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Pratinjau Manchester United vs Sabah Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester United vs Sabah FK
Champions League
Manchester United
Sabah FK

Pratinjau pertandingan lengkap Manchester United vs Sabah FK di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil liga domestik akhir pekan ini, performa terkini, dan sorotan utama jelang bentrokan Kamis malam ini di Old Trafford.

Manchester United vs Sabah FK: detail pertandingan

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Champions League - Pekan 1
Old Trafford

Manchester United dan Sabah FK akan kick-off pada 10 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Kampanye Eropa dimulai di Manchester

Manchester United kembali ke kandang untuk menjamu wakil Azerbaijan, Sabah FK, di Old Trafford pada matchday 1 fase liga Liga Champions UEFA. Setelah meraih hasil imbang yang diperjuangkan dengan keras di kompetisi domestik pada akhir pekan, Manchester United berupaya memanfaatkan keunggulan kandang untuk mengambil kendali awal di klasemen grup. Bagi pendatang baru di Eropa, Sabah FK, perjalanan untuk menghadapi raksasa Inggris ini menghadirkan momen bersejarah sekaligus ujian besar bagi daya tahan mereka di level kontinental.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Pesta gol babak kedua Manchester United di markas Everton

Manchester United memasuki laga pembuka pada Kamis malam ini setelah bermain imbang 2-2 melawan Everton di Hill Dickinson Stadium pada matchday 3 Premier League (6 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Bryan Mbeumo memecah kebuntuan 61 detik setelah babak kedua dimulai. Everton menyamakan kedudukan pada menit ke-83 melalui Tyrique George, tetapi pemain pengganti Benjamin Šeško menanduk United kembali unggul pada menit ke-88. Namun, Ainsley Maitland-Niles mencetak gol pada menit ke-96 untuk menggagalkan United meraih tiga poin penuh.

The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images

Pernyataan lima gol The Owls melawan Zira

Sabah FK melangkah ke Old Trafford dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan kandang meyakinkan 5-0 atas Zira FK di Premier League Azerbaijan pada matchday 4 (5 September). Veljko Simić membuka skor pada menit ke-7 sebelum penyerang Joy-Lance Mickels tampil luar biasa dengan mencatatkan hat-trick melalui gol-gol pada menit ke-13, 30, dan 57. Pemain pengganti Christian Nwachukwu menambah gol kelima, memberi tim asuhan Valdas Dambrauskas momentum sempurna menjelang kompetisi Eropa.

David vs Goliath pada malam pertama Eropa

Manchester United memiliki keunggulan jelas dalam kedalaman skuad, pedigree kontinental, dan dukungan penonton tuan rumah. Lini serang yang diisi Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, dan Benjamin Šeško akan berusaha menekan sejak awal, sementara Sabah akan mengandalkan permainan transisi bertahan mid-block yang rapat untuk melepaskan Joy-Lance Mickels dan Veljko Simić. Dengan poin penting fase liga yang diperebutkan, laga Kamis ini menjanjikan daya tarik besar sejak peluit awal.

Perkiraan susunan pemain

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Sabah: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Sabah FK

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formasi
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezL. YoroL. YoroB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Susunan Pemain Utama

Sabah FK

Manajer

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Manchester United ditangani Michael Carrick untuk laga Liga Champions ini. Belum ada informasi cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini, dan belum ada perkiraan susunan pemain yang dirilis. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan ketika tersedia menjelang kick-off.

Sabah FK dipimpin pelatih kepala Valdas Dambrauskas. Sama seperti United, belum ada pembaruan skuad atau cedera yang dikonfirmasi jelang pertandingan ini. Cek kembali untuk informasi terbaru sebelum laga dimulai.

Performa

MUN

MUN - Performa

LEE
M1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
IPS
M5-2
EVE
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SAB

SAB - Performa

FCK
M2-0
HBS
K2-1
HBS
M5-2
ARA
M0-1
ZIR
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Manchester United menatap pertandingan ini dengan catatan terkini yang beragam, yakni dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan telak 5-2 atas Ipswich Town di Premier League pada 30 Agustus. Sebelumnya, mereka menelan kekalahan 2-0 dari Hull City di liga dan kalah 4-2 dari AC Milan dalam laga uji coba pramusim. United juga bermain imbang 1-1 melawan Leeds United dan Paris Saint-Germain dalam pertandingan persahabatan. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak sepuluh gol dan kebobolan sembilan gol.

Sabah FK datang dengan performa yang jauh lebih kuat, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-0 atas Araz PFK di Premier League Azerbaijan pada 31 Agustus. Mereka juga mencatat kemenangan 5-2 atas Hapoel Beer Sheva di kualifikasi Liga Champions dan mengalahkan AGF 4-0 di babak kualifikasi sebelumnya. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah kekalahan kandang 2-1 dari Hapoel Beer Sheva, yang kemudian mereka balas pada leg kedua. Sabah mencetak 12 gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Manchester United dan Sabah FK yang tercatat dalam data yang tersedia. Pertandingan di Old Trafford ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua klub.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
6
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
32
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
32
LilleLilleLIL
100123-10
K
34
InterInterINT
100112-10
K
35
LASKLASKLAS
100101-10
K
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
Lolos ke 16 besar

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