Persiapan sudah mendekati akhir, laga-laga resmi pertama telah dimainkan, dan bursa transfer berjalan dengan sangat sibuk. Musim Eredivisie yang baru kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian pratinjau musim, kami pekan ini mengulas seluruh delapan belas klub Eredivisie. Dalam longread ini, kami menyoroti NEC. Kami menganalisis musim panas transfer mereka, mendalami gaya bermain Dick Schreuder, menunjuk satu pemain yang bisa memberi kejutan, dan membuat beberapa prediksi lain yang (berani) untuk musim baru.

Jika musim lalu NEC memulai kompetisi tanpa terlalu banyak ekspektasi, situasinya dua belas bulan kemudian berubah sepenuhnya. Setelah finis di posisi ketiga yang bersejarah, kalah di final Piala KNVB, dan meraih tiket ke babak kualifikasi Liga Champions, standar di Nijmegen kini jauh lebih tinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah NEC bisa mengejutkan, melainkan apakah tim asuhan Dick Schreuder dapat membuktikan bahwa musim bersejarah itu bukan ledakan sesaat yang hanya terjadi sekali.

Kilas balik musim lalu

Musim 2025/26 akan lama dikenang di Nijmegen. Di bawah arahan Dick Schreuder, NEC menjalani musim Eredivisie terbaik dalam sejarah klub. Klub asal Nijmegen itu finis di posisi ketiga, mencapai final Piala KNVB, dan lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Champions. Selain itu, klub juga memecahkan beberapa rekor, termasuk jumlah poin tertinggi dan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Eredivisie.

Sejak hari kerja pertamanya, Schreuder langsung memberi jejak kuat pada tim. NEC mungkin memainkan sepak bola paling menyerang di Eredivisie dan tampil mengesankan dengan intensitas tinggi, banyak pertukaran posisi, serta dorongan besar untuk terus maju. Di sisi lain, klub asal Nijmegen itu kadang rentan dalam bertahan, tetapi yang paling membekas bagi para suporter NEC adalah sepak bola atraktif yang dipadukan dengan hasil-hasil bagus.

Akan menarik untuk melihat apakah NEC bisa memberi kelanjutan yang baik pada musim bersejarah itu. Banyak lawan kini sudah mengenal gaya bermain ofensif Schreuder. Selain itu, sepak bola Eropa juga menghadirkan beban tambahan bagi skuad. Dengan demikian, Schreuder mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan setahun lalu.

Transfer masuk dan keluar

Musim yang sukses jarang luput dari perhatian, dan NEC juga tidak lolos dari ketertarikan terhadap para pemain andalannya pada musim panas ini. Basar Önal pergi ke Lille OSC dengan nilai rekor sebesar 12,5 juta euro, sementara Kodai Sano sedang menuju PSV. Klub juga sudah mencapai kesepakatan lisan dengan klub asal Eindhoven itu mengenai transfer sang pemain Jepang. Musim lalu, Sano berkembang menjadi salah satu andalan mutlak tim Schreuder dan harus menghasilkan dana sebesar 14,5 juta euro bagi klub, di luar bonus. Dengan itu, NEC kembali akan memecahkan rekor transfer.

NEC juga memperhitungkan ketertarikan lebih lanjut terhadap para pemain yang menembus tim utama musim lalu. Noé Lebreton, Deveron Fonville, Darko Nejasmic, dan Sami Ouaissa diminati klub lain, dengan Ouaissa khususnya dikaitkan secara kuat dengan Feyenoord.

Selain Önal, klub juga berpisah dengan antara lain Dirk Proper, Jasper Cillessen, Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Rober González, dan Youssef El Kachati.

Dengan sepak bola Eropa di depan mata, skuad tentu juga diperkuat secara signifikan. Direktur teknis Carlos Aalbers semakin menitikberatkan pengalaman dengan merekrut Dusan Tadic, Perr Schuurs, Emre Mor, dan Jamiro Monteiro secara gratis. Tiga nama pertama khususnya sudah sangat membuktikan kualitas mereka di level tertinggi. Selain itu, Kaj Sierhuis, Tobias Storm, Adam Tahaui, dan pemain pinjaman Clement Bischoff juga datang ke De Goffert.

