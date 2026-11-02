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Champions League
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Old Trafford
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Pratinjau Manchester United vs Roma di Liga Champions UEFA: Roma serbu Manchester United yang tengah limbung

Manchester United vs Roma
Champions League
Manchester United
Roma

Berbekal momentum kemenangan telak 5-2 atas Udinese dalam laga mendebarkan, Roma asuhan Gian Piero Gasperini yang tengah melaju kencang bertolak ke Manchester untuk memperparah keterpurukan skuad Manchester United. Mereka baru saja terpukul oleh kekalahan 2-0 di Stamford Bridge dan tengah berjuang mengakhiri rentetan laga tanpa kemenangan yang menyiksa.

Manchester United vs Roma: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 4
Old Trafford

Tim Gasperini yang tajam di depan menguji Old Trafford yang tengah terguncang

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United menjamu Roma di Old Trafford dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa. Kedua klub datang dengan kondisi yang sangat berbeda. United tengah terpuruk dalam krisis di kompetisi domestik, sementara tim asuhan Gasperini bertandang ke Manchester dengan kepercayaan diri tinggi dan produktivitas gol yang baik.

Posisi Michael Carrick di klub masih genting setelah rentetan hasil yang membuat United berada di peringkat ke-16 Liga Primer, awal musim terburuk mereka sepanjang sejarah di kasta tertinggi. Kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth pada akhir pekan menyusul kekalahan memalukan 4-1 dari Como di kompetisi ini. Tekanan terhadap Carrick belum mereda meski jajaran petinggi klub memutuskan untuk mempertahankannya untuk sementara waktu.

Sang manajer mendapat satu kabar menggembirakan pada pertengahan pekan, ketika Kobbie Mainoo kembali berlatih setelah absen selama dua pekan akibat cedera. Kembalinya gelandang Inggris itu tentu disambut baik, meski tidak banyak mengurangi dampak kabar bahwa Benjamin Sesko dipastikan absen hingga 2027 akibat kemunduran signifikan dalam pemulihan cederanya.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Roma datang ke Manchester setelah mengalahkan Cagliari 4-2 di Serie A pada akhir pekan. Hasil itu menunjukkan kedalaman lini serang sekaligus ketangguhan yang telah dibangun Gasperini dalam skuadnya. Lulusan akademi Emanuele Lulli dan Niccolo Pisilli mencetak gol dalam kemenangan setelah sempat tertinggal itu, dan sang pelatih memuji pembinaan pemain muda klub seusai pertandingan.

Gasperini tidak dapat mengandalkan Paulo Dybala, yang kecil kemungkinan tampil setelah sang pelatih mengonfirmasi bahwa pemulihan pemain Argentina itu berlangsung lebih lama dari perkiraan. Leonardo Balerdi dan Mario Hermoso juga absen, sehingga pelatih asal Italia itu perlu mengelola pilihan pemainnya dengan cermat di tengah jadwal yang padat.

Pertandingan ini sangat penting bagi posisi kedua tim di klasemen Liga Champions. United berada di dasar klasemen, sementara Roma menempati papan tengah. Bagi tim asuhan Carrick, hasil positif nyaris menjadi keharusan. Bagi Roma, kemenangan di Manchester akan menjadi penegasan ambisi mereka di kompetisi Eropa.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Roma

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formasi
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiM. de LigtM. de LigtH. MaguireH. MaguireM. MountM. MountY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoD. GhilardiD. Ghilarditeam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. PisilliN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de RoonM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Susunan Pemain Utama

Roma

Manajer

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Performa

MUN

MUN - Performa

ATM
K2-0
LEE
S1-1
COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ROM

ROM - Performa

GEN
M2-0
SBR
M4-0
NAP
S3-3
CGL
M4-2
UDI
M2-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Manchester UnitedSeriRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FT
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
12Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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