Masa persiapan hampir berakhir, laga-laga resmi pertama sudah dimainkan, dan bursa transfer bergerak sangat dinamis. Musim Eredivisie yang baru kini benar-benar sudah di depan mata. Dalam rangkaian pratinjau musim, pekan ini kami mengulas seluruh delapan belas klub Eredivisie. Dalam artikel ini, perhatian tertuju pada ADO Den Haag. Kami menganalisis musim panas transfer mereka, membedah gaya bermain Robin Peter, menunjuk satu pemain yang bisa memberi kejutan, dan membuat beberapa prediksi lain yang (berani) untuk musim baru.

ADO kembali ke level tertinggi Belanda setelah absen selama lima musim. Klub asal Den Haag itu musim lalu tampil gemilang sebagai juara Keuken Kampioen Divisie. Kini fase baru pun dimulai.

Keuntungan besar dalam situasi ini tampaknya adalah Peter masih tetap menangani tim di Den Haag. Pelatih asal Jerman berusia 39 tahun itu merupakan sosok bertalenta dan ambisius, dengan gaya bermain ofensif yang berfokus pada menyerang dan menekan.

Akan menarik untuk melihat apakah tim asuhan Peter juga bisa menampilkan hal itu di Eredivisie. Jika berhasil, ADO bukan hanya akan bertahan, tetapi juga menghibur para pencinta sepak bola Belanda.

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Transfer masuk dan keluar

Mark Wotte, direktur teknis berpengalaman milik ADO, musim panas ini sudah menyambut lima pemain baru: kiper Niclas Thiede (VfL Bochum), bek tengah Lasse Wilhelm (1. FC Saarbrücken), gelandang Jan Zamburek (Heracles Almelo), predator gol Donát Bárány (Debreceni VSC), dan striker muda berbakat Yannick Eduardo (TSG Hoffenheim).

Di sisi lain, ada kepergian pemain bintang Jari Vlak, yang dijual ke CD Castellón dengan nilai 600.000 euro. Peter juga melihat Steven van der Sloot, salah satu pemain inti penting, hengkang ke Fortuna Düsseldorf. Sosok cult hero Diogo Tomas meneken kontrak dengan AIK di Swedia. Milan Hokke untuk sementara masih menjadi pemain ADO, meski ada tawaran jutaan euro dari Union Sint-Gillis. Pemain kidal lulusan Feyenoord itu akan menjadi tambahan kekuatan bagi banyak klub Eredivisie.

ADO memiliki skuad bertalenta, tetapi pada bulan terakhir periode transfer mereka jelas masih bisa memanfaatkan dua hingga tiga tambahan yang layak untuk level Eredivisie. Arno Verschuren dari FC Twente, menurut Tubantia, masuk radar, tetapi gelandang berpengalaman itu tidak tertarik pindah ke kota pemerintahan.

Hasil pramusim

ADO menjalani masa persiapan yang jauh lebih tenang dibanding tahun lalu, ketika Peter baru ditunjuk sebagai pelatih pada pertengahan Juli. Klub promosi itu juga tetap tak terkalahkan selama rangkaian laga uji coba.

Laakkwartier (1-5) dan Westlands Elftal (0-6) dikalahkan tanpa kesulitan berarti, sebelum KV Mechelen (2-3) dan Lommel SK (0-4) juga berhasil ditundukkan.

Namun, hasil imbang hambar melawan klub Yunani Asteras Tripolis (0-0) membuat persiapan mereka ditutup dengan kurang meyakinkan. Sabtu malam, ADO akan bertandang ke Alkmaar untuk ujian pertama yang berat melawan AZ.

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Gaya bermain

Gaya bermain ADO di bawah Peter memiliki sejumlah ciri yang jelas. Pieter Zwart, otak taktik di balik Voetbal International, bukan tanpa alasan musim lalu menyebutnya sebagai promosi pressing.

ADO mendominasi Keuken Kampioen Divisie dengan pressing yang sangat agresif, penguasaan bola dominan, dan permainan posisi yang atraktif. Terlihat jelas bahwa Peter belajar profesi kepelatihan di RB Leipzig.

Dalam beberapa bulan ke depan, akan terlihat aspek mana saja yang bisa dibawa ADO ke Eredivisie, di mana level lawan tanpa diragukan lagi akan jauh lebih berat. Indikasi pertama soal itu akan terlihat bulan ini juga, saat ADO bertandang ke markas AZ dan Feyenoord.

