terakhir sudah memperlihatkan bahwa mereka sesekali mampu bersaing dengan elite Eropa. Semuanya bergantung pada hasil undian yang menguntungkan. Jika itu berpihak, maka tim asuhan Bosz akan lolos ke babak play-off dengan finis di antara 24 klub teratas.

Pratinjau musim lainnya

Menjelang pekan pertandingan pertama Eredivisie, pekan ini kami menyoroti seluruh delapan belas klub. Di bawah ini Anda bisa menemukan pratinjau klub yang sudah dipublikasikan:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

Telstar

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