Pratinjau musim ADO Den Haag 2026/27: "Produk Feyenoord ini akan menjadi tambahan kekuatan bagi banyak klub Eredivisie"

Persiapan memasuki fase akhir, laga-laga resmi pertama sudah dimainkan, dan bursa transfer bergerak dengan sangat cepat. Musim Eredivisie yang baru kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian pratinjau musim, pekan ini kami mengulas kedelapan belas klub Eredivisie. Dalam artikel ini, sorotan tertuju pada ADO Den Haag. Kami menganalisis bursa transfer musim panas mereka, mendalami gaya bermain Robin Peter, menunjuk satu pemain yang bisa memberi kejutan, dan membuat beberapa prediksi lain yang (berani) untuk musim baru.

ADO kembali ke level tertinggi Belanda setelah absen selama lima musim. Klub asal Den Haag itu musim lalu tampil gemilang sebagai juara Keuken Kampioen Divisie. Kini fase baru pun dimulai.

Keuntungan besar dalam situasi ini tampaknya adalah Peter masih tetap memimpin tim di Den Haag. Pelatih asal Jerman berusia 39 tahun itu adalah sosok berbakat dan ambisius dengan gaya bermain ofensif yang berfokus pada menyerang dan menekan lawan.

Akan menarik untuk melihat apakah tim asuhan Peter juga bisa menampilkan hal itu di Eredivisie. Jika berhasil, ADO bukan hanya akan bertahan, tetapi juga menghibur para pencinta sepak bola Belanda.

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Transfer masuk dan keluar

Mark Wotte, direktur teknik ADO yang berpengalaman, musim panas ini sudah menyambut lima pemain baru: kiper Niclas Thiede (VfL Bochum), bek tengah Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), gelandang Jan Zamburek (Heracles Almelo), predator gol Donát Bárány (Debreceni VSC), dan penyerang muda berbakat Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

Di sisi lain, ada kepergian bintang tim Jari Vlak, yang dijual ke CD Castellón seharga 600.000 euro. Peter juga melihat satu pemain inti penting lainnya, Steven van der Sloot, hengkang ke Fortuna Düsseldorf. Sosok kultus Diogo Tomas menandatangani kontrak dengan AIK di Swedia. Milan Hokke untuk sementara masih menjadi pemain ADO, meski ada tawaran bernilai jutaan dari Union Sint-Gillis. Pemain berkaki kiri lulusan Feyenoord itu akan menjadi tambahan kekuatan bagi banyak klub Eredivisie.

ADO memiliki skuad bertalenta, tetapi pada bulan terakhir periode transfer mereka jelas masih bisa memanfaatkan dua hingga tiga tambahan yang layak tampil di Eredivisie. Arno Verschuren dari FC Twente, menurut Tubantia, sempat masuk radar, tetapi gelandang berpengalaman itu tidak tertarik pindah ke kota pemerintahan Belanda tersebut.

Hasil pramusim

ADO menjalani pramusim yang jauh lebih tenang dibanding tahun lalu, ketika Peter baru ditunjuk sebagai pelatih pada pertengahan Juli. Klub promosi itu juga tetap tidak terkalahkan sepanjang rangkaian laga uji coba.

Laakkwartier (1-5) dan Westlands Elftal (0-6) dikalahkan tanpa kesulitan sama sekali, setelah itu KV Mechelen (2-3) dan Lommel SK (0-4) juga berhasil ditumbangkan.

Namun, hasil imbang tanpa gol yang hambar melawan klub Yunani Asteras Tripolis (0-0) membuat persiapan mereka berakhir kurang meyakinkan. Sabtu malam, ADO akan bertandang ke Alkmaar untuk menjalani ujian pertama yang sulit melawan AZ.

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Gaya bermain

Gaya bermain ADO di bawah Peter memiliki sejumlah ciri yang jelas. Pieter Zwart, sosok otak taktik di balik Voetbal International, musim lalu bukan tanpa alasan menyebutnya sebagai promosi pressing.

ADO mendominasi Keuken Kampioen Divisie dengan pressing yang sangat agresif, penguasaan bola dominan, dan permainan posisi yang atraktif. Sangat terlihat bahwa Peter mempelajari profesi pelatih di RB Leipzig.

Dalam beberapa bulan ke depan akan terlihat aspek mana saja yang bisa dibawa ADO ke Eredivisie, di mana level lawan tanpa diragukan lagi akan jauh lebih berat. Indikasi pertama soal itu akan datang bulan ini juga, saat ADO bertandang ke markas AZ dan Feyenoord.