Musim lalu NEC terutama menikmati perkembangan pesat para pemain yang relatif muda. Bahwa pada musim panas ini secara sadar dipilih lebih banyak pengalaman, bisa dijelaskan dengan baik. Kombinasi jadwal Eropa yang padat dan meningkatnya ekspektasi menuntut pemain-pemain yang tahu apa yang dibutuhkan untuk tampil di banyak front. Dalam beberapa bulan ke depan harus terlihat apakah banyak wajah baru itu bisa beradaptasi secepat para pendahulu mereka dengan gaya bermain intensif Schreuder.

Hasil di pramusim

Pramusim NEC menghasilkan hasil yang beragam. Klub asal Nijmegen itu memulai dengan hasil imbang melawan De Treffers (1-1) dan kalah dari MSV Duisburg (3-2), Anderlecht (3-2), Elversberg (0-1), dan Sevilla (2-1). Di sisi lain, ada kemenangan atas V-Varen Nagasaki (3-1) dan Al Fayha (7-0).

Namun, bagi Dick Schreuder, hasil pertandingan tersebut memiliki arti sekunder. Ia juga tahu bahwa NEC terutama harus mencapai puncak performa pada awal Agustus di babak kualifikasi Liga Champions. Karena itu, pramusim terutama difokuskan pada memasukkan banyak pemain baru dan semakin mempertajam otomatisme permainan.

Bahwa NEC tampak siap untuk pekerjaan sesungguhnya, terlihat pada Selasa malam dalam leg pertama melawan Olympiakos. Klub asal Nijmegen itu dengan apik menahan klub top Yunani tersebut pada skor 0-0 dan meninggalkan kesan yang sangat baik. Dengan performa itu, tim membuktikan diri mampu bersaing dengan baik di level Eropa, sehingga peluang menuju tempat di babak play-off penentuan Liga Champions terbuka lebar.

Gaya bermain

Intensitas tinggi, tekanan konstan, dan oportunisme seperlunya: begitulah gaya bermain Schreuder bisa digambarkan dengan sangat tepat. Dengan 'sepak bola gas penuh'-nya, Schreuder memberi banyak warna pada Eredivisie. Semua pemainnya berada dalam kondisi fisik prima, sehingga nyaris semua orang bisa muncul di kotak penalti lawan.

Dalam waktu singkat, sang pelatih telah menanamkan filosofi sepak bola yang jelas dan tidak ada satu pun alasan untuk meninggalkannya pada musim ini. Klub asal Nijmegen itu biasanya bermain dengan formasi 3-4-2-1, di mana tiga bek tengah mengatur pembangunan serangan dan para wingback hampir menutup seluruh sisi lapangan. Dengan begitu, NEC bisa menekan dengan banyak pemain di wilayah lawan dan terus-menerus mencari jalan untuk menyerang.

Itu menghasilkan sepak bola yang menarik, tetapi juga menuntut banyak hal dari para pemain. Para wingback harus terus naik turun, lini tengah harus menempuh jarak yang besar, dan di lini depan dibutuhkan banyak pergerakan. Justru karena itulah NEC pada musim panas ini secara tegas berinvestasi pada pemain-pemain berpengalaman. Mereka tidak hanya harus menambah kualitas, tetapi juga mampu menghadirkan intensitas yang dituntut oleh gaya bermain Schreuder.

Pertanyaannya terutama adalah bagaimana lawan akan menyesuaikan diri. Musim lalu, klub asal Nijmegen itu mengejutkan banyak tim dengan gaya bermain ultra-menyerang mereka. Kini setiap klub Eredivisie tahu apa yang bisa diharapkan. Menjadi tugas Schreuder untuk kembali mengaitkan permainan atraktif dengan hasil, sekarang ketika sang pelatih tak lagi menyimpan rahasia bagi banyak lawan.

Pemain kunci

Setelah musim debut yang luar biasa di Nijmegen, Lebreton tampak siap untuk benar-benar berkembang menjadi salah satu pilar mutlak NEC. Pemain Prancis itu musim lalu mungkin merupakan kejutan terbesar dalam skuad Dick Schreuder dan tampil mengesankan dengan daya jelajah luar biasa serta wawasan taktisnya, misalnya dengan sering mencari ruang di belakang tanpa bola. Dan begitu ia sudah menguasai bola, dribel-dribelnya nyaris mustahil dihentikan.

