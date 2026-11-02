Manchester United vs Roma: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Old Trafford

Tim Gasperini yang tajam di depan menguji Old Trafford yang tengah terguncang

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Manchester United menjamu Roma di Old Trafford dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa. Kedua klub datang dengan kondisi yang sangat berbeda. United tengah terpuruk dalam krisis di kompetisi domestik, sementara tim asuhan Gasperini bertandang ke Manchester dengan kepercayaan diri tinggi dan produktivitas gol yang baik.

Posisi Michael Carrick di klub masih genting setelah rentetan hasil yang membuat United berada di peringkat ke-16 Liga Primer, awal musim terburuk mereka sepanjang sejarah di kasta tertinggi. Kekalahan kandang 3-0 dari Bournemouth pada akhir pekan menyusul kekalahan memalukan 4-1 dari Como di kompetisi ini. Tekanan terhadap Carrick belum mereda meski jajaran petinggi klub memutuskan untuk mempertahankannya untuk sementara waktu.

Sang manajer mendapat satu kabar menggembirakan pada pertengahan pekan, ketika Kobbie Mainoo kembali berlatih setelah absen selama dua pekan akibat cedera. Kembalinya gelandang Inggris itu tentu disambut baik, meski tidak banyak mengurangi dampak kabar bahwa Benjamin Sesko dipastikan absen hingga 2027 akibat kemunduran signifikan dalam pemulihan cederanya.

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Roma datang ke Manchester setelah mengalahkan Cagliari 4-2 di Serie A pada akhir pekan. Hasil itu menunjukkan kedalaman lini serang sekaligus ketangguhan yang telah dibangun Gasperini dalam skuadnya. Lulusan akademi Emanuele Lulli dan Niccolo Pisilli mencetak gol dalam kemenangan setelah sempat tertinggal itu, dan sang pelatih memuji pembinaan pemain muda klub seusai pertandingan.

Gasperini tidak dapat mengandalkan Paulo Dybala, yang kecil kemungkinan tampil setelah sang pelatih mengonfirmasi bahwa pemulihan pemain Argentina itu berlangsung lebih lama dari perkiraan. Leonardo Balerdi dan Mario Hermoso juga absen, sehingga pelatih asal Italia itu perlu mengelola pilihan pemainnya dengan cermat di tengah jadwal yang padat.

Pertandingan ini sangat penting bagi posisi kedua tim di klasemen Liga Champions. United berada di dasar klasemen, sementara Roma menempati papan tengah. Bagi tim asuhan Carrick, hasil positif nyaris menjadi keharusan. Bagi Roma, kemenangan di Manchester akan menjadi penegasan ambisi mereka di kompetisi Eropa.

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