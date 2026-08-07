Masa persiapan hampir berakhir, pertandingan resmi pertama sudah dimainkan, dan bursa transfer bergerak dengan sangat cepat. Musim baru Eredivisie kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian pratinjau musim, pekan ini kami mengulas seluruh 18 klub Eredivisie. Dalam artikel ini, fokus tertuju pada FC Twente. Kami menganalisis musim panas transfer mereka, mengulas gaya bermain John van den Brom, menunjuk satu pemain yang bisa berkembang menjadi salah satu sensasi Eredivisie, dan membuat beberapa prediksi (berani) untuk musim baru.

FC Twente memulai babak baru pada musim panas ini. Dengan Erik ten Hag sebagai direktur teknik yang baru, klub memilih arah baru yang segar, tanpa melepaskan fondasi sukses dari musim lalu. Skuad sebagian besar tetap utuh, tetapi diperkuat di posisi-posisi krusial dengan pemain berpengalaman seperti Wout Weghorst, Ramiz Zerrouki, dan Joël Drommel. Pertanyaan besarnya sekarang adalah seberapa cepat semua kepingan puzzle baru itu bisa menyatu.

Tinjauan musim lalu

FC Twente bisa menoleh ke belakang dengan puas setelah menjalani musim Eredivisie yang kuat. Setelah awal kompetisi yang sulit, De Tukkers bangkit dengan impresif dan pada akhirnya finis di posisi keempat yang sangat terhormat.

Terutama cara mereka melakukannya yang mengesankan. Di bawah asuhan John van den Brom, FC Twente memainkan sepak bola yang rapi dan menyerang, sembari pada saat yang sama berkembang menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Eredivisie. Tidak ada satu pun klub yang kebobolan lebih sedikit. Pada saat yang sama, juga menjadi jelas di mana masih ada ruang untuk perbaikan. Meski banyak menguasai bola dan menciptakan banyak peluang, FC Twente tidak selalu mampu mengubah dominasinya menjadi gol dan kemenangan.

Transfer masuk dan keluar

Musim panas transfer pertama Erik ten Hag sebagai direktur teknik langsung menunjukkan ke mana arah yang ingin dituju FC Twente. Meski De Tukkers berpisah dengan sejumlah wajah yang sudah dikenal, inti skuad sebagian besar tetap utuh. Bek kiri Mats Rots pindah ke TSG Hoffenheim dengan nilai rekor sekitar 16 juta euro. Selain itu, ikon klub Ricky van Wolfswinkel mengakhiri kariernya, dan Bas Kuipers, Alec van Hoorenbeeck, serta Przemysław Tytoń termasuk di antara para pemain yang pergi.

Di sisi lain, ada beberapa rekrutan mencolok. Sorotan utamanya tanpa diragukan lagi adalah Weghorst. Pemain yang sudah 53 kali membela tim nasional itu merupakan kandidat impian mutlak Ten Hag dan harus memastikan FC Twente lebih sering mampu mengubah dominasi permainan menjadi gol dan kemenangan. Kembalinya Zerrouki secara permanen juga bisa dilihat sebagai suntikan kualitas besar. Pemain Aljazair itu sangat mengenal klub ini dan musim lalu, selama masa peminjamannya, sudah membuktikan dirinya sangat berharga.

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Aske Adelgaard harus menutup kepergian Mats Rots, sementara Joël Drommel kembali ke klub tempat ia bersinar setelah lima tahun. Secara resmi, Lars Unnerstall masih memulai musim sebagai kiper utama, tetapi ada ekspektasi bahwa Drommel akan benar-benar memberikan persaingan serius. Selain itu, Remko Pasveer juga didatangkan. Kiper berpengalaman itu tampaknya terutama direkrut untuk semakin memperkuat budaya olahraga prestasi di dalam skuad lewat mentalitas dan pengalamannya.

Dalam beberapa pekan ke depan, kita masih bisa mengharapkan beberapa transfer masuk dan keluar. FC Twente memperhitungkan adanya minat terhadap beberapa pemain inti dan tidak menutup kemungkinan mendatangkan tambahan kekuatan menjelang akhir periode transfer. Kepingan puzzle terpenting tampaknya kini sudah berada di tempatnya, sehingga Van den Brom terutama bisa fokus pada pengembangan lebih lanjut timnya.