Pemain kunci

Gelandang Juho Kilo berkembang dalam dua musim terakhir menjadi salah satu pilar utama ADO. Pada musim juara itu, pemain Finlandia berusia 24 tahun tersebut juga menambah kontribusi nyata dalam permainannya.

ADO menghadiahi Kilo dengan kontrak baru hingga pertengahan 2029 pada musim panas ini, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi. Debutnya di tim nasional Finlandia kemungkinan besar tidak akan lama lagi.

Kilo adalah gelandang yang cerdas dan komplet, serta tidak segan melakukan kerja keras. Tentu saja itu adalah sesuatu yang sangat disukai publik di Den Haag.

Siapa yang akan menembus?

Illaijh de Ruijter yang baru berusia 19 tahun sudah memainkan 44 pertandingan untuk ADO, tetapi harus melewatkan sebagian besar musim lalu karena cedera lutut. Karena itu, tahun depan akan menjadi sangat penting bagi pemain sayap multifungsi kelahiran Maassluis tersebut.

Dalam wawancara dengan Omroep West, De Ruijter sudah mengatakan bahwa setidaknya satu mimpi lamanya kini menjadi kenyataan. “Sekarang saya juga masuk FIFA, itu yang saya nantikan. Itu memang sesuatu yang sempat saya pikirkan saat liburan. Saya belum memesan gimnya, tetapi dalam waktu dekat saya akan melakukannya.”

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Kapan musim ini dianggap sukses?

Pada awal April, Wotte sudah menunjukkan ambisinya saat tampil di podcast Tekengeld milik ESPN. “Kami ingin secepat mungkin mengamankan posisi, lalu melihat setinggi apa kami masih bisa melangkah.”

Setelah itu, ia bahkan menambahkan lagi. “Anda memang bisa bermain aman secara sangat politis dengan mengatakan bahwa musim akan sukses jika kami bertahan, tetapi kami juga sedikit punya gaya sesumbar khas Den Haag. Dalam lima tahun, kami ingin menjadi tim papan tengah yang mapan dan rutin bersaing memperebutkan tiket ke Eropa.”

“Pada akhirnya kami tidak bermain untuk finis di posisi ke-14 atau ke-15. Kami lebih ambisius, tetapi pada saat yang sama kami juga hanya ingin tetap menjadi klub yang sehat. Tentu kami tidak ingin mengikuti skenario Vitesse,” kata Wotte.

Bagi sebagian besar pendukung ADO, musim ini tentu sudah akan dianggap sukses jika mereka langsung bertahan di Eredivisie. Jika itu bisa dilakukan dengan gaya bermain khas Peter, akan ada lebih banyak lagi pengikut Eredivisie yang memandang mereka secara positif.

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Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Tahun Ini: Juho Kilo. Setelah kepergian Vlak, dia harus menjadi motor utama di Den Haag, terutama jika ADO tak lagi berhasil mendatangkan sejumlah tambahan dengan pengalaman Eredivisie.

Kekecewaan terbesar: Lasse Wilhelm. Pemain Jerman itu direkrut secara gratis dari 3. Liga, level yang jelas lebih rendah daripada Eredivisie. Selain itu, dia juga punya sejumlah pesaing kuat dalam diri Hokke, Matteo Waem, dan Pascal Mulder yang sudah membuktikan diri di ADO.

Rekrutan terbaik: Yannick Eduardo. Musim lalu dia menjalani debut di Bundesliga bersama Hoffenheim, setelah pada paruh pertama musim mencatatkan tidak kurang dari dua belas gol dan lima assist bersama FC Dordrecht. Ia menghasilkan jumlah rekor sebesar 2,6 juta euro untuk Schapekoppen dan kini boleh membuktikan diri selama satu musim bersama ADO.

Top skor: Donát Bárány. Pemain internasional Hungaria dengan dua caps itu mencetak tidak kurang dari enam puluh gol dalam 152 pertandingan resmi bersama Debreceni VSC, sehingga ia merupakan predator gol yang sudah terbukti.

Posisi akhir di Eredivisie: Peringkat kelima belas. ADO akan memastikan diri menjalani musim kedua di Eredivisie, setelah itu klub bisa kembali menatap sedikit lebih tinggi. Terutama jika para talenta juga bisa terus berkembang di level tertinggi sepak bola Belanda, klub ini memiliki prospek yang cerah.

Pratinjau musim lainnya

Ajax

AZ

Menjelang pekan pertandingan pertama Eredivisie, pekan ini kami mengulas kedelapan belas klub. Penasaran kapan pratinjau musim klub favorit Anda akan dipublikasikan? Tanyakan di kolom komentar. Dan bagikan juga prediksi (berani) Anda tentang ADO.