Justru setelah kepergian Kodai Sano yang akan datang, tanggung jawab yang lebih besar akan berada di pundak Lebreton. Pemain Prancis itu tidak hanya harus menjaga keseimbangan di lini tengah, tetapi juga memainkan peran penting dalam cara NEC menekan dan melakukan transisi cepat. Dengan begitu, ia menjalankan peran kunci dalam gaya bermain intensif Schreuder.

Siapa yang akan memberi kejutan positif?

Clement Bischoff sangat mungkin menjadi salah satu kejutan musim Eredivisie. Winger pinjaman dari Red Bull Salzburg itu tampaknya langsung memiliki peluang besar untuk menempati tempat di susunan pemain inti dan mendapatkan kesempatan di NEC untuk menunjukkan dirinya di level yang lebih tinggi.

Pemain internasional muda Denmark itu juga sesuai dengan profil yang senang digunakan Schreuder: pemain-pemain cepat dengan kemampuan menusuk ke ruang. Jika Bischoff mampu beradaptasi dengan mudah dengan sepak bola Belanda, ia bisa berkembang menjadi salah satu sensasi kompetisi.

Kapan musim ini dianggap sukses?

Meski NEC musim lalu finis di posisi ketiga, target resmi tetap tidak berubah: tempat di delapan besar dan kembali lolos ke sepak bola Eropa, seperti yang baru-baru ini disampaikan Schreuder. Itu tampak sebagai ambisi yang sederhana, tetapi mengingat program ganda dan ekspektasi yang telah berubah, target itu jelas realistis.

Di mata Schreuder, musim ini terutama soal pembuktian. Bukan dengan kembali finis ketiga, melainkan dengan menunjukkan bahwa NEC secara struktural bisa bersaing dengan jajaran subtop Belanda.

Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Tahun Ini: Tjaronn Chery. Nejasmic, kandidat lain untuk penghargaan ini, tidak bisa dipertahankan dan akan hengkang pada akhir jendela transfer ini. Meski sudah berusia 38 tahun, Chery tetap menjadi otak kreatif NEC. Musim lalu ia sesekali memimpin tim dengan gol-gol yang sangat indah dan pada musim mendatang juga akan tetap sangat penting bagi klub.

Kekecewaan terbesar: Emre Mor. Mor memiliki banyak talenta, tetapi dalam beberapa tahun terakhir jarang bisa menunjukkannya dalam periode yang panjang. Di NEC ia mendapat kesempatan menghidupkan kembali kariernya, tetapi persaingannya besar, sehingga ia gagal merebut tempat di susunan pemain inti.

Rekrutan terbaik: Dusan Tadic. Dengan Tadic, NEC mendatangkan segudang pengalaman. Gaya bermain Schreuder tampaknya sangat cocok untuk pemain Serbia tersebut. Di sisi sayap ia tak lagi bisa memberikan segalanya selama sembilan puluh menit, tetapi sebagai striker ia akan sangat berharga.

Top skor: Chery musim lalu sudah menjadi salah satu pemain NEC yang paling produktif dan juga mengambil tendangan penalti. Dengan teknik tendangannya yang luar biasa, ia berkembang menjadi top skor, terlebih karena Linssen dan Tadic akan bergantian di posisi striker.

Hasil di Eropa: Perempat final Liga Europa. NEC mencapai play-off Liga Champions, tetapi di sana (sayangnya) sedikit kurang melawan FK Bodø/Glimt. Setelah itu, klub asal Nijmegen tersebut mampu meyakinkan di fase grup Liga Europa, sebelum perempat final menjadi titik akhir perjalanan mereka.

Peringkat akhir Eredivisie: Posisi kelima. Posisi ketiga lagi akan menjadi tugas yang sulit karena jadwal yang lebih berat dan kepergian beberapa pilar. Namun, NEC tetap memiliki kualitas yang cukup untuk kembali merebut tiket ke sepak bola Eropa.

Pratinjau musim lainnya

Menjelang pekan pertandingan pertama Eredivisie, kami pekan ini mengulas seluruh delapan belas klub. Di bawah ini Anda bisa menemukan pratinjau klub yang sudah dipublikasikan:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Penasaran kapan pratinjau musim klub favorit Anda akan dipublikasikan? Tanyakan di kolom komentar. Dan bagikan juga prediksi (berani) Anda tentang NEC.