Hasil di masa persiapan

FC Twente menjalani masa persiapan yang sangat baik. De Tukkers menang atas Aberdeen (1-0), Sportfreunde Lotte (3-1), PAOK (3-2), dan FC Emmen (3-0), bermain imbang melawan KAA Gent (2-2), dan hanya kalah dari KRC Genk (2-1). Namun, kekecewaan terbesar datang di babak kualifikasi Liga Europa. Dalam dua pertandingan, Ferencváros terbukti terlalu kuat dengan agregat 4-3, sehingga De Tukkers harus melanjutkan petualangan Eropa mereka di babak kualifikasi Conference League.

Respons Twente setelah tersingkir dari Liga Europa patut diapresiasi. Dalam pertandingan pertama dari duel dua leg melawan DAC 1904, tim asuhan Van den Brom langsung menunjukkan bahwa mereka memiliki daya lenting. FC Twente meraih kemenangan meyakinkan 6-0 dan dengan itu mengambil langkah besar menuju play-off Conference League.

Menariknya, Van den Brom tidak ragu untuk bertindak setelah tersingkir melawan Ferencváros. Pelatih itu melakukan tidak kurang dari empat perubahan. Keputusan tersebut berjalan sangat baik. Dengan Zerrouki sebagai gelandang jangkar, Daouda Weidmann sebagai gelandang box-to-box, dan Daan Rots sebagai gelandang serang, FC Twente tampak lebih dinamis dan lebih berbahaya dibandingkan laga-laga Eropa sebelumnya. Karena itu, sangat mungkin Van den Brom telah menemukan lini tengah idealnya dengan komposisi tersebut.

Di lini belakang, perubahan itu juga langsung membuahkan hasil. Robin Pröpper memanfaatkan kesempatannya di jantung pertahanan dan tampaknya untuk sementara telah mengamankan tempat di starting XI. Ini kemungkinan besar merugikan Ruud Nijstad, yang tidak memberikan kesan kuat saat leg kedua melawan Ferencváros dan juga mengalami cedera ringan.

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Gaya bermain

Masuk akal jika Van den Brom melanjutkan gaya bermain yang membuatnya begitu sukses bersama Twente musim lalu. De Tukkers kembali ingin menekan lawan sejak awal dan berusaha menciptakan peluang melalui permainan posisi yang rapi.

Namun, ada beberapa penekanan yang berubah. Saat Zerrouki mengatur pembangunan serangan sebagai gelandang jangkar dan harus menjaga keseimbangan di lini tengah, Daouda Weidmann mendapatkan lebih banyak kebebasan untuk menyerang ruang. Pemain Prancis-Ivoria itu menghadirkan dinamika ekstra lewat pergerakannya, sementara Daan Rots dari posisi nomor 10 lebih sering muncul di antara lini. Pembagian peran itu berjalan sangat baik dalam duel melawan DAC 1904.

Kedatangan Weghorst juga memberi pengaruh penting terhadap permainan menyerang Twente. Striker itu bukan hanya menjadi titik umpan di area penalti, tetapi juga rutin turun untuk menempatkan rekan-rekannya dalam posisi menguntungkan. Karena itu, ruang terbuka bagi para pemain sayap, yang harus menebar ancaman dengan kecepatan dan lari vertikal mereka. Sondre Ørjasæter tampaknya terutama bisa mendapatkan keuntungan dari hal itu.

Tanpa bola, FC Twente tetap menekan tinggi. Hal itu memberi tim banyak kesuksesan musim lalu dan menjadi fondasi penting bagi rendahnya jumlah kebobolan.

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Pemain kunci

Sondre Ørjasæter musim ini bisa saja berkembang menjadi salah satu pemain paling menarik di Eredivisie. Pemain Norwegia itu musim lalu sudah sangat mengesankan dengan kecepatan, dribel, dan kreativitasnya, tetapi permainan bagusnya tidak selalu berbuah gol atau assist. Hal itu bukan hanya berkaitan dengan efektivitasnya sendiri, tetapi juga karena rekan-rekannya kerap menyia-nyiakan banyak peluang yang ia ciptakan.

Justru karena itu, kedatangan Weghorst begitu menarik. Ketika Twente musim lalu cukup sering kesulitan mengubah dominasi permainan menjadi gol, Ørjasæter kini bermain bersama seorang striker yang sering tahu cara mencetak gol jika dilayani dengan baik. Segalanya mengarah pada fakta bahwa winger kiri Norwegia itu siap menjalani terobosan definitifnya di Eredivisie. ESPN-analis Kenneth Perez bulan lalu juga memuji sang winger dan menyatakan bahwa Twente 'memegang emas' dengan pemain Norwegia berusia 22 tahun itu.