Pemain kunci

Gelandang Juho Kilo berkembang dalam dua musim terakhir menjadi salah satu pilar utama ADO. Pada musim juara itu, pemain Finlandia berusia 24 tahun tersebut juga menambahkan produktivitas ke dalam permainannya.

ADO menghadiahi Kilo musim panas ini dengan kontrak baru hingga pertengahan 2029, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi. Debutnya bersama tim nasional Finlandia kemungkinan besar juga tinggal menunggu waktu.

Kilo adalah gelandang yang cerdas dan komplet, yang tidak segan melakukan kerja keras. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat disukai publik Den Haag.

Siapa yang akan menembus tim utama?

Illaijh de Ruijter yang baru berusia 19 tahun sudah memainkan 44 pertandingan untuk ADO, tetapi harus melewatkan sebagian besar musim lalu akibat cedera lutut. Karena itu, tahun mendatang akan menjadi sangat penting bagi pemain sayap serbabisa kelahiran Maassluis tersebut.

Dalam wawancara dengan Omroep West, De Ruijter sudah mengatakan bahwa setidaknya satu mimpi lamanya kini menjadi kenyataan. “Saya sekarang juga masuk ke FIFA, dan saya sangat menantikannya. Itu memang sesuatu yang saya pikirkan saat liburan. Saya belum memesan gimnya, tetapi akan segera saya lakukan.”

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Kapan musim ini dianggap sukses?

Pada awal April, Wotte sudah menunjukkan ambisinya saat menjadi tamu di podcast Tekengeld milik ESPN. “Kami ingin secepat mungkin mengamankan posisi dan kemudian melihat seberapa tinggi kami masih bisa melangkah.”

Setelah itu, ia bahkan menaikkan lagi targetnya. “Anda bisa saja mempermudah segalanya secara sangat politis dengan mengatakan bahwa musim ini sukses jika kami bertahan, tetapi kami juga sedikit punya gaya sesumbar khas Den Haag. Dalam lima tahun, kami ingin menjadi tim papan tengah yang stabil dan secara reguler bersaing untuk tempat di Eropa.”

“Pada akhirnya kami tidak bermain untuk finis di posisi keempat belas atau kelima belas. Kami lebih ambisius, tetapi kami juga tetap ingin menjadi klub yang sehat. Tentu kami tidak ingin mengikuti skenario Vitesse,” kata Wotte.

Bagi sebagian besar suporter ADO, musim ini tentu sudah akan dianggap sukses jika tim langsung bertahan. Jika itu bisa dicapai dengan gaya bermain khas Peter, lebih banyak pengikut Eredivisie akan memandang mereka secara positif.

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Prediksi (berani)

Pemain Terbaik Musim Ini: Juho Kilo. Setelah kepergian Vlak, dia harus menjadi motor utama di Den Haag, terutama jika ADO tidak lagi berhasil mendatangkan sejumlah tambahan pemain berpengalaman di Eredivisie.

Kekecewaan terbesar: Lasse Wilhelm. Pemain Jerman itu direkrut secara bebas transfer dari 3. Liga, level yang jelas lebih rendah daripada Eredivisie. Selain itu, ia juga memiliki sejumlah pesaing bagus dalam diri Hokke, Matteo Waem, dan Pascal Mulder yang sudah membuktikan diri di ADO.

Rekrutan terbaik: Yannick Eduardo. Ia melakoni debut Bundesliga bersama Hoffenheim musim lalu, setelah pada paruh pertama musim mencatatkan tidak kurang dari dua belas gol dan lima assist untuk FC Dordrecht. Ia menghasilkan nilai transfer rekor sebesar 2,6 juta euro untuk Schapekoppen dan kini boleh membuktikan diri selama satu musim bersama ADO.

Topskor: Donát Bárány. Pemain yang sudah dua kali memperkuat tim nasional Hongaria itu mencetak tidak kurang dari enam puluh gol dalam 152 pertandingan resmi bersama Debreceni VSC dan karena itu merupakan predator gol yang sudah terbukti.

Posisi akhir di Eredivisie: Peringkat kelima belas. ADO akan mengamankan musim kedua di Eredivisie, setelah itu klub bisa kembali mulai menatap sedikit lebih tinggi. Terutama jika para talenta mereka juga bisa terus berkembang di level tertinggi Belanda, klub ini punya prospek yang bagus.

Menjelang pekan pertama Eredivisie, pekan ini kami menyoroti seluruh delapan belas klub. Penasaran kapan pratinjau musim klub favorit Anda akan diterbitkan? Tanyakan di kolom komentar. Dan bagikan juga prediksi (berani) Anda tentang ADO.