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Siapa yang akan menembus tim utama?

Lucas Vennegoor of Hesselink dikenal sebagai salah satu talenta terbesar dari akademi FC Twente. Penyerang berusia 20 tahun itu meninggalkan kesan bagus selama masa persiapan dan membuktikan memiliki kualitas untuk dalam jangka panjang berkembang menjadi pemain inti.

Namun, terobosan definitif musim ini bukan sesuatu yang otomatis. Dengan Wout Weghorst, Van den Brom memiliki penyerang utama yang tak terbantahkan, sehingga Vennegoor of Hesselink untuk sementara tampaknya harus puas dengan menit bermain sebagai pemain pengganti.

Meski begitu, padatnya jadwal justru bisa membuka peluang. FC Twente ingin lolos ke fase liga Conference League dan setelah itu juga berharap bisa berbicara banyak di Eropa. Selain itu, tentu masih ada Eredivisie dan Piala KNVB. Karena itu, Vennegoor of Hesselink tampaknya bisa mengandalkan jumlah menit bermain yang cukup.

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Kapan musim ini dianggap sukses?

FC Twente juga akan kembali bersaing di papan atas Eredivisie musim ini. Namun, persaingan tampaknya lebih besar dibanding tahun lalu. PSV, Ajax, dan Feyenoord kembali memiliki banyak kualitas, sementara AZ dan FC Utrecht juga tidak menyembunyikan ambisi mereka. Karena itu, finis di empat besar kembali akan menjadi pencapaian yang impresif.

Selain itu, FC Twente juga ingin benar-benar menunjukkan diri di Eropa. Tersingkir melawan Ferencváros merupakan pukulan besar, tetapi melalui Conference League, petualangan Eropa yang menarik masih menanti. Jika tim asuhan Van den Brom mampu mencapai fase liga dan juga memainkan peran berarti di sana, itu bisa memberi kilau ekstra pada musim mereka.

Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Tahun Ini: Sondre Ørjasæter. Pemain Norwegia itu musim lalu sudah menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas luar biasa, tetapi saat itu masih kurang efektif untuk sepadan dengan permainan bagusnya. Dengan Weghorst sebagai titik umpan dan finisher, saya memperkirakan Ørjasæter akan meningkatkan statistiknya secara signifikan dan berkembang menjadi pemain paling menonjol di Twente.

Kekecewaan terbesar: Aske Adelgaard. Pemain Denmark itu mungkin menghadapi tugas tersulit di dalam skuad FC Twente: menggantikan Mats Rots. Musim lalu, pemain tersebut berkembang menjadi salah satu sosok paling menonjol milik De Tukkers berkat dorongan menyerangnya yang luar biasa. Adelgaard menunjukkan di Go Ahead Eagles bahwa ia memiliki kualitas yang cukup, tetapi di sana ia tidak melampaui catatan satu gol dan dua assist dalam 27 laga Eredivisie.

Rekrutan terbaik: Wout Weghorst. Weghorst akan mencetak gol-golnya untuk Twente musim ini dan dengan cara itu membuktikan nilainya bagi tim asuhan Van den Brom. Dengan pemain seperti Ørjasæter, Daan Rots, dan Pjaca, ada cukup banyak pemain kreatif yang bisa melayaninya.

Top skor: Wout Weghorst. Ekspektasinya tinggi, tetapi Weghorst punya kualitas untuk mewujudkannya. Seperti disebutkan di atas, ia tampaknya akan mendapat cukup suplai bola.

Posisi akhir di Eredivisie: posisi keempat. Skuad mereka kembali terlihat kuat dan ada beberapa pembelian yang tepat sasaran. Namun, persaingan di papan atas Eredivisie sangat besar, sehingga finis keempat lagi tampak sebagai pencapaian yang realistis sekaligus impresif.

Hasil di Eropa: perempat-final Conference League. Kemenangan 6-0 atas DAC 1904 adalah awal dari rangkaian yang bagus. Twente akan lolos ke fase liga Conference League dan pada akhirnya melaju hingga perempat-final.

Pratinjau musim lainnya

Menjelang pekan pertama Eredivisie, pekan ini kami menyoroti seluruh 18 klub. Di bawah ini Anda bisa menemukan pratinjau klub yang sudah dipublikasikan:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

FC Groningen

sc Heerenveen

NEC

PEC Zwolle

PSV

TelstarFC Twente